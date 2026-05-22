ETV Bharat / state

Municipal Council Elections: रोहड़ू नगर परिषद चुनाव, सुबह 11 बजे तक 45.10 फीसदी मतदान

Rohru Municipal Council Elections
नगर परिषद रोहड़ू चुनाव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 11:15 AM IST

|

Updated : May 22, 2026 at 11:26 AM IST

Choose ETV Bharat

नगर परिषद रोहड़ू चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. मतदान के दौरान विशेष श्रेणी के मतदाताओं को सम्मानित करने की पहल के तहत पीठासीन अधिकारियों द्वारा उन्हें आभार पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया. इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, प्रथम बार मतदान करने वाले मतदाता एवं अन्य विशेष श्रेणी के मतदाताओं के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान की सराहना करते हुए उन्हें मतदान के प्रति जागरूकता एवं सहभागिता के लिए धन्यवाद दिया गया.

LIVE FEED

11:24 AM, 22 May 2026 (IST)

सुबह 11 बजे तक 45.10 फीसदी मतदान

नगर परिषद रोहड़ू में सुबह 9 बजे तक 45.10 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. वहीं, मदतान केंद्र पर अभी भारी संख्या में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आ रहे हैं.

Rohru Municipal Council Elections
सुबह 11 बजे तक मतदान प्रतिशत (SDOC Rohru)

11:19 AM, 22 May 2026 (IST)

रिटर्निंग अधिकारी मतदातओं को कर रहे प्रेरित

रिटर्निंग अधिकारी (एमसी) एवं उपमंडलाधिकारी (नागरिक) रोहड़ू धर्मेश रामोत्रा ने मतदान प्रक्रिया के दौरान विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर विशेष श्रेणी के मतदाताओं और महिला पोलिंग पार्टियों का उत्साहवर्धन किया. इस दौरान उन्होंने मतदान कर्मियों द्वारा निभाई जा रही जिम्मेदारियों की सराहना करते हुए मतदाताओं को लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया.

Rohru Municipal Council Elections
वरिष्ठ नागरिकों किए जा रहे सम्मानित (ETV Bharat)

11:13 AM, 22 May 2026 (IST)

सुबह 9 बजे तक 21.74 फीसदी मतदान

नगर परिषद रोहड़ू में सुबह 9 बजे तक 21.74 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है. मतदान को लेकर क्षेत्र के मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

Rohru Municipal Council Elections
सुबह 9 बजे तक मतदान प्रतिशत (SDOC Rohru)
Last Updated : May 22, 2026 at 11:26 AM IST

TAGGED:

ROHRU MUNICIPAL COUNCIL ELECTIONS
HIMACHAL NIKAY CHUNAV 2026
ROHRU NAGAR PARISHAD CHUNAV
रोहड़ू नगर परिषद चुनाव
HIMACHAL MUNICIPAL COUNCIL ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.