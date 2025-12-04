ETV Bharat / state

Himachal Winter Session: सुक्खू सरकार के खिलाफ भाजपा का हल्लाबोल, कार्यकर्ताओं से भरा जोरावर स्टेडियम

Himachal Assembly Winter Session 2025
हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 11:10 AM IST

|

Updated : December 4, 2025 at 12:48 PM IST

Choose ETV Bharat

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज सातवां दिन है. इस साल शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किया गया है. इस सत्र में कुल 8 बैठकें हैं. आज 4 दिसंबर गैर-सरकारी सदस्य कार्य के लिए निर्धारित है. वहीं, आज भाजपा द्वारा भी जोरावर स्टेडियम में सुक्खू सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया जाएगा.

LIVE FEED

12:47 PM, 4 Dec 2025 (IST)

सुक्खू सरकार के खिलाफ भाजपा का हल्लाबोल, कार्यकर्ताओं से भरा जोरावर स्टेडियम

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा “व्यवस्था पतन के तीन साल, बदलो बदलो भ्रष्ट कांग्रेस सरकार” के नारे के साथ जोरावर स्टेडियम, धर्मशाला में विशाल धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया है. इस धरने का नेतृत्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल कर रहे हैं. बिंदल ने कहा कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं और आम जनता की उपस्थिति ने साफ संदेश दे दिया है कि प्रदेश की जनता अब इस विफल और भ्रष्ट सरकार से त्रस्त हो चुकी है.

इस धरना-प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज, इंदु गोस्वामी, डॉ. सिकंदर कुमार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, संजीव कटवाल, पायल, सुधीर शर्मा, त्रिलोक कपूर, सभी भाजपा विधायक, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

12:40 PM, 4 Dec 2025 (IST)

सुक्खू सरकार के खिलाफ भाजपा का विशाल प्रदर्शन, जोरावर स्टेडियम में जुटा कार्यकर्ताओं का सैलाब

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जोरावर मैदान में भाजपा आज प्रदर्शन कर रही है. प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा के विशाल प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं. जोरावर स्टेडियम में भारी जनसैलाब नजर आ रहा है. सुक्खू सरकार के खिलाफ नाचते-गाते भाजपा कर्मचारी जोरावर स्टेडियम पहुंच रहे हैं. प्रदर्शन रैली को संबोधित करने के लिए मंच पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, भाजपा प्रदेश प्रभारी संजय टंडन और अन्य भाजपा नेता पहुंच गए हैं. भाजपा आज सुक्खू सरकार के तीन साल के कार्यकाल और उनकी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है.

भाजपा का प्रदर्शन (ETV Bharat)

12:20 PM, 4 Dec 2025 (IST)

5356 कर्मचारियों को दे रहे OPS, पहली कैबिनेट में लागू की पुरानी पेंशन: सीएम सुक्खू

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में ओपीएस को