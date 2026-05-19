Himachal Panchayat Election Updates: पंचायत चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान, 70 हजार से ज्यादा उम्मीदवार, यहां देखें हर अपडेट

कुल्लू में भाजपा की चुनावी बैठक का आयोजन

हिमाचल प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव खत्म होने के बाद अब पंचायती राज चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. जिला परिषद कुल्लू के 'मोहल वार्ड' और 'डूगी लग वार्ड' के भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के लिए कुल्लू के खलाड़ा नाला में एक बड़ी चुनावी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लगघाटी के सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए. बैठक में विशेष रूप से मौजूद पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नगर निकाय के नतीजों से साफ है कि जनता सरकार से नाराज है और इस बार जिला कुल्लू की पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे. डूगी लग वार्ड से भाजपा समर्थित प्रत्याशी राजकुमार और मोहल वार्ड से उम्मीदवार निशा ठाकुर ने जनसभा में लगघाटी की जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाया. राजकुमार ने वादा किया कि चुनाव जीतने के बाद घाटी की पंचायतों में सड़क, बिजली और पानी की दिक्कतों का स्थायी समाधान किया जाएगा. वहीं, निशा ठाकुर ने कहा कि साल 2025 की प्राकृतिक आपदा के बाद से इलाके में सड़कों की हालत बेहद खराब है, जिससे लोगों