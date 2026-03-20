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Himachal Budget Session LIVE: नेता प्रतिपक्ष ने उठाया प्रदेश में बढ़ते नशे का मुद्दा, सीएम ने पूछा 5 साल आपने क्या किया? भाजपा ने किया वॉकआउट

हिमाचल प्रदेश विधानसभा
हिमाचल प्रदेश विधानसभा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 10:36 AM IST

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Updated : March 20, 2026 at 12:53 PM IST

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हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है. आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चल रही चर्चा आज अपने अंतिम दिन में पहुंच गई है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पिछले दो दिनों से तीखी बहस देखने को मिल रही है. अब सभी की नजरें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर टिकी हैं, जो आज सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे. विधानसभा में आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का समापन होगा. इस दौरान विपक्ष ने सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए हैं. वहीं सत्ता पक्ष ने अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए जवाब दिया है. आज मुख्यमंत्री सदन में उठाए गए सभी मुद्दों पर विस्तृत जवाब देंगे, जिससे बहस का निष्कर्ष सामने आएगा.

LIVE FEED

12:44 PM, 20 Mar 2026 (IST)

नेता प्रतिपक्ष ने उठाया प्रदेश में बढ़ते नशे का मुद्दा

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शून्य काल के दौरान प्रदेश में बढ़ते नशे का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार नशे को रोकने के लिए बड़े आयोजन तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी कोई हकीकत नहीं है. सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह नशे पर जवाब दे रहे हैं. सीएम ने कहा कि नशा कौन तीन साल में आया, पांच साल आपकी सरकार थी. आपने नशे को रोकने के लिए क्या किया? जिसके बाद सदन में विपक्ष ने नारेबाजी शुरू की. स्पीकर सभी सदस्यों से बैठने की अपील की. विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकले. भाजपा ने किया वॉकआउट.

मुख्यमंत्री के जवाब में पूर्व भाजपा सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि जब सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोल रहे थे तो दीर्घा में बैठे पुलिस के अधिकारी हंस रहे थे, ऐसे नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि उन परिवारों से पूछो जिनके 20-20 साल के बच्चे मर रहे हैं.

स्पीकर ने कहा कि भाजपा का वॉक आउट रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगा. वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सनसनी फैलाने का प्रयास करते हैं.नशा तीन साल में प्रचलन में नहीं आया है. नशा गांव-गांव में पहुंच गया है. कई परिवार उजड़ गए हैं. ये सरकार तब भी PIT NDPS एक्ट नहीं लाए, प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद इस एक्ट को लाई है. सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने नशा तस्करों की कमर तोड़ने का काम किया है, कोई संरक्षण नहीं दिया.

सीएम ने कहा कि 11 पुलिस कर्मी व 9 अन्य सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं. नशा तस्करों की संपत्तियों को नेस्तनाबूद किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 5 साल सोए रहे और नशा घर-घर तक पहुंच गया. पूर्व भाजपा सरकार ने 5 साल तक PIT-NDPS एक्ट तक लागू नहीं किया. चिट्टे को घर-घर पहुंचाने के लिए पूर्व जयराम सरकार दोषी है, पूर्व सरकार ने चिट्टे को घर-घर पहुंचाने में योगदान दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा चिट्टे को समाप्त करने के बजाय राजनीतिक रोटियां सेंक रही है.

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चिट्टे को मिटाने के लिए पुलिस के साथ खड़ी है. एलएसडी नशे की तस्करी में शामिल एसटीएफ कर्मचारियों को भी पुलिस ने ही पकड़ा है. हमारी सरकार नशे के खिलाफ आज तक का सबसे बड़ा प्रदेश व्यापी अभियान चलाने के लिए बधाई के पात्र हैं.

12:17 PM, 20 Mar 2026 (IST)

खिलाड़ियों को 3 फीसदी कोटे के तहत मिलेगी नौकरी

भाजपा विधायक जीतराम कटवाल उनके द्वारा बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा को लेकर पूछे गये प्रश्न की सदन में मिली सूचना से संतुष्ट नहीं थे. जिस पर उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री स्तर का प्रश्न पूछा था और जवाब बाबुओं वाला आ गया. पहली बार मेरा प्रश्न लगा था वह भी घूम गया. जिसके जवाब में सीएम सुक्खू ने कहा कि जैसा प्रश्न पूछेंगे वैसा ही उत्तर मिलेगा. अगर आप बाबुओं वाला प्रश्न पूछेंगे तो जवाब भी वैसा ही मिलेगा.

युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री ने कहा कि विभिन्न खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को दो से तीन महीनों में 3 फीसदी खेल कोटे से नौकरी दी जाएगी. उन्होंने विधानसभा बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक इन्द्र दत्त लखनपाल के सवाल पर सदन में ये जानकारी दी.

भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित जानकारी मांगी और पूछा कि योजना के तहत लाभार्थियों को किस स्थिति में लाभ पहुंचाया गया है. जिस पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरी जानकारी जल्द ही उपलब्ध करवाई जाएगी.

11:59 AM, 20 Mar 2026 (IST)

सदन में गूंजा NHAI अधिकारियों के मनमानी का मुद्दा

सदन में गूंजा NHAI अधिकारियों के मनमानी का मुद्दा. द्रंग से भाजपा विधायक पूर्ण चंद ठाकुर ने कहा कि NHAI के अधिकारी किसी की बात नहीं सुनते हैं, यहां तक कि डीसी की बात को भी नहीं सुनते हैं. उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए. उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान नारला मंडी फोरलेन निर्माण कार्य का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा निर्माण कार्य के दौरान कई परिवारों की संपत्ति को नुकसान हुआ है. इसके जवाब में PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि तथास्तु आपके सारे कार्य हो जाएंगे.

11:14 AM, 20 Mar 2026 (IST)

खाली सरकारी भवनों को लेकर BJP MLA ने पूछा सवाल

भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने खाली सरकारी भवनों को लेकर सवाल पूछा है. सीएम ने कहा कि कई जगह पर ऐसे भवन भी बन जाते हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती. सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर विचार किया जाएगा.

11:07 AM, 20 Mar 2026 (IST)

प्रश्नकाल शुरू होते ही सदन में शोर शराबा शुरू

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में प्रश्नकाल शुरू. प्रश्नकाल शुरू होते ही सदन में दोनों पक्षों के बीच शोर शराबा शुरू. स्पीकर कुलदीप पठानिया विपक्ष के सदस्य से बार-बार बैठने की अपील कर रहे हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही प्रश्न के उत्तर में कहा कि सूचना में कुछ तथ्य रह गए हैं. बाद में उपलब्ध कराए जाएंगे.

Last Updated : March 20, 2026 at 12:53 PM IST

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