Himachal MC Election Results: धर्मशाला में खिला कमल, मंडी और सोलन में भी भाजपा को बढ़त, पालमपुर में कांग्रेस आगे
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 31, 2026 at 8:48 AM IST|
Updated : May 31, 2026 at 11:20 AM IST
हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों के 64 वार्डों के चुनाव परिणाम आ रहे हैं. चार नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला मतगणना के बाद शुरुआती नतीजे आ रहे हैं.
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धर्मशाला के नतीजे
धर्मशाला नगर निगम के नतीजे आ चुके हैं.
वार्ड नंबर 1 से बीजेपी की रेखा देवी ने चुनाव जीत लिया है. 263 वोट मिले, 47 वोट से चुनाव जीती
वार्ड नंबर 2 भागसूनाग से भाजपा प्रत्याशी शमशेर सिंह विजेता घोषित, 676 वोट मिले.
वार्ड नम्बर 3 मैकलोडगंज से भाजपा प्रत्याशी आशा देवी जीती, 368 वोट मिले
वार्ड नम्बर 4 से पूर्व मेयर एवं कांग्रेस प्रत्याशी नीनू शर्मा जीती. 607 वोट मिले, करीब 350 से ज्यादा वोट से जीता चुनाव
वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस शैलजा की जीत, 627 वोट मिले
वार्ड नंबर 6 से बीजेपी प्रत्याशी करिश्मा 866 वोट लेकर विजयी
वार्ड नंबर 7 से बीजेपी उम्मीदवार आशू 356 वोट लेकर जीते चुनाव
वार्ड नंबर 8 से बीजेपी उम्मीदवार प्रेमा जीती, 551 वोट मिले
वार्ड नंबर 9 से आजाद प्रत्याशी नरेश कुमार जीते, 631 वोट हासिल किए
वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस प्रत्याशी सुदेश शास्त्री जीते, 673 वोट मिले
वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग जीते, 652 वोट मिले
वार्ड नंबर 12 से मीना कुमारी की जीत, 992 वोट मिले
वार्ड नंबर 13 से बीजेपी के हर्ष ओबरॉय 636 वोट पाकर विजयी
वार्ड नंबर 14 से कांग्रेस के अनुज की बंपर जीत, 1050 वोट मिले, 434 वोट से जीते
वार्ड नंबर 15 से बीजेपी के प्रवीन कुमार जीते, 985 वोट मिले
वार्ड नंबर 16 से बीजेपी की अनुपमा कटोच जीती, 546 वोट मिले
सोलन नगर निगम के शुरुआती नतीजे
- वार्ड नं 1 से भाजपा की नीलम जीती
- वार्ड नं 2 से भाजपा की सुषमा आगे चल रही हैं
- वार्ड नं 3 से निर्दलीय गौरव राजपूत जीते
- सोलन के वार्ड नं 6 से भाजपा की रेखा साहनी जीती
धर्मशाला में चला सुधीर शर्मा का जादू
धर्मशाला नगर निगम चुनाव में बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा का जादू चला है. नगर निगम चुनाव में अब तक के नतीजों में बीजेपी को शानदार बढ़त मिली है. हालांकि सुधीर शर्मा ने दावा किया है कि धर्मशाला के लोगों ने पीएम मोदी की नीतियों पर मुहर लगाई है और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है.
'17 में से 11 वार्ड में खिला कमल'
भाजपा नेता एवं धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने धर्मशाला नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर प्रदेश एवं स्थानीय नेतृत्व को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि अब तक घोषित 17 सीटों में से भाजपा 11 सीटों पर विजय प्राप्त कर चुकी है, जो जनता के भाजपा के प्रति विश्वास और समर्थन का स्पष्ट प्रमाण है.
सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला की जनता ने विकास, सुशासन और जनकल्याण की राजनीति को समर्थन देते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना जनादेश दिया है. यह जीत केवल भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और जनहितकारी नीतियों पर जनता की मुहर है.
उन्होंने कहा कि भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया, जिसके परिणामस्वरूप यह ऐतिहासिक जीत मिली है. धर्मशाला की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह विकास और पारदर्शी शासन के साथ खड़ी है. सुधीर शर्मा ने सभी विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेगी तथा धर्मशाला के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेगी.
