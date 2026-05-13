पंचायत चुनाव में बीजेपी को लगा झटका, 2 समर्थित उम्मीदवारों के नामांकन रद्द

चुनाव का बहिष्कार

जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की री पंचायत के अंतर्गत आने वाले कंगरी वार्ड नंबर-1 के निवासियों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का बड़ा फैसला लिया है. ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा है कि कोई व्यक्ति मतदान में हिस्सा नहीं लेगा. वार्ड से किसी व्यक्ति ने चुनाव के लिए नामांकन भी नहीं भरा है. इस निर्णय को लेकर मंगलवार को गांव के लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को अपने सामूहिक फैसले से अवगत करवाया. ग्रामीणों का कहना है कि वो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है. इसी अनदेखी के चलते गांव के लोगों में भारी रोष व्याप्त है और उन्होंने मजबूर होकर चुनाव बहिष्कार का रास्ता चुना है. वर्ष 2023 से गांव के लोग लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि कंगरी वार्ड को री पंचायत से अलग कर ख्याह पंचायत में शामिल किया जाए. वर्तमान में री पंचायत का मुख्यालय गांव से काफी दूर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए ग्रामीणों को 35 से 40 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है. इसके लिए लोगों को 100 से 150 रुपये खर्च करने पड़ते हैं. कई बार पंचायत प्रधान के उपलब्ध न होने के कारण लोगों को बिना काम हुए ही लौटना पड़ता है