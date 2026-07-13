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Himachal Monsoon Update: शादी के बाद मंदिर पहुंचे दूल्हा-दुल्हन, तभी भरभराकर गिरी सुरक्षा दीवार, बाल-बाल बची जान

हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त
हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 1:55 PM IST

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वर्ष 2025 की आपदा के जख्म अभी हिमाचल भूल भी नहीं पाया था कि 2026 के मानसून ने दस्तक देते ही अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं और कहीं फ्लैश फ्लड तो कहीं भूस्खलन हो रहा है. सड़कें बंद हैं, पुल बह रहे हैं और लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं. पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने हिमाचल के कई जिलों में हालात बिगाड़ दिए हैं. शिमला, कुल्लू, किन्नौर, सोलन, सिरमौर और चंबा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. जगह-जगह भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और मलबा आने से जनजीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है.

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1:35 PM, 13 Jul 2026 (IST)

शादी के बाद मंदिर पहुंचे दूल्हा-दुल्हन, तभी भरभराकर गिरी सुरक्षा दीवार

प्रदेश में जारी भारी बारिश के बीच सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां के बोबरी गांव में शादी के बाद आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे दूल्हा-दुल्हन और बारातियों के सामने ही मंदिर की सुरक्षा दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। इस हादसे का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीण राजेंद्र ठाकुर के अनुसार, नवविवाहित जोड़ा जिस रास्ते से मंदिर पहुंचा था, दीवार गिरने से वह रास्ता पूरी तरह नष्ट हो गया. गनीमत रही कि यह हादसा कुछ मिनट बाद हुआ, जिससे एक बड़ा और दर्दनाक हादसा होने से टल गया। घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

सुरक्षा दीवार गिरने से जहां मंदिर का मुख्य रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है, वहीं पास स्थित सामुदायिक भवन पर भी गिरने का खतरा मंडराने लगा है. लगातार हो रही बारिश से इलाके में भू-धंसाव की आशंका बनी हुई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत मौके का निरीक्षण करने, रास्ते को बहाल करने और मंदिर व सामुदायिक भवन की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.

दूल्हा-दुल्हन के सामने भरभराकर गिरी सुरक्षा दीवार (ETV BHARAT)

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