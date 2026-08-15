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पेंशनर को स्वतंत्रता दिवस पर सीएम ने दिया तोहफा, क्लास फोर कर्मियों की जेब में भी इसी माह आएगा एरियर का पैसा

हिमाचल में धूमधाम से मनाया जा रहा 80वां स्वतंत्रता दिवस
हिमाचल में धूमधाम से मनाया जा रहा 80वां स्वतंत्रता दिवस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 7:47 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 12:45 PM IST

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शिमला: देशभर में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है. हिमाचल में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस बार राज्यस्तरीय समारोह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर के बड़सर में हो रहा है. मुख्यमंत्री यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी लेंगे. वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता के लिए मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़सर के परिसर में सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. इसके बाद वह भव्य परेड की सलामी लेंगे.

LIVE FEED

12:44 PM, 15 Aug 2026 (IST)

100 पंचायतों को बनाया जाएगा ग्रीन

सीएम सुक्खू ने एलान करेत हुए कहा कि आने वाले समय में 100 पंचायतों को ग्रीन बनाया जाएगा. खाली पदों को भरा जाएगा. 1975 सरकारी स्कूलों में चौकीदारों का एक-एक पद भरा जाएगा. हमीरपुर में हिमाचल का पहला समर्पित साइंस कॉलेज स्थापित किया जाएगा. इसकी अनुमानित लागत 100 करोड़ आएगी.

12:03 PM, 15 Aug 2026 (IST)

सरकारी कर्मचारियों को हाथ लगी निराशा

सरकारी कर्मचारियों को डीए और एरियर को लेकर स्वतंत्रता दिवस पर निराशा हाथ लगी है. हालांकि सीएम ने पेंशनर्स के एरियर को भुगतान का ऐलान किया है. साथ ही क्लास फोर कर्मियों को वेतन एरियर के बीस हजार रुपए का भुगतान इसी माह किया जाएगा. दिसंबर 2016 से 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त क्लास थ्री पेंशनर्स को पेंशन व पारिवारिक पेंशन के एरियर का 35 फीसदी भुगतान इसी माह होगा. Class-I एवं Class-II पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को उनके पेंशन/पारिवारिक पेंशन एरियर का 15 प्रतिशत भुगतान भी इसी माह किया जाएगा. वेतन व पेंशन एरियर के भुगतान पर लगभग ₹281 करोड़ व्यय होंगे. सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने से पूर्व, पिछली सरकार वेतन व पेंशन एरियर के रूप में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी छोड़ गई थी. प्रदेश की कठिन आर्थिक स्थिति के बावजूद अब तक लगभग ₹2170 करोड़ से अधिक वेतन व पेंशन एरियर का भुगतान कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को किया जा चुका है.

11:37 AM, 15 Aug 2026 (IST)

एनएचएम कर्मियों का बढ़ा वेतन

अपने भाषण में सीएम ने कहा कि स्टाफ नर्सों के 468 पद हमारी सरकार ने भरे हैं. ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट के 176 पद भी भर रही है. मेडिकल कॉलेज में पीजी की 330 सीटें बढ़ाने का फैसला किया है. इसके अलावा रोगी मित्रों के 500 पद भरे जा रहे हैं. सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एनएचएम के तहत 9 हजार आशा वर्कर का वेतन 5 हजार 800 से बढ़ाकर 6 हजार 800 करने का आश्वासन दिया था. मैं इसे लागू करने की घोषणा करता हूं. सीएम सुक्खू ने कहा कि एनएचएम हिमाचल में तैनात कर्मचारियों के वेतन में युक्तिकरण के बाद सात साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से संशोधित वेतन देने की घोषणा करता हूं. बजट घोषणा के अनुरूप एनएचएम के तहत हिमाचल में तैनात आउटसोर्स के आधार पर तैनात स्टाफ नर्स, पैरा फार्मासिस्ट, ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट, LAB टेकनिशियन का वेतन 25 हजार करने का ऐलान किया. 1 सितंबर से ये नया वेतनमान लागू हो जाएगा. इसके साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को भी 18 हजार वेतन मिलेगा. मल्टी टेस्ट वर्कर्स और आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति लाने का ऐलान सीएम ने किया है.

