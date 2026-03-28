Himachal Budget Session: आज विभिन्न विभागों से पूछे गए हैं 60 सवाल, प्रश्नकाल शउरू

सदन में पहुंचे मुख्यमंत्री और डिप्टी CM

हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सदन में पहुंचे. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी सदन में पहुंचे. सदन में प्रश्नकाल शुरू हो गया है.