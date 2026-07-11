Himachal Monsoon Update: संजौली के बोथवेल क्षेत्र में फिर हुआ भारी लैंडस्लाइड, कई मकानों पर मंडराया खतरा

सतलुज का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण सतलुज नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और कई जगहों पर पानी सड़क के बेहद करीब पहुंच गया है. इससे स्थानीय लोगों और राहगीरों में डर और चिंता का माहौल है. नदी के तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन द्वारा लोगों को अनावश्यक रूप से नदी किनारे जाने से बचने की सलाह दी जा रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले साल भी बरसात के दौरान सतलुज ने विकराल रूप धारण कर लिया था, जिससे सड़क का बड़ा हिस्सा नदी में समा गया था. उस समय यातायात लंबे समय तक प्रभावित रहा और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. ऐसे में फिर से नदी के बढ़ते जलस्तर से लोगों में दहशत है. उनका कहना है कि अगर बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहता है तो सड़क को दोबारा नुकसान पहुंच सकता है. लगातार बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर मानसून के दौरान सतलुज के खतरे की याद ताजा कर दी है.

स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग नदी के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है. मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है. प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन पूरी सतर्कता बरतें. खासकर नदी किनारे रहने वाले लोग और वाहन चालक सावधानी से आवाजाही करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचित करें.