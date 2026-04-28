हिमाचल पंचायत चुनाव: आज निर्वाचन आयोग करेगा चुनावी तारीखों का ऐलान
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 12:22 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 2:23 PM IST
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों का रण इस बार पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और व्यापक होने जा रहा है. निर्वाचन आयोग आज (मंगलवार, 28 अप्रैल) दोपहर 3.40 बजे पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है. इस बार प्रदेश भर में कुल 31,214 सीटों पर चुनाव होने हैं. अभी से हर सीट पर स्थानीय राजनीति का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है. जिला परिषद से लेकर पंचायत सदस्य तक, हर पद पर दावेदारों की लंबी कतारें रहने वाली हैं. सबसे बड़ी लड़ाई पंचायत मेंबर के 21,678 पदों पर होगी. प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में 6,977 सीटों के साथ चुनावी रण का केंद्र बना हुआ है. वहीं, लाहौल-स्पीति में सबसे कम 378 सीटों पर संघर्ष देखने को मिलेगा.
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31,214 सीटों के लिए चुनाव
हिमाचल प्रदेश में कुल 31,214 सीटों पर चुनावी महासंग्राम छिड़ने जा रहा है और हर सीट पर स्थानीय राजनीति का तापमान लगातार बढ़ रहा है. जिला परिषद से लेकर पंचायत सदस्य तक, हर पद पर दावेदारों की लंबी फेहरिस्त हैं. सबसे बड़ी लड़ाई पंचायत मेंबर के 21,678 पदों पर होने वाली है, जहां गांव की राजनीति का सीधा फैसला जनता के हाथ में होगा. वहीं, पंचायत प्रधान के 3,758 और उपप्रधान के 3,758 पदों पर भी प्रतिष्ठा की जंग बेहद दिलचस्प रहने वाली है. पंचायत समिति के 1,769 पदों पर राजनीतिक दलों के उम्मीदवार आमने-सामने होंगे. इसके साथ ही जिला परिषद सदस्य के 251 पदों पर भी कड़ा मुकाबला तय माना जा रहा है.