गौरतलब है कि सुधीर शर्मा पहले कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और 2024 में जिन 6 कांग्रेस विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी उनमें सुधीर शर्मा भी शामिल थे. बाद में सुधीर शर्मा बीजेपी में शामिल हुए और धर्मशाला उपचुनाव में जीत हासिल की थी.
सोलन नगर निगम में कौन जीत रहा है ?
सोलन नगर निगम में मतगणना जारी है और यहां फिलहाल शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है.
- - वार्ड 3 से निर्दलीय गौरव राजपूत निर्दलीय आगे
- - वार्ड 4 से BJP के रोहित भारद्वाज पहले चरण में आगे
- - वार्ड 5 में BJP के डॉक्टर प्रियंका पाजा ने बनाई पहले चरण में बढ़त
- - वार्ड 6 में BJP के नीवर्तमान पार्षद रेखा साहनी ने पहले चरण में बनाई बढ़त
- - वार्ड 7 में कांग्रेस प्रत्याशी पूजा आगे
- - वार्ड 8 से कांग्रेस की पूनम ग्रोवर ने बनाई पहले चरण में बढ़त
धर्मशाला में किस वार्ड से कौन जीता ?
धर्मशाला नगर निगम में कुल 17 वार्ड हैं और अब तक कुल 11 वार्ड के नतीजे आ चुके हैं. इनमें से बीजेपी को बढ़त है. अब तक 11 में से 6 वार्ड में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हुई है, वहीं 4 वार्ड पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने बाजी मारी है. एक वार्ड पर निर्दलीय उम्मीदवार ने भी जीत का परचम लहराया है.
वार्ड नंबर 1 से बीजेपी की रेखा देवी ने चुनाव जीत लिया है. 263 वोट मिले, 47 वोट से चुनाव जीती
वार्ड नंबर 2 भागसूनाग से भाजपा प्रत्याशी शमशेर सिंह विजेता घोषित, 676 वोट मिले.
वार्ड नम्बर 3 मैकलोडगंज से भाजपा प्रत्याशी आशा देवी जीती, 368 वोट मिले
वार्ड नम्बर 4 से पूर्व मेयर एवं कांग्रेस प्रत्याशी नीनू शर्मा जीती. 607 वोट मिले, करीब 350 से ज्यादा वोट से जीता चुनाव
वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस शैलजा की जीत, 627 वोट मिले
वार्ड नंबर 6 से बीजेपी प्रत्याशी करिश्मा 866 वोट लेकर विजयी
वार्ड नंबर 7 से बीजेपी उम्मीदवार आशू 356 वोट लेकर जीते चुनाव
वार्ड नंबर 8 से बीजेपी उम्मीदवार प्रेमा जीती, 551 वोट मिले
वार्ड नंबर 9 से आजाद प्रत्याशी नरेश कुमार जीते
वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस प्रत्याशी सुदेश शास्त्री जीते
वार्ड ने 11 से कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग जीते
मंडी के नगर निगम मंडी में भाजपा के लिए सुख भरी खबर
मंडी नगर निगम चुनाव के नतीजों में भाजपा के लिए सुख भरी खबर आ रही है. यहां नगर निगम चुनाव की मतगणना में बीजेपी को बंपर बढ़त मिल रही है. कुल 17 में से अब तक 10 वार्ड के नतीजे आ चुके हैं. इनमें से भाजपा प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है. जबकि कांग्रेस को अब तक सिर्फ एक वार्ड पर जीत मिली है. वहीं एक वार्ड से निर्दली उम्मीदवार ने बाजी मारी है.
जयराम ठाकुर के गृह जिले में भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा है. इसके अलावा मंडी नगर चुनाव का ये परिणाम मंडी से विधायक अनिल शर्मा के लिए भी सुखद है. कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर के लिए परिणाम चिंताजनक हैं. शुरुआती नतीजों के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है.
पालमपुर के शुरुआत नतीजे
पालमपुर के वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रपाल जीते
वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस प्रत्याशी राधा सूद की जीत
बार्ड नंबर 3 से कांग्रेस की रणजीत कौर
धर्मशाला में बीजेपी की बल्ले-बल्ले
नगर निगम चुनाव के नतीजे आने लगे हैं और धर्मशाला नगर निगम के शुरुआती नतीजों में बीजेपी आगे चल रही है.
