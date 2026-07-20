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Himachal Weather Update: हिमाचल में आज रेड अलर्ट, प्रदेश के सभी जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी

Himachal Monsoon Update
हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 1:14 PM IST

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Updated : July 20, 2026 at 1:29 PM IST

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मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के चंबा, मंडी, कांगड़ा और सिरमौर जिले में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. भारी बारिश की चेतावनी के बीच जिला प्रशासन ने इन जिलों में अगले 2 दिन तक सभी शिक्षण संसाथान बंद रखने के निर्देश दिए हैं. अगले 3 घंटों में ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, साथ ही बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और ऊना ज़िलों में एक-दो बार तेज़ से बहुत तेज़ बारिश की संभावना है.

LIVE FEED

1:19 PM, 20 Jul 2026 (IST)

कांगड़ा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने कांगड़ा जिले में आज (सोमवार, 20 जुलाई) और कल (मंगलवार, 21 जुलाई) के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इसको लेकर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है. जिला कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बेरवा ने कहा कि आईएमडी रेड अलर्ट के चलते सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की गई है. उन्होंने कहा कि जिला में जितनी भी आवश्यक सेवाएं उन्हें सुचारू रूप से चलने के निर्देश जाए किए गए हैं. साथ ही एनडीआरएफ और होम गार्ड की टीम को भी रेस्क्यू के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी किए गए हैं.

उपायुक्त की लोगों अपील

उपायुक्त कांगड़ा ने कहा कि, "खराब मौसम के कारण आज और कल जिला में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं ताकि सभी बच्चे सुरक्षित रहें. जिला कांगड़ा के सभी लोगों से अपील भी की गई है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक यात्रा न करें और कोई भी नदी नालों के करीब न जाएं. क्योंकि, पहाड़ों पर बारिश होने के कारण नदी-नालों का जल स्तर अचानक बढ़ जाता है, जिस कारण कोई लोग अपनी जान खतरे में डाल देते हैं. पौंग बांध के जल स्तर को लेकर भी लगातार निगरानी की जा रही है. अभी पौंग बांध का जलस्तर 1321 फीट पर है और फ्लड गेट लेवल 1365 फीट पर है जो कि नियंत्रण में है. पौंग बांध के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है. बीबीएमबी के चीफ इंजीनियर और इंदौरा के एसडीएम के साथ जानकारी साझा की है."

Kangra Heavy Rain
कांगड़ा में भारी बारिश का रेड अलर्ट (ETV Bharat)

12:58 PM, 20 Jul 2026 (IST)

किन्नौर के सांगला छितकुल सड़क पर पलटा ट्रैक्टर

ज़िला किन्नौर के सांगला छितकुल सड़क मार्ग पर अचानक ट्रैक्टर पलटने से अफरा-तफरी मच गई. ट्रैक्टर पलटने के कारण खरोगला नाले के पास रोड बंद है. राहत की बात यह है कि ट्रैक्टर चालक सुरक्षित है. मौके पर ट्रैक्टर को निकालने का काम जारी है. जानकारी अनुसार, ट्रैक्टर सड़क के काम के दौरान सामान लेकर सड़क से जा रहा था, इस दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क से खाई की ओर जा गिरा. ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा सड़क किनारे फंसने से गहरी खाई में गिरने से बच गया.

किन्नौर जिले में पहाड़ी से भूस्खलन का खतरा

ज़िला किन्नौर के सांगला छितकुल सड़क पर बारिश के बाद सड़क फिसलन भरी हो गई है. जगह जगह नदी-नाले उफान पर हैं. वहीं, कई जगहों पर पहाड़ों से पत्थरों के गिरने का खतरा भी बना हुआ है. साथ ही साथ बसपा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण सांगला के कूपा स्थित जल विद्युत् परियोजना द्वारा बांध से पानी नदी में छोड़ा गया है. ऐसे में प्रशासन ने लोगों को बसपा नदी के करीब न जाने की अपील की है. आज सुबह से ही जिले में मौसम खराब है. ऐसे में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर पर्यटकों समेत ज़िला के लोगों को अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों की ओर रुख न करने का आग्रह किया है. साथ ही साथ पर्यटन कारोबारियों को भी बरसात के दौरान पर्यटकों को एडवेंचर एक्टिविटी से दूर रखने का आग्रह किया है.

Tractor overturned on Sangla Chitkul road
सांगला छितकुल सड़क पर पलटा ट्रैक्टर (ETV Bharat)
Last Updated : July 20, 2026 at 1:29 PM IST

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