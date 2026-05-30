Himachal Panchayat Election Results: तीसरे चरण के लिए वोटिंग खत्म, मतगणना शुरू, यहां देखें चुनाव से जुड़ा हर अपडेट

जिला कुल पंचायतें पुरुष मतदान (%) महिला मतदान (%) कुल मतदान प्रतिशत (%)

सिरमौर 80 74.39% 74.88% 81.34%

शिमला 141 72.84% 72.33% 72.59%

सोलन 82 68.02% 69.67% 68.83%

हमीरपुर 77 63.79% 73.70% 68.79%

लाहौल-स्पीति 14 68.06% 68.28% 71.05%

किन्नौर 26 68.19% 67.34% 68.07%

ऊना 81 63.87% 70.73% 67.27%

कुल्लू 76 65.35% 66.28% 65.81%

मंडी 183 61.15% 66.78% 64.13%

बिलासपुर 58 61.49% 66.78% 64.13%

कांगड़ा 277 56.48% 64.45% 60.44%

चंबा 85 50.91% 55.74% 53.33%