हिमाचल पंचायत चुनाव: आज निर्वाचन आयोग करेगा चुनावी तारीखों का ऐलान

31,214 सीटों के लिए चुनाव

हिमाचल प्रदेश में कुल 31,214 सीटों पर चुनावी महासंग्राम छिड़ने जा रहा है और हर सीट पर स्थानीय राजनीति का तापमान लगातार बढ़ रहा है. जिला परिषद से लेकर पंचायत सदस्य तक, हर पद पर दावेदारों की लंबी फेहरिस्त हैं. सबसे बड़ी लड़ाई पंचायत मेंबर के 21,678 पदों पर होने वाली है, जहां गांव की राजनीति का सीधा फैसला जनता के हाथ में होगा. वहीं, पंचायत प्रधान के 3,758 और उपप्रधान के 3,758 पदों पर भी प्रतिष्ठा की जंग बेहद दिलचस्प रहने वाली है. पंचायत समिति के 1,769 पदों पर राजनीतिक दलों के उम्मीदवार आमने-सामने होंगे. इसके साथ ही जिला परिषद सदस्य के 251 पदों पर भी कड़ा मुकाबला तय माना जा रहा है.