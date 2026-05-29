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Himachal Panchayat Elections Voting: पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान कल, यहां पढ़ें चुनाव से जुड़ी हर अपडेट

HIMACHAL PANCHAYAT ELECTIONS 2026
हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 10:26 PM IST

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Updated : May 29, 2026 at 10:52 PM IST

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हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है. कल (शनिवार, 30 मई) पंचायत चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग होगी. वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे. इस चरण में प्रदेश की बची हुई 1187 पंचायतों में मतदान होगा. बता दें कि इससे पहले 26 मई को पहले चरण में 1293 पंचायतों और 28 मई को दूसरे चरण में 1274 पंचायतों में वोटिंग हुई थी. अब कल अतिंम चरण में प्रदेश की 1187 पंचायतों में वोटिंग होगी. जिसके बाद पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव संपन्न हो जाएंगे. वहीं, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी.

LIVE FEED

10:40 PM, 29 May 2026 (IST)

मतदान के बाद तुरंत छोड़ना होगा पोलिंग बूथ

राज्य निर्वाचन आयोग सभी मतदाताओं से स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने और किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहने की अपील की है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वही मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे जिनका नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में शामिल हैं. मतदाताओं के अतिरिक्त केवल वही व्यक्ति मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेगा, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो. आयोग ने मतदाता से यह भी अपील की है मतदाता मतदान के बाद तुरंत मतदान केंद्र से प्रस्थान करें.

10:29 PM, 29 May 2026 (IST)

17 लाख मतदाता करेंगे मतदान

पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में करीब 17 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. हजारों उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम और मतपेटियों में कैद होगी. मतदान खत्म होने के बाद पंचायत वार्ड सदस्य, प्रधान और उपप्रधान पद के लिए मतगणना शुरू होगी और देर शाम तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे.

Last Updated : May 29, 2026 at 10:52 PM IST

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