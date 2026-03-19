Himachal Budget Session LIVE: हिमाचल बजट सत्र का आज दूसरा दिन, आउटसोर्स कर्मचारियों की नियमितीकरण का उठेगा मुद्दा

BJP MLA ने आउटसोर्स कर्मचारियों की नियमितीकरण को लेकर पूछा सवाल

हिमाचल बजट सत्र में आज BJP विधायक दीपराज का प्रश्नकाल के दौरान आउटसोर्स संबंधित सवाल लगा है, जिसमें उन्होंने सरकार से पूछा है कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की वर्तमान नीति क्या है और उच्च न्यायालय के वर्ष, 2025 के निर्णय से कितने कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति का लाभ मिला हर? इस पर उन्होंने जवाब मांगा है. ऐसे में अब सब लोगों का इस सवाल पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का क्या जवाब आता है, उस पर निगाहें टिकी हैं.