11:32 AM, 15 Aug 2026 (IST)

सभी मेडिकल कॉलेज में मिली रोबोटिक सर्जरी की सुविधा

जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में पहली बार बच्चों और शिक्षकों को विदेशों में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा गया है. सरकार आगे एक्सपोजर विजिट के लिए डॉक्टरों को भी विदेशों में भ्रम पर भेजेगी. शिक्षा विभाग में 7 हजार से अधिक पद भरे जाएंगे. जेबीटी के 1700 पद भरे जा रहे हैं. अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों को उपलब्ध करवाया गया है. हमारे प्रयासों से पहली बार सभी मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है. आम आदमी भी इस आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकता है. आईजीएमसी, टांडा मेडिकल कॉलेज छह हाईएंड अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाई जाएंगी. टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन खरीद के लिए टेंडर हो चुके हैं. चमियाणा अस्पताल के साथ सभी मेडिकल कॉलेज में आधुनिक ऑटोमेटिक लैब स्थापित होंगी. दिसंबर तक सभी मेडिकल कॉलेज में वही सुविधाएं मिलेंगी जो चमियाणा में मिलती है. हमने आईजीएमसी और टांडा में पैरा मेडिकल सीटों जैसे रेडियॉलजी और लैब टैक्नीशियन सीटों को 18 से बढ़ाकर 50 तक किया है. हमने इंदिरा गांधी मातृ शिशु योजना लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि हम माता-बच्चों को पौष्टिक आहार दे सकें. पायलट स्तर पर 21 ब्लॉक में इसे 2 अक्तूबर से इसे लागू कर दिया जाएगा. छह माह बाद ये पूरे प्रदेश में लागू होगी. इसमें माताओं-बहनों और छह माह से तीन साल तक बच्चे के लिए दाल, तेल, पंजीरी मिल्क पाउडर देने का प्रावधान होगा. साथ ही सप्ताह में तीन बार अंडा दूध और ओट्स युक्त तीन से छह साल के बच्चों के लिए दिया जाएगा. रोबोटिक सर्जरी का खर्चा सरकारी अस्पतालों में 30 से 80 हजार तक आ रहा है, लेकिन प्राइवेट संस्थानों में ये पांच लाख तक है. हमारी सरकार ने अब तक 400 मेडिकल ऑफिसर के पद भरे हैं. 350 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है.

11:28 AM, 15 Aug 2026 (IST)

अपना परिवार सुखी परिवार गरीबों के लिए लाएगी सरकार

सीएम ने कहा कि गरीब परिवारों की सही से पहचान हो इसके लिए हमने आठ चरणों में सर्वे किया. इसमें एक लाख ऐसे परिवार ऐसे थे जिनके लिए हमे संवेदनशील होने की जरूरत है. डीसी ने इन परिवारों को नोटिफाई किया है. इन परिवारों के लिए हम अपना परिवार और सुखी परिवार योजना ला रहे हैं. इसके जरिए हम इन परिवारों की आर्थिक स्थिति को दो सालों में मजबूत करेंगे. केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं का फोक्स हम इन परिवारों पर करेंगे. इस योजना के तहत आने वाले 31 मार्च 2026 तक के कृषि ऋणों में किस तरह से रियायत देंगे इस पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा हम बीपीएल लिस्ट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे

11:26 AM, 15 Aug 2026 (IST)

हमारी सरकार ने समझा किसानों बागवानों का दर्द: सीएम

सीएम ने कहा कि हमने हिमाचल में 156 स्कूलों में सीबीएसई की पढ़ाई शुरू करवाई है. हमारी सरकार गांव में रहने वाले किसानों की आय की बढ़ोतरी के लिए संकल्पबद्ध है. हमारी सरकार ने पहली बार प्राकृतिक खेती पर एमएसपी दिया है. पूरे प्रदेश में दूध का सबसे अधिक खरीद मूल्य हमारे प्रदेश ने दिया है. 61 रुपये गाय और 71 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हम भैंस का दूध खरीद रहे हैं. डेढ़ लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग करने वाला मिल्क प्लांट कांगड़ा के ढंगवार में शुरू हो जाएगा. हमारी सरकार ने किसानों, बागवानों का दर्द समझा है.

