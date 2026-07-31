Himachal Mansoon Update: मानसून का कहर, कहीं भारी बारिश तो कहीं बादल फटने से जनजीवन अस्त-व्यस्त
हिमाचल में मानसून की बारिश लगातार कहर बरपा रही है, जिसके चलते आए दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ रही हैं. हिमाचल में 5 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है. पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. कुल्लू में बादल फटले से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.
LIVE FEED
नाले में गिरकर बही युवती का शव बरामद
चंबा जिले के सलूणी उपमंडल की संघणी पंचायत के प्रेढ़ गांव की रहने वाली युवती शबनम का शव शुक्रवार सुबह जलाड़ी के समीप सियूल नदी से बरामद कर लिया गया है. जानकारी के अनुसार शबनम गुरुवार देर शाम जंगल से भेड़-बकरियां चराकर घर लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में अचानक पैर फिसलने से वह नाले में गिर गई और पानी के तेज बहाव में बह गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और ग्रामीणों ने रातभर संयुक्त रूप से तलाश अभियान चलाया, लेकिन देर रात तक कोई सुराग नहीं लग पाया. शुक्रवार सुबह जलाड़ी के पास सियूल नदी में उसका शव मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस दर्दनाक हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने शव बरामद होने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.