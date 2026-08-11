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Himachal Monsoon Update: हिमाचल में मानसून का कहर! भारी बारिश के कारण इस उपमंडल में सभी शिक्षण संस्थान बंद

HIMACHAL MONSOON UPDATE
हिमाचल में मानसून का कहर! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 9:45 AM IST

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Updated : August 11, 2026 at 10:10 AM IST

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हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. जगह-जगह लैंडस्लाइड और मलबा गिरने के कारण प्रदेश की 106 सड़कें बंद हैं. इसके साथ ही पेयजल योजनाएं और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई हैं. मौसम विभाग ने आज (मोगलवार, 11 अगस्त को) प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जिला प्रशासन ने कुल्लू उपमंडल के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं.

LIVE FEED

10:09 AM, 11 Aug 2026 (IST)

लैंडस्लाइड के कारण कुल्लू-मंडी सड़क बंद

झलोगी के पास भूस्खलन के कारण कुल्लू-मंडी सड़क पर यातायात बाधित है. वाहनों को पुलिस के द्वारा थ्लोट में ही रोका जा रहा है. लोगों से सावधानी से वाहन चलाने की अपील की जा रही है. भारी बरसात के कारण नदी-नाले ऊफान पर होने के कारण लोगों से नदी-नालों से दीर रहने की अपील की गई है.

9:27 AM, 11 Aug 2026 (IST)

कुल्लू उपमंडल में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद

कुल्लू क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश और जगह-जगह भूस्खलन (लैंडस्लाइड) की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी 'ऑरेंज अलर्ट' और नदी-नालों में फ्लैश फ्लड (अचानक बाढ़) के खतरे के मद्देनजर कुल्लू उपमंडल के सभी शैक्षणिक संस्थान मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं.

भारी बारिश के कारण शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश

इस संबंध में उपमंडल अधिकारी (एसडीएम) कुल्लू, डॉ. जयवंती (HPAS) ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आधिकारिक कार्यालय आदेश जारी किया है. प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कुल्लू उपमंडल के तहत आने वाले सभी सरकारी व निजी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, कॉलेज, आईटीआई (ITI), पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज 11 अगस्त को बंद रहेंगे. सभी कक्षाओं की पूर्व निर्धारित बोर्ड परीक्षाएं अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही आयोजित होंगी. प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

सोमवार, 10 अगस्त से कुल्लू उपमंडल के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर मलबा आने और रास्ते अवरुद्ध होने से छात्रों और आम जनता को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. छात्रों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

Educational Institutions Closed in Kullu Subdivision
कुल्लू उपमंडल में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद (ORDER)
Last Updated : August 11, 2026 at 10:10 AM IST

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