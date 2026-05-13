पंचायत चुनाव में बीजेपी को लगा झटका, 2 समर्थित उम्मीदवारों के नामांकन रद्द
हिमाचल में पंचायत और नगर निगम चुनाव का शोर अब अपने उफान पर है. सोशल मीडिया से लेकर डोर टू डोर प्रचार जारी है. 17 मई को निगम चुनावों के लिए मतदान होना हैं. प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ हर घर और मतदाता तक पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं. वहीं, प्रशासन भी चुनावी प्रक्रिया में जुटा हुआ है. 14 मई से नामांकन वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी.
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धर्मशाला निगम चुनाव में बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र
धर्मशाला नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना 32 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी कर दिया है. भाजपा ने कहा कि यह संकल्प पत्र धर्मशाला को आधुनिक, व्यवस्थित और पर्यटन की दृष्टि से विश्वस्तरीय शहर बनाने का रोडमैप है. भाजपा ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में स्मार्ट सिटी सुविधाओं, ट्रैफिक सुधार, पर्यटन विकास, खेल ढांचे और महिलाओं के रोजगार पर बड़ा फोकस किया है.
दो बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों के नामांकन रद्द
हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 चमनेड़, भोरंज विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 जाहू और नादौन विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 मालग के प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए. इनमें चमनेड़ और मालग वार्ड के प्रत्याशी बीजेपी समर्थित थे, जबकि जाहू वार्ड का प्रत्याशी निर्दलीय बताया जा रहा है. चमनेड़ वार्ड से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रोहित शर्मा का नामांकन सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे के चलते रद्द किया गया. जानकारी के अनुसार यह मामला वर्ष 2002 से जुड़ा है, जब रोहित शर्मा नाबालिग थे. हालांकि अब तक भूमि नियमित नहीं हो पाई है. नामांकन रद्द होने के बाद अब इस वार्ड में कांग्रेस समर्थित नीरज ठाकुर, दुनी चंद और वामपंथी विचारधारा से जुड़े सुरेश कुमार मैदान में रह गए हैं. एसडीएम हमीरपुर संजीत ठाकुर ने नामांकन रद्द होने की बात स्वीकार की है. नादौन विधानसभा क्षेत्र के मालग वार्ड से भाजपा समर्थित प्रत्याशी काजल का नामांकन भी परिवार से जुड़े अतिक्रमण मामले के चलते रद्द कर दिया गया.
चुनाव का बहिष्कार
जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की री पंचायत के अंतर्गत आने वाले कंगरी वार्ड नंबर-1 के निवासियों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का बड़ा फैसला लिया है. ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा है कि कोई व्यक्ति मतदान में हिस्सा नहीं लेगा. वार्ड से किसी व्यक्ति ने चुनाव के लिए नामांकन भी नहीं भरा है. इस निर्णय को लेकर मंगलवार को गांव के लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को अपने सामूहिक फैसले से अवगत करवाया. ग्रामीणों का कहना है कि वो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है. इसी अनदेखी के चलते गांव के लोगों में भारी रोष व्याप्त है और उन्होंने मजबूर होकर चुनाव बहिष्कार का रास्ता चुना है. वर्ष 2023 से गांव के लोग लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि कंगरी वार्ड को री पंचायत से अलग कर ख्याह पंचायत में शामिल किया जाए. वर्तमान में री पंचायत का मुख्यालय गांव से काफी दूर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए ग्रामीणों को 35 से 40 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है. इसके लिए लोगों को 100 से 150 रुपये खर्च करने पड़ते हैं. कई बार पंचायत प्रधान के उपलब्ध न होने के कारण लोगों को बिना काम हुए ही लौटना पड़ता है