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HIMACHAL DAY: किन्नौर में राज्यस्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम, CM सुक्खू बोले- आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा प्रदेश

HIMACHAL DAY
हिमाचल दिवस (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 10:06 AM IST

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Updated : April 15, 2026 at 10:47 AM IST

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किन्नौर: हिमाचल प्रदेश आज 15 अप्रैल 2026 को अपना 79वां हिमाचल दिवस मना रहा है. राज्यस्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम आज (बुधवार, 15 अप्रैल को) जिला किन्नौर के रिकांगपिओ स्थित मिनी स्टेडियम में हो रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं. सीएम सुक्खू सुबह 11 बजे तिरंगा फहराकर समारोह का शुभारंभ करेंगे. हिमाचल दिवस पर जहां जिले के लोगों को पर्यटन सहित अन्य योजनाओं की घोषणाओं की उम्मीद है, वहीं, प्रदेश के कर्मचारी महंगाई भत्ते की आस लगाए हैं. आज कर्मचारियों और पेंशनरों को मुख्यमंत्री से DA की आस है.

LIVE FEED

10:29 AM, 15 Apr 2026 (IST)

'आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा हिमाचल'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. CM सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "हिमाचल प्रदेश के विकास की इस सतत यात्रा में आपका विश्वास हमारी सबसे बड़ी शक्ति है. यही विश्वास प्रदेश को आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा में निरंतर आगे बढ़ा रहा है. जनकल्याण के उद्देश्य से संचालित योजनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं और विकास को नई गति दे रही हैं. पूर्ण विश्वास है कि आपके इसी सहयोग से हिमाचल प्रदेश आगे भी नई ऊंचाइयां प्राप्त करता रहेगा. आप सभी को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं."

10:24 AM, 15 Apr 2026 (IST)

'विकास और सुशासन के पथ पर भी अग्रसर हो हिमाचल'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, "प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक वैभव से समृद्ध देवभूमि हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं. शांति, सरलता और 'अतिथि देवो भव' की परंपरा के लिए प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश विकास और सुशासन के पथ पर भी अग्रसर हो, यह कामना करता हूं. ब्रजेश्वरी माता से प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना है."

10:23 AM, 15 Apr 2026 (IST)

PM मोदी ने प्रदेशवासियों को दीं शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, "समस्त हिमाचलवासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. यह पावन देवभूमि अपनी समृद्ध परंपराओं, अनुपम सांस्कृतिक धरोहर और यहां के लोगों की कर्मठता, कर्तव्यनिष्ठा और विनम्रता के कारण विशेष पहचान रखती है. इस पुनीत अवसर पर मैं प्रदेश के सभी परिवारजनों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं."

9:42 AM, 15 Apr 2026 (IST)

हिमाचल गौरव पुरस्कार समेत प्रदान किए जाएंगे कई सम्मान

समारोह के दौरान अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाणा के प्राचार्य डाॅ. बृज शर्मा, पद्मश्री प्रेम लाल गौतम, डॉ.ओपी शर्मा और बिलासपुर के मोरसिंघी से हैंडबॉल कोच स्नेहलता काे हिमाचल गौरव पुरस्कार दिया जाएगा. इसके अलावा सिविल सर्विस अवाॅर्ड श्रेणी में जिला प्रशासन मंडी (उपायुक्त अपूर्व देवगन), डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग और एसडीएम बल्ह (मंडी) स्मृतिका नेगी को सम्मान दिया जाएगा. प्रेरणा स्रोत सम्मान श्रेणी में जिला शिमला की चारू शर्मा और जिला किन्नौर की कुमारी छोंजिन अंगमो और लुधियाना की हरलीन कौर का चयन किया गया है. इसी के साथ विश्व विजेता भारतीय महिला कबड्डी टीम की हिमाचल से संबंध रखने वाली खिलाड़ी रितु नेगी (सिरमौर), साक्षी शर्मा (सिरमौर), पुष्पा (सिरमौर), भावना देवी (मंडी) और चंपा ठाकुर (चंबा) को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा.

Last Updated : April 15, 2026 at 10:47 AM IST

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