पेंशनर को स्वतंत्रता दिवस पर सीएम ने दिया तोहफा, क्लास फोर कर्मियों की जेब में भी इसी माह आएगा एरियर का पैसा

सभी मेडिकल कॉलेज में मिली रोबोटिक सर्जरी की सुविधा

जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में पहली बार बच्चों और शिक्षकों को विदेशों में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा गया है. सरकार आगे एक्सपोजर विजिट के लिए डॉक्टरों को भी विदेशों में भ्रम पर भेजेगी. शिक्षा विभाग में 7 हजार से अधिक पद भरे जाएंगे. जेबीटी के 1700 पद भरे जा रहे हैं. अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों को उपलब्ध करवाया गया है. हमारे प्रयासों से पहली बार सभी मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है. आम आदमी भी इस आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकता है. आईजीएमसी, टांडा मेडिकल कॉलेज छह हाईएंड अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाई जाएंगी. टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन खरीद के लिए टेंडर हो चुके हैं. चमियाणा अस्पताल के साथ सभी मेडिकल कॉलेज में आधुनिक ऑटोमेटिक लैब स्थापित होंगी. दिसंबर तक सभी मेडिकल कॉलेज में वही सुविधाएं मिलेंगी जो चमियाणा में मिलती है. हमने आईजीएमसी और टांडा में पैरा मेडिकल सीटों जैसे रेडियॉलजी और लैब टैक्नीशियन सीटों को 18 से बढ़ाकर 50 तक किया है. हमने इंदिरा गांधी मातृ शिशु योजना लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि हम माता-बच्चों को पौष्टिक आहार दे सकें. पायलट स्तर पर 21 ब्लॉक में इसे 2 अक्तूबर से इसे लागू कर दिया जाएगा. छह माह बाद ये पूरे प्रदेश में लागू होगी. इसमें माताओं-बहनों और छह माह से तीन साल तक बच्चे के लिए दाल, तेल, पंजीरी मिल्क पाउडर देने का प्रावधान होगा. साथ ही सप्ताह में तीन बार अंडा दूध और ओट्स युक्त तीन से छह साल के बच्चों के लिए दिया जाएगा. रोबोटिक सर्जरी का खर्चा सरकारी अस्पतालों में 30 से 80 हजार तक आ रहा है, लेकिन प्राइवेट संस्थानों में ये पांच लाख तक है. हमारी सरकार ने अब तक 400 मेडिकल ऑफिसर के पद भरे हैं. 350 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है.