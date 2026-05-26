Himachal Panchayat Elections Result: मतदान खत्म, थोड़ी देर में शुरु होगी काउंटिंग, यहां देखें हर अपडेट
हिमाचल पंचायत चुनाव 2026 (ETV BHARAT)
हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है. अब थोड़ी देर में काउंटिंग शुरु होगी. चुनाव प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हुई थी, जो दोपहर 3 बजे तक चली. पंचायत चुनाव के बीच गांवों में खासा उत्साह देखने को मिला और मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लिया. बता दें कि प्रदेश में तीन चरणों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं. आज पहले चरण की वोटिंग थी, जिसमें प्रदेश की 1293 पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान और पंचायत वार्ड सदस्यों के लिए मतदान हुआ. अब अगले कुछ घंटों में चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे. वहीं, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए डाले गए मतों की गणना 31 मई को की जाएगी.