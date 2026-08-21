Himachal Monsoon Session: आज से हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र, पहले दिन सदन गूंजेंगे 67 सवाल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 8:53 AM IST|
Updated : August 21, 2026 at 9:06 AM IST
हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधानसभा का 12वां मानसून सत्र आज (शुक्रवार, 21 अगस्त) से शुरू हो रहा है. 3 सितंबर तक चलने वाले इस मानसून सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी. सदन में विधायकों की ओर से 1036 सवाल भेजे गए हैं. सत्र की पहली बैठक आसुबह 11 बजे शुरू होगी. पहले दिन दिवंगत पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह और राम चंद भाटिया के निधन पर शोकोद्गार होगा, इसके बाद सदन की नियमित कार्यवाही शुरू होगी. सत्र शुरू होने से पहले हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्र को सार्थक एवं उत्पादक बनाने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की है.
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मानसून सत्र के पहले दिन सदन गूंजेंगे 67 सवाल
हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन (शुक्रवार, 21 अगस्त) सदन में 67 सवाल गूंजेंगे. इसमें 48 तारांकित और 19 अतारांकित सवाल पूछे गए हैं. विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पहला सवाल झंडूता से भाजपा विधायक जीतराम कटवाल का पद पूर्ति को लेकर लगा है. उन्होंने पूछा है कि, प्रदेश में विभागों, बोर्डों, निगमों और सोसाइटियों के अंतर्गत कितने पद स्वीकृत हैं और इनमें से कितने पद भरे गए हैं. इन पदों को किस किस विभाग और सरकारी उपक्रम में नियमित, अनुबंध, दैनिक वेतन भोगी एवं आउटसोर्स के आधार पर भरा गया है. इन मुद्दों पर भाजपा विधायक ने विभागवार, संस्थानवार एवं पदवार ब्यौरा मांगा है.
मानसून सत्र के लिए आए 1,036 सवाल
हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय को कुल 1,036 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं. इनमें 787 तारांकित और 249 अतारांकित प्रश्न हैं. विशेष बात यह है कि सभी प्रश्न ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए हैं और सभी सवाल संबंधित विभागों को जवाब के लिए भेज दिए गए हैं. नियम 62 के तहत 13, नियम 63 के तहत 2, नियम 101 के तहत 5 और नियम 130 के तहत 15 सूचनाएं विधानसभा सचिवालय को मिली हैं. विधायकों ने सवालों के जरिए प्रदेश में भारी बारिश और आपदा से हुए नुकसान, सड़कों और पेयजल योजनाओं की स्थिति, शिक्षा विभाग में रिक्त पदों, CBSE स्कूलों में प्रधानाचार्यों और प्रवक्ताओं की तैनाती और स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा है. मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक मशीनों, दवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े सवाल भी सदन में उठने वाले हैं.