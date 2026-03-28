Himachal Budget Session: आज विभिन्न विभागों से पूछे गए हैं 60 सवाल, प्रश्नकाल शउरू
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 10:51 AM IST|
Updated : March 28, 2026 at 11:03 AM IST
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है. विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण का आज नौवां दिन है. सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है, जिसमें विधायकों ने विभिन्न विभागों से संबंधित 60 सवाल पूछे हैं. इसमें 46 तारांकित सवाल लगे हैं, जिसके सदन में उत्तर दिए जाएंगे, इसी तरह से विधायकों ने जनता से जुड़े 14 अतारांकित सवाल किए हैं, जिसके उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे. हिमकेयर पर पिछले कुछ दिनों से सदन में लगातार हंगामा जारी है. आज सदन में मीटर रीडर और बस रूट समेत कई मुद्दे गूंजने वाले हैं.
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सदन में पहुंचे मुख्यमंत्री और डिप्टी CM
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सदन में पहुंचे. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी सदन में पहुंचे. सदन में प्रश्नकाल शुरू हो गया है.