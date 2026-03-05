कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष को दी राज्यसभा की टिकट, अनुराग शर्मा को जन्मदिन का गिफ्ट

नामांकन का आखिरी दिन और कांग्रेस विधायक दल की बैठक

थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी. विधानसभा में होने वाली इस बैठक के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार समेत कई विधायक पहुंच चुके हैं. आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और पार्टी ने कांगड़ा के जिला अध्यक्ष अनुराग शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है. 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और हिमाचल में एक विधानसभा सीट पर चुनाव होना है. हिमाचल विधानसभा में बहुमत को देखते हुए ये सीट कांग्रेस को जाना तय माना जा रहा है और बीजेपी ने अब तक कोई उम्मीदवार भी नहीं उतारा है. लेकिन 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजे को देखते हुए इस बार भी सभी की नजरें हिमाचल पर टिकी हुई हैं.