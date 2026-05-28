Himachal Panchayat Election Phase-2 Results: वोटिंग खत्म, दूसरे चरण में 75.98% मतदान, शुरू हुई काउंटिंग, यहां देखें रिजल्ट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 3:02 PM IST|
Updated : May 28, 2026 at 5:21 PM IST
हिमाचल पंचायत चुनाव 2026 के दूसरे चरण के लिए हो रही वोटिंग खत्म हो चुकी है. अब थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी और शाम तक परिणाम आना भी शुरू हो जाएंगे. वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी और दोपहर 3 बजे तक मतदान जारी रहा. बता दें कि आज प्रदेश की करीब 1,276 पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य के पदों के लिए मतदान हुआ. वहीं, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए मतों की गिनती 31 मई को होगी. अगले कुछ घंटों में पंचायत चुनाव फेज-2 के परिणाम घोषित हो जाएंगे. इससे पहले 26 मई को पहले चरण के लिए मतदान हुआ था. जिसमें प्रदेश की 1,293 पंचायतों में वोटिंग हुई थी. प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 चरणों में हो रहे हैं. तीसरे चरण के लिए मतदान 30 मई को होगा.
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पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 75.98% मतदान
हिमाचल पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है. राज्य चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश की 1,276 पंचायतों के 7,334 वार्डों में कुल 75.98% मतदान दर्ज किया गया है. राज्य में कुल 17,28,398 योग्य मतदाताओं में से 13,13,158 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इसमें कुल 6,37,371 पुरुषों (72.96%) और रिकॉर्ड तोड़ 6,75,782 महिला मतदाताओं (79.06%) ने अपने वोट डाले, जिससे एक बार फिर साफ हो गया कि ग्रामीण लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाई है.
जिलावार मतदान रिपोर्ट
- सिरमौर: 84.02%
- कुल्लू: 82.90%
- सोलन: 80.11%
- ऊना: 79.15%
- मंडी: 77.81%
- शिमला: 77.77%
- कांगड़ा: 72.61%
- हमीरपुर: 73.67%
- किन्नौर: 73.97%
- बिलासपुर: 72.26%
- चंबा: 67.00%
- लाहौल-स्पीति: 69.38%