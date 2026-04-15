HIMACHAL DAY: किन्नौर में राज्यस्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम, CM सुक्खू बोले- आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा प्रदेश

हिमाचल गौरव पुरस्कार समेत प्रदान किए जाएंगे कई सम्मान

समारोह के दौरान अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाणा के प्राचार्य डाॅ. बृज शर्मा, पद्मश्री प्रेम लाल गौतम, डॉ.ओपी शर्मा और बिलासपुर के मोरसिंघी से हैंडबॉल कोच स्नेहलता काे हिमाचल गौरव पुरस्कार दिया जाएगा. इसके अलावा सिविल सर्विस अवाॅर्ड श्रेणी में जिला प्रशासन मंडी (उपायुक्त अपूर्व देवगन), डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग और एसडीएम बल्ह (मंडी) स्मृतिका नेगी को सम्मान दिया जाएगा. प्रेरणा स्रोत सम्मान श्रेणी में जिला शिमला की चारू शर्मा और जिला किन्नौर की कुमारी छोंजिन अंगमो और लुधियाना की हरलीन कौर का चयन किया गया है. इसी के साथ विश्व विजेता भारतीय महिला कबड्डी टीम की हिमाचल से संबंध रखने वाली खिलाड़ी रितु नेगी (सिरमौर), साक्षी शर्मा (सिरमौर), पुष्पा (सिरमौर), भावना देवी (मंडी) और चंपा ठाकुर (चंबा) को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा.