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Himachal Monsoon Update: संजौली के बोथवेल क्षेत्र में फिर हुआ भारी लैंडस्लाइड, कई मकानों पर मंडराया खतरा

Himachal Monsoon 2026
हिमाचल मानसून 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 9:39 AM IST

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Updated : July 11, 2026 at 10:48 AM IST

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हिमाचल में मानसून के प्रवेश के बाद लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, नदी-नाले उफान पर हैं और कई जगहों पर लैंडस्लाइड के चलते सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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10:47 AM, 11 Jul 2026 (IST)

लैंडस्लाइड की चपेट में आई दो गाड़ियां, मलबे में दबी

शिमला में लगातार बारिश के कारण रझाना मोहल में पहाड़ी की ऊपरी ढलान से लैंडस्लाइड हुआ है. जिससे भारी मात्रा में चट्टानें, बड़े पत्थर (बोल्डर) और मलबा सड़क किनारे आ गिरा. इस दौरान घटनास्थल पर खड़ी दो कारें मलबे की चपेट में आ गईं, जिससे वे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और आंशिक रूप से मलबे में दब गई.

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चट्टानों के नीचे दबी गाड़ी (ETV Bharat)

10:22 AM, 11 Jul 2026 (IST)

संजौली के बोथवेल क्षेत्र में फिर हुआ भारी लैंडस्लाइड, कई मकानों पर मंडराया खतरा

राजधानी शिमला में तीन दिन लगातार हुई बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आने लगी है. शिमला के संजौली कॉलेज के पास बोथवेल क्षेत्र में एक बार फिर भारी लैंडस्लाइड हुआ है. आज सुबह 4 बजे हुए इस लैंडस्लाइड से इलाके में दहशत का माहौल है. जब लैंडस्लाइड हुआ उस समय अधिकांश लोग अपने घरों में सो रहे थे. गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन कई मकानों पर खतरा पैदा हो गया है.

लैंडस्लाइड संजौली कॉलेज की ओर जाने वाले मार्ग के साथ हुआ, जहां सड़क के नीचे का ढंगा ढहकर नीचे बने रिहायशी मकानों की ओर आ गया. इससे मकानों तक जाने वाला रास्ता भी बीच से टूट गया है. स्थानीय लोगों के अनुसार करीब तीन से चार भवन खतरे की जद में हैं और किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है.

बता दें कि इस स्थान पर 28 जून 2025 को भी भीषण लैंडस्लाइड हुआ था. उस समय पहाड़ी से मलबा और चट्टानें सीधे रिहायशी मकानों में जा घुसी थीं, जिससे कई बच्चे और महिलाएं अपने घरों में फंस गए थे. एक बार फिर उसी क्षेत्र में लैंडस्लाइड होने से स्थानीय लोगों में डर और चिंता का माहौल है.

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बोथवेल क्षेत्र में भारी लैंडस्लाइड (ETV Bharat)

9:42 AM, 11 Jul 2026 (IST)

सतलुज का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण सतलुज नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और कई जगहों पर पानी सड़क के बेहद करीब पहुंच गया है. इससे स्थानीय लोगों और राहगीरों में डर और चिंता का माहौल है. नदी के तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन द्वारा लोगों को अनावश्यक रूप से नदी किनारे जाने से बचने की सलाह दी जा रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले साल भी बरसात के दौरान सतलुज ने विकराल रूप धारण कर लिया था, जिससे सड़क का बड़ा हिस्सा नदी में समा गया था. उस समय यातायात लंबे समय तक प्रभावित रहा और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. ऐसे में फिर से नदी के बढ़ते जलस्तर से लोगों में दहशत है. उनका कहना है कि अगर बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहता है तो सड़क को दोबारा नुकसान पहुंच सकता है. लगातार बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर मानसून के दौरान सतलुज के खतरे की याद ताजा कर दी है.

स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग नदी के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है. मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है. प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन पूरी सतर्कता बरतें. खासकर नदी किनारे रहने वाले लोग और वाहन चालक सावधानी से आवाजाही करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचित करें.

Last Updated : July 11, 2026 at 10:48 AM IST

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