कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष को दी राज्यसभा की टिकट, अनुराग शर्मा को जन्मदिन का गिफ्ट
Published : March 5, 2026 at 10:20 AM IST|
Updated : March 5, 2026 at 11:20 AM IST
शिमला: राज्यसभा चुनाव का आज आखिरी दिन है. कांग्रेस ने हिमाचल से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है. कांग्रेस ने इस बार बाहरी उम्मीदवार से परहेज करते हुए प्रदेश के कार्यकर्ता को ही कैंडिडेट बनाया है. इस बार कांग्रेस ने कांगड़ा से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनुराग शर्मा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है. अनुराग शर्मा धर्मशाला के रहने वाले हैं.
नामांकन का आखिरी दिन और कांग्रेस विधायक दल की बैठक
थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी. विधानसभा में होने वाली इस बैठक के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार समेत कई विधायक पहुंच चुके हैं. आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और पार्टी ने कांगड़ा के जिला अध्यक्ष अनुराग शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है. 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और हिमाचल में एक विधानसभा सीट पर चुनाव होना है. हिमाचल विधानसभा में बहुमत को देखते हुए ये सीट कांग्रेस को जाना तय माना जा रहा है और बीजेपी ने अब तक कोई उम्मीदवार भी नहीं उतारा है. लेकिन 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजे को देखते हुए इस बार भी सभी की नजरें हिमाचल पर टिकी हुई हैं.
सीएम सुक्खू ने दी बधाई
सीएम सुक्खू ने एक्स पर अनुराग शर्मा को बधाई दी. उन्होंने लिखा 'जिला कांग्रेस कमेटी, कांगड़ा के अध्यक्ष एवं जमीनी कार्यकर्ता अनुराग शर्मा जी को कांग्रेस पार्टी द्वारा हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. अनुराग जी के अनुभव से प्रदेश की आवाज़ संसद में मजबूती से गूंजेगी और जनता के हितों की रक्षा सुनिश्चित होगी. संगठन से जुड़े व्यक्ति को राज्यसभा चुनाव में अधिमान देने के लिए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हृदय से कोटि-कोटि धन्यवाद.'
1990 में की राजनीति से शुरूआत
अनुराग शर्मा युवा चेहरा हैं. अनुराग 1990 के दशक से अनुराग शर्मा छात्र राजनीति से सक्रिय हुए और कांग्रेस से जुड़े थे. बैजनाथ के रहने वाले अनुराग शर्मा पेशे से कारोबारी हैं. उनके पिता प्यारे लाल शर्मा ग्राम पंचायत बीड़ से छह बार पंचायत प्रधान और एक बार पंचायत समिति अध्यक्ष रहे हैं.अनुराग शर्मा 2 माह पहले ही कांगड़ा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने थे. बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं. अनुराग शर्मा के पिता प्यारे लाल पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के करीबी रहे हैं. बैजनाथ आने पर प्यारे लाल शर्मा के यहां रुकते भी थे. साथ ही बीजेपी में शामिल हो चुके सुधीर शर्मा के पिता एवं पूर्व मंत्री संतराम शर्मा के साथ भी अनुराग शर्मा का पारिवारिक रिश्ता रहा है.
आज नामांकन का अंतिम दिन
राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च तय की गई है, जबकि 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी. 9 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. राज्यसभा के लिए मतदान 16 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा. इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना की जाएगी. पूरी चुनाव प्रक्रिया 20 मार्च 2026 तक संपन्न कर ली जाएगी.
आज भरेंगे नामांकन
आज कांग्रेस उम्मीदवार अपना नामांकन भरेंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सुबह 11 बजे विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक शामिल होंगे और चुनाव को लेकर व्यापक चर्चा होगी.
नाम ने सभी को चौकाया
अनुराग शर्मा के नाम ने सभी को चौका दिया है. चर्चा में चल रहे किसी भी नाम पर विचार नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पर गोकुल बुटेल, आनंद शर्मा समेत कई नामों पर चर्चा की गई थी, लेकिन अनुराग शर्मा का नाम एकदम से अचानक निकल कर आया है.