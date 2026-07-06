Himachal Monsoon Update: शिमला के रिज मैदान के पास भूस्खलन, आफत बनकर बरस रही बारिश!

शिमला के रिज मैदान के पास भूस्खलन

शिमला में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब दिखने लगा है. सोमवार सुबह रिज मैदान के पास स्थित क्राइस्ट चर्च के नीचे अचानक भूस्खलन हो गया. तेज बारिश के बाद हुए इस भूस्खलन से क्राइस्ट चर्च से सटी सड़क की सुरक्षा दीवार का एक हिस्सा ढह गया. हालांकि, इस घटना में किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा अत्यधिक बढ़ गया है. इसे देखते हुए प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतें. इसके साथ ही, स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने तथा किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का सहयोग करने के लिए कहा गया है.