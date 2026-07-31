Himachal Mansoon Update: मानसून का कहर, कहीं भारी बारिश तो कहीं बादल फटने से जनजीवन अस्त-व्यस्त

नाले में गिरकर बही युवती का शव बरामद

चंबा जिले के सलूणी उपमंडल की संघणी पंचायत के प्रेढ़ गांव की रहने वाली युवती शबनम का शव शुक्रवार सुबह जलाड़ी के समीप सियूल नदी से बरामद कर लिया गया है. जानकारी के अनुसार शबनम गुरुवार देर शाम जंगल से भेड़-बकरियां चराकर घर लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में अचानक पैर फिसलने से वह नाले में गिर गई और पानी के तेज बहाव में बह गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और ग्रामीणों ने रातभर संयुक्त रूप से तलाश अभियान चलाया, लेकिन देर रात तक कोई सुराग नहीं लग पाया. शुक्रवार सुबह जलाड़ी के पास सियूल नदी में उसका शव मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस दर्दनाक हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने शव बरामद होने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.