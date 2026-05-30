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Himachal Panchayat Election Results: तीसरे चरण के लिए वोटिंग खत्म, मतगणना शुरू, यहां देखें चुनाव से जुड़ा हर अपडेट

HIMACHAL PANCHAYAT ELECTIONS 2026
हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 3:03 PM IST

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Updated : May 30, 2026 at 4:34 PM IST

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हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है. अब थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी और देर शाम तक नतीजे आना शुरू हो जाएंगे. तीसरे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हुई थी, जो दोपहर 3 बजे तक चली. आज प्रदेश की कुल 1187 पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर के लिए मतदान हुआ. वहीं, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती कल (31 मई, 2026) होगी. चुनाव से जुड़ी हर अपडेट यहां देखें.

LIVE FEED

3:35 PM, 30 May 2026 (IST)

किस जिले में कितना हुआ मतदान?

जिलावार मतदान प्रतिशत (दोपहर 4 बजे तक)

जिला कुल पंचायतेंपुरुष मतदान (%)महिला मतदान (%)कुल मतदान प्रतिशत (%)
सिरमौर 8074.39%74.88%81.34%
शिमला 14172.84%72.33%72.59%
सोलन 82 68.02% 69.67%68.83%
हमीरपुर 7763.79%73.70%68.79%
लाहौल-स्पीति 1468.06%68.28% 71.05%
किन्नौर 2668.19% 67.34% 68.07%
ऊना 81 63.87%70.73%67.27%
कुल्लू 7665.35%66.28%65.81%
मंडी 18361.15% 66.78%64.13%
बिलासपुर 58 61.49%66.78%64.13%
कांगड़ा 27756.48% 64.45%60.44%
चंबा 8550.91%55.74%53.33%
कुल 118973.89%79.53%76.68%

3:32 PM, 30 May 2026 (IST)

तीसरे चरण का अंतिम वोटिंग ट्रेंड

  • कुल राज्य स्तरीय मतदान (दोपहर 4 बजे तक): 76.68%
  • महिलाओं का दबदबा: महिला मतदाताओं ने 79.53% वोटिंग की, जबकि पुरुषों का मतदान 73.89% रहा.
  • सबसे आगे सिरमौर: सिरमौर जिले में सबसे अधिक 81.34% मतदान हुआ.
  • सबसे पीछे लाहौल-स्पीति: लाहौल-स्पीति जिले में सबसे कम 71.05% मतदान रिकॉर्ड किया गया.
Last Updated : May 30, 2026 at 4:34 PM IST

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