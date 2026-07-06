Himachal Monsoon Update: शिमला के रिज मैदान के पास भूस्खलन, आफत बनकर बरस रही बारिश!
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 11:21 AM IST|
Updated : July 6, 2026 at 12:38 PM IST
हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. चंबा में फ्लैश फ्लड से 55 पंचायतों का संपर्क कट गया है. वहीं, कुल्लू जिले में लारजी सैंज सड़क मार्ग पर पागल नाले का मलबा आने से 15 पंचायतों का संपर्क कट गया है. मौसम विभाग के अनुसार, 11 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना है.
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शिमला के रिज मैदान के पास भूस्खलन
शिमला में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब दिखने लगा है. सोमवार सुबह रिज मैदान के पास स्थित क्राइस्ट चर्च के नीचे अचानक भूस्खलन हो गया. तेज बारिश के बाद हुए इस भूस्खलन से क्राइस्ट चर्च से सटी सड़क की सुरक्षा दीवार का एक हिस्सा ढह गया. हालांकि, इस घटना में किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा अत्यधिक बढ़ गया है. इसे देखते हुए प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतें. इसके साथ ही, स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने तथा किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का सहयोग करने के लिए कहा गया है.
लारजी-सैंज सड़क मार्ग पर पागल नाले में आया सैलाब
जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों में सोमवार सुबह से भारी बारिश का दौर जारी है. उपमंडल बंजार की सैंज घाटी को जोड़ने वाला सड़क मार्ग भी बंद हो गया है. लारजी से सैंज सड़क मार्ग के बीच तीन नालों में मलबा आया है. सबसे अधिक मलबा पागल नाले में आया है. पागल नाले का मलबा सड़क पर आने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन कतारें लग गई है. नाले में लगातार मलबा आने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है.