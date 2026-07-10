Himachal Monsoon Update: मानसून सीजन में मुसीबत बनकर बरस रही बारिश, चेतावनी के बीच इन जिलों में सभी शिक्षण संस्थान बंद

गहरी खाई में कार गिरने से 2 युवक घायल

रामपुर उपमंडल के पिपटी क्षेत्र के समीप गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. एक कार (एचपी-06सी-0869) अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के समय वाहन में दो युवक सवार थे, जो दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, वन विभाग के कर्मचारी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को खाई से बाहर निकाला गया. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर (एमजीएमएससी) खनेरी अस्पताल, रामपुर पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.

बरसात में विशेष सावधानी से वाहन चलाने की अपील

घटना की जानकारी मिलते ही रामपुर थाना प्रभारी रमेश नेगी भी पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्य का जायजा लिया. पुलिस ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं. हादसे के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. घायलों की पहचान आर्यन नेगी (21 वर्ष), पुत्र राज कुमार, निवासी गांव फांचा, तहसील रामपुर और मितेश चौहान (28 वर्ष), पुत्र गोपाल सिंह चौहान, निवासी गांव गासोपुल, डाकघर झाकड़ी, तहसील रामपुर, जिला शिमला के रूप में हुई है. पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि बरसात के मौसम में पहाड़ी सड़कों पर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.