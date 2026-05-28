Himachal Panchayat Election Phase-2 Results: वोटिंग खत्म, दूसरे चरण में 75.98% मतदान, शुरू हुई काउंटिंग, यहां देखें रिजल्ट

पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 75.98% मतदान

हिमाचल पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है. राज्य चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश की 1,276 पंचायतों के 7,334 वार्डों में कुल 75.98% मतदान दर्ज किया गया है. राज्य में कुल 17,28,398 योग्य मतदाताओं में से 13,13,158 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इसमें कुल 6,37,371 पुरुषों (72.96%) और रिकॉर्ड तोड़ 6,75,782 महिला मतदाताओं (79.06%) ने अपने वोट डाले, जिससे एक बार फिर साफ हो गया कि ग्रामीण लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाई है.

जिलावार मतदान रिपोर्ट