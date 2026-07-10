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Himachal Monsoon Update: मानसून सीजन में मुसीबत बनकर बरस रही बारिश, चेतावनी के बीच इन जिलों में सभी शिक्षण संस्थान बंद

HIMACHAL MONSOON UPDATE 10 JULY
हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 10:50 AM IST

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हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में मानसून के दस्तक के साथ ही भारी बारिश का दौर जारी है. एक ओर भारी बारिश के कारण प्रदेश में नदी-नाले उफान पर हैं. वहीं, दूसरी ओर विभिन्न जिलों लैंड स्लाइड की भी घटनाए बढ़ गई है. मौसम विभाग ने आज (शुक्रवार, 10 जुलाई को) प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर इन पांच जिलों में बारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. खराब मौसम के चलते उपराष्ट्रपति का शिमला दौरा रद्द हो गया है. भारी बारिश की चेतावनी के बीच हिमाचल के दो जिलों में शिक्षण संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.

LIVE FEED

10:36 AM, 10 Jul 2026 (IST)

उपराष्ट्रपति का शिमला दौरा रद्द

मौसम विभाग के अनुसार, आज हिमाचल प्रदेश के पांच जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश होने की संभावना है. खराब मौसम के चलते उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन का प्रस्तावित शिमला दौरा रद्द हो गया है. देश के उपराष्ट्रपति आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान (IIAS) में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे. हालांकि, अब वे इस कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे.

10:26 AM, 10 Jul 2026 (IST)

गहरी खाई में कार गिरने से 2 युवक घायल

रामपुर उपमंडल के पिपटी क्षेत्र के समीप गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. एक कार (एचपी-06सी-0869) अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के समय वाहन में दो युवक सवार थे, जो दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, वन विभाग के कर्मचारी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को खाई से बाहर निकाला गया. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर (एमजीएमएससी) खनेरी अस्पताल, रामपुर पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.

बरसात में विशेष सावधानी से वाहन चलाने की अपील

घटना की जानकारी मिलते ही रामपुर थाना प्रभारी रमेश नेगी भी पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्य का जायजा लिया. पुलिस ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं. हादसे के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. घायलों की पहचान आर्यन नेगी (21 वर्ष), पुत्र राज कुमार, निवासी गांव फांचा, तहसील रामपुर और मितेश चौहान (28 वर्ष), पुत्र गोपाल सिंह चौहान, निवासी गांव गासोपुल, डाकघर झाकड़ी, तहसील रामपुर, जिला शिमला के रूप में हुई है. पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि बरसात के मौसम में पहाड़ी सड़कों पर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.

car falls into deep gorge in Rampur
रामपुर में गहरी खाई में कार गिरने से 2 युवक घायल (ETV Bharat)

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