11:20 AM, 15 Aug 2026 (IST)

आरडीजी बंद होने के बाद भी आर्थिक संकट से बाहर आया प्रदेश: सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा 2023 और 2025 में देखी गई. हमने आपदा प्रभावितों को देशभर में सबसे बड़ा पैकेज दिया. आपदा के लिए दिया गया पैकेज ही असली व्यवस्था परिवर्तन है. हमने पहली बार सही तरीके से आर्थिक संसाधनों को बढ़ाया है. केंद्र ने प्रदेश को मिल रही आठ से दस हजार करोड़ की आरडीजी को बंद कर दिया, लेकिन प्रदेश इस वित्तिय संकट से बाहर आ चुका है. हिमाचल अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है.

11:19 AM, 15 Aug 2026 (IST)

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस: सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश के हितो की रक्षा की है और पहली बार प्रदेश के हितों को केंद्र और कोर्ट के सामने रखा. मेरा मानना है कि हमें हमारा अधिकार मिले तो हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम 2032 तक आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को साकार कर सकते हैं. हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का अपनाया है. हमारी सरकार में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया है. हमारी सरकार का साफ संदेश है कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं बच पाएगा. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बीजेपी सरकार में हिमकेयर में पुरुषों की बच्चेदानी के ऑपरेशन के बिल बना दिए गए. प्रदेश के संसाधनों पर हिमाचल का हक है, जिन्हें लुटने नहीं दिया जाएगा.

10:53 AM, 15 Aug 2026 (IST)

सीएम सुक्खू ने फहराया तिरंगा

हिमाचल सरकार भारत का 80वां राज्य स्तरीय समारोह बड़सर में मना रही है. सीएम सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंचे. यहां उन्होंने तिरंगा फहराया और परेड का निरीक्षण किया. इस कार्यक्रम में पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन जवानों के साथ एनसीसी कैडेट, स्काउट एंड गाइड, एनएसएस के वॉलंटियर परेड में शामिल हैं

8:49 AM, 15 Aug 2026 (IST)

छोटे सपने अब काफी नहीं: पीएम

स्वतंत्रता दिवस पर अपना भाषण देते हुए पीएम मोदी ने कहा, "आज भारत का एक बड़ा सपना है कि 2047 तक वह एक विकसित देश बन जाए. जब ​​दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश विकसित देश बनने का संकल्प लेता है, तो यह हमारी हिम्मत का परिचय बन जाता है, और दुनिया हमें एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर हो जाती है." पीएम ने कहा कि छोटे सपने अब काफी नहीं होंगे. हमें बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को बड़ा करते हैं और हमारे नजरिए का दायरा बढ़ाते हैं. हमारा इरादा पक्का होना चाहिए. जब हमारा इरादा पक्का होता है, तो मुश्किलों और मुसीबतों के बीच भी आगे बढ़ने की ताकत अपने आप आ जाती है..."

8:46 AM, 15 Aug 2026 (IST)

2047 तक हम भारत को एक विकसित देश में बदल देंगे: पीएम मोदी

लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि,"हमने भी एक बड़ा सपना देखा है, एक ऐसा सपना जिसे पक्के इरादे और नई ऊंचाइयों को छूने के मकसद के साथ पूरा किया जाए. यह विजन है कि जब तक हम आजादी के 100 साल पूरे करेंगे, 2047 तक हम भारत को एक विकसित देश में बदल देंगे. हमें यह लक्ष्य अपने 1.4 बिलियन नागरिकों की मिलकर कोशिश और मेहनत से हासिल करना होगा. जब दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश डेवलप्ड देश बनने का फैसला करता है, तो यह वैश्विक समूहों की नजर में हमारी हिम्मत का सबूत होता है. दुनिया हमारे प्रति अपना नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है..."

8:45 AM, 15 Aug 2026 (IST)

पीएम मोदी ने कहा हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए

पीएम मोदी ने कहा हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए. जब संकल्प दृढ़ होता है, तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभरकर सामने आता है. पीएम मोदी ने कहा, "पिछले 12 सालों में रक्षा उत्पादन चार गुना बढ़ा है. खादी और ग्रामोद्योग का प्रोडक्शन पांच गुना बढ़ा है. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सात गुना बढ़ी है. मोबाइल फोन का प्रोडक्शन 33 प्रतिशत बढ़ा है, और डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 प्रतिशत बढ़ा है."

7:46 AM, 15 Aug 2026 (IST)

पीएम मोदी ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया.कैप्टन सोनिया सिंह चौहान राष्ट्रीय ध्वज फहराने में PM की मदद कर रही हैं.

Last Updated : August 15, 2026 at 12:45 PM IST

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