- धर्मशाला नगर निगम के वार्ड नंबर 1 से बीजेपी की रेखा देवी ने चुनाव जीत लिया है. 263 वोट मिले, 47 वोट से चुनाव जीती
- वार्ड नंबर 2 भागसूनाग से भाजपा प्रत्याशी शमशेर सिंह विजेता घोषित, 676 वोट मिले.
- वार्ड नम्बर 3 मैकलोडगंज से भाजपा प्रत्याशी आशा देवी जीती, 368 वोट मिले
- वार्ड नम्बर 4 से पूर्व मेयर एवं कांग्रेस प्रत्याशी नीनू शर्मा जीती. 607 वोट मिले, करीब 350 से ज्यादा वोट से जीता चुनाव
- वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस शैलजा की जीत, 627 वोट मिले
- वार्ड नंबर 6 से बीजेपी प्रत्याशी करिश्मा 866 वोट लेकर विजयी
- वार्ड नंबर 7 से बीजेपी उम्मीदवार आशू 356 वोट लेकर जीते चुनाव
- वार्ड नंबर 8 से बीजेपी उम्मीदवार प्रेमा जीती, 551 वोट मिले
किस वार्ड से किसे मिली जीत
- नगर निगम मंडी खलियार वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार अलकनंदा हांडा
- पुरानी मंडी से भाजपा प्रत्याशी सरिता
- नेला वार्ड से कांग्रेस की नर्वदा मोहन
- पड्डल वार्ड से निर्मल वर्मा
- मंगवाई से भाजपा की कृष्णा विजेता
मंडी नगर निंगम के शुरुआती नतीजे
नगर निगम मंडी के खलियार वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी अलकनंदा हांडा की जीत. कांग्रेस ने नहीं दिया था टिकट लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी थीं अलकनंदा हांडा. अलकनंदा को 719 वोट पड़े. भाजपा को 695 वोट पड़े.
- वार्ड नंबर 1 से पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर के भतीजे की हार.
- भाजपा के रणबीर सिंह भी चुनाव हारे.
पालमपुर के शुरुआती नतीजे
पालमपुर नगर निगम में भी शुरुआती नतीजे आ चुके हैं. यहां कांग्रेस ने जीत के साथ खाता खोल दिया है.
- पालमपुर के वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रपाल जीते
- पालमपुर के वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस प्रत्याशी राधा सूद की जीत
धर्मशाला में बीजेपी आगे
नगर निगम चुनाव के नतीजे आने लगे हैं और धर्मशाला नगर निगम के शुरुआती नतीजों में बीजेपी आगे चल रही है.
- धर्मशाला नगर निगम के वार्ड नंबर 1 से बीजेपी की रेखा देवी ने चुनाव जीत लिया है.
- वार्ड नंबर 2 भागसूनाग से भाजपा प्रत्याशी शमशेर सिंह विजेता घोषित
- वार्ड नम्बर 3 मैकलोडगंज से भाजपा प्रत्याशी आशा देवी जीती
- वार्ड नम्बर 4 से पूर्व मेयर एवं कांग्रेस प्रत्याशी नीनू शर्मा जीती.
सोलन नगर निगम के लिए काउंटिंग शुरू
नगर निगम सोलन के 17 वार्डों में आज चुनावी रिजल्ट आने हैं. मतगणना शुरू हो गई है. सभी प्रत्याशी अपने-अपने समर्थकों के साथ सोलन के ठोड़ो मैदान में पहुंच चुके हैं.
हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमिफाइनल!
प्रदेश में चार नगर निगमों में से मंडी और धर्मशाला जीत के खास मायने है. मंडी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है. वहीं, मंडी शहर में अनिल शर्मा भाजपा के विधायक हैं. वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में अकेले जयराम ठाकुर अपने चेहरे के बूते 9 सीटें जीतने में सफल रहे थे. ऐसे में मंडी नगर निगम की जीत भाजपा और जयराम ठाकुर के लिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा शुभ संकेत होगा. वहीं, अगर भाजपा धर्मशाला नगर निगम चुनाव में जीत का परचम लहराती है तो कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में शामिल हुए सुधीर शर्मा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में कांगड़ा से पार्टी के सशक्त चेहरे के रूप में उभरेंगे. ऐसे में धर्मशाला का नगर निगम चुनाव सुधीर शर्मा की नाक का सवाल है.