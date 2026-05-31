Himachal MC Election Results: धर्मशाला में खिला कमल, मंडी और सोलन में भी भाजपा को बढ़त, पालमपुर में कांग्रेस आगे

धर्मशाला में चला सुधीर शर्मा का जादू

धर्मशाला नगर निगम चुनाव में बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा का जादू चला है. नगर निगम चुनाव में अब तक के नतीजों में बीजेपी को शानदार बढ़त मिली है. हालांकि सुधीर शर्मा ने दावा किया है कि धर्मशाला के लोगों ने पीएम मोदी की नीतियों पर मुहर लगाई है और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है.

'17 में से 11 वार्ड में खिला कमल'

भाजपा नेता एवं धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने धर्मशाला नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर प्रदेश एवं स्थानीय नेतृत्व को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि अब तक घोषित 17 सीटों में से भाजपा 11 सीटों पर विजय प्राप्त कर चुकी है, जो जनता के भाजपा के प्रति विश्वास और समर्थन का स्पष्ट प्रमाण है.

सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला की जनता ने विकास, सुशासन और जनकल्याण की राजनीति को समर्थन देते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना जनादेश दिया है. यह जीत केवल भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और जनहितकारी नीतियों पर जनता की मुहर है.

उन्होंने कहा कि भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया, जिसके परिणामस्वरूप यह ऐतिहासिक जीत मिली है. धर्मशाला की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह विकास और पारदर्शी शासन के साथ खड़ी है. सुधीर शर्मा ने सभी विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेगी तथा धर्मशाला के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेगी.

गौरतलब है कि सुधीर शर्मा पहले कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और 2024 में जिन 6 कांग्रेस विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी उनमें सुधीर शर्मा भी शामिल थे. बाद में सुधीर शर्मा बीजेपी में शामिल हुए और धर्मशाला उपचुनाव में जीत हासिल की थी.