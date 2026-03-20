Himachal Budget Session LIVE: नेता प्रतिपक्ष ने उठाया प्रदेश में बढ़ते नशे का मुद्दा, सीएम ने पूछा 5 साल आपने क्या किया? भाजपा ने किया वॉकआउट

नेता प्रतिपक्ष ने उठाया प्रदेश में बढ़ते नशे का मुद्दा

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शून्य काल के दौरान प्रदेश में बढ़ते नशे का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार नशे को रोकने के लिए बड़े आयोजन तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी कोई हकीकत नहीं है. सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह नशे पर जवाब दे रहे हैं. सीएम ने कहा कि नशा कौन तीन साल में आया, पांच साल आपकी सरकार थी. आपने नशे को रोकने के लिए क्या किया? जिसके बाद सदन में विपक्ष ने नारेबाजी शुरू की. स्पीकर सभी सदस्यों से बैठने की अपील की. विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकले. भाजपा ने किया वॉकआउट.

मुख्यमंत्री के जवाब में पूर्व भाजपा सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि जब सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोल रहे थे तो दीर्घा में बैठे पुलिस के अधिकारी हंस रहे थे, ऐसे नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि उन परिवारों से पूछो जिनके 20-20 साल के बच्चे मर रहे हैं.

स्पीकर ने कहा कि भाजपा का वॉक आउट रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगा. वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सनसनी फैलाने का प्रयास करते हैं.नशा तीन साल में प्रचलन में नहीं आया है. नशा गांव-गांव में पहुंच गया है. कई परिवार उजड़ गए हैं. ये सरकार तब भी PIT NDPS एक्ट नहीं लाए, प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद इस एक्ट को लाई है. सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने नशा तस्करों की कमर तोड़ने का काम किया है, कोई संरक्षण नहीं दिया.

सीएम ने कहा कि 11 पुलिस कर्मी व 9 अन्य सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं. नशा तस्करों की संपत्तियों को नेस्तनाबूद किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 5 साल सोए रहे और नशा घर-घर तक पहुंच गया. पूर्व भाजपा सरकार ने 5 साल तक PIT-NDPS एक्ट तक लागू नहीं किया. चिट्टे को घर-घर पहुंचाने के लिए पूर्व जयराम सरकार दोषी है, पूर्व सरकार ने चिट्टे को घर-घर पहुंचाने में योगदान दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा चिट्टे को समाप्त करने के बजाय राजनीतिक रोटियां सेंक रही है.

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चिट्टे को मिटाने के लिए पुलिस के साथ खड़ी है. एलएसडी नशे की तस्करी में शामिल एसटीएफ कर्मचारियों को भी पुलिस ने ही पकड़ा है. हमारी सरकार नशे के खिलाफ आज तक का सबसे बड़ा प्रदेश व्यापी अभियान चलाने के लिए बधाई के पात्र हैं.