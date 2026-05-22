Municipal Council Elections: रोहड़ू नगर परिषद चुनाव, सुबह 11 बजे तक 45.10 फीसदी मतदान

रिटर्निंग अधिकारी मतदातओं को कर रहे प्रेरित

रिटर्निंग अधिकारी (एमसी) एवं उपमंडलाधिकारी (नागरिक) रोहड़ू धर्मेश रामोत्रा ने मतदान प्रक्रिया के दौरान विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर विशेष श्रेणी के मतदाताओं और महिला पोलिंग पार्टियों का उत्साहवर्धन किया. इस दौरान उन्होंने मतदान कर्मियों द्वारा निभाई जा रही जिम्मेदारियों की सराहना करते हुए मतदाताओं को लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया.