Himachal Weather Update: हिमाचल में आज रेड अलर्ट, प्रदेश के सभी जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी

कांगड़ा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने कांगड़ा जिले में आज (सोमवार, 20 जुलाई) और कल (मंगलवार, 21 जुलाई) के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इसको लेकर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है. जिला कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बेरवा ने कहा कि आईएमडी रेड अलर्ट के चलते सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की गई है. उन्होंने कहा कि जिला में जितनी भी आवश्यक सेवाएं उन्हें सुचारू रूप से चलने के निर्देश जाए किए गए हैं. साथ ही एनडीआरएफ और होम गार्ड की टीम को भी रेस्क्यू के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी किए गए हैं.

उपायुक्त की लोगों अपील

उपायुक्त कांगड़ा ने कहा कि, "खराब मौसम के कारण आज और कल जिला में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं ताकि सभी बच्चे सुरक्षित रहें. जिला कांगड़ा के सभी लोगों से अपील भी की गई है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक यात्रा न करें और कोई भी नदी नालों के करीब न जाएं. क्योंकि, पहाड़ों पर बारिश होने के कारण नदी-नालों का जल स्तर अचानक बढ़ जाता है, जिस कारण कोई लोग अपनी जान खतरे में डाल देते हैं. पौंग बांध के जल स्तर को लेकर भी लगातार निगरानी की जा रही है. अभी पौंग बांध का जलस्तर 1321 फीट पर है और फ्लड गेट लेवल 1365 फीट पर है जो कि नियंत्रण में है. पौंग बांध के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है. बीबीएमबी के चीफ इंजीनियर और इंदौरा के एसडीएम के साथ जानकारी साझा की है."