Himachal Budget Session LIVE: हिमाचल बजट सत्र का आज दूसरा दिन, आउटसोर्स कर्मचारियों की नियमितीकरण का उठेगा मुद्दा
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 10:16 AM IST|
Updated : March 19, 2026 at 10:45 AM IST
हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है. विधानसभा के दूसरे चरण के बजट सत्र के दूसरे दिन आज सदन में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से विधायकों ने जनता से प्रदेश हित से जुड़े कुल 53 सवाल पूछे हैं. इसमें सबसे अधिक 42 तारांकित और 11 अतारांकित विभिन्न विभागों से संबंधित पूछे गए हैं. वहीं, करसोग से बीजेपी विधायक ने प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की वर्तमान नीति क्या है और उच्च न्यायालय के वर्ष, 2025 के निर्णय से कितने कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति का लाभ मिला हर? इस पर उन्होंने जवाब मांगा है. आज भी सत्ता और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिल सकती है.
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BJP MLA ने आउटसोर्स कर्मचारियों की नियमितीकरण को लेकर पूछा सवाल
हिमाचल बजट सत्र में आज BJP विधायक दीपराज का प्रश्नकाल के दौरान आउटसोर्स संबंधित सवाल लगा है, जिसमें उन्होंने सरकार से पूछा है कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की वर्तमान नीति क्या है और उच्च न्यायालय के वर्ष, 2025 के निर्णय से कितने कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति का लाभ मिला हर? इस पर उन्होंने जवाब मांगा है. ऐसे में अब सब लोगों का इस सवाल पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का क्या जवाब आता है, उस पर निगाहें टिकी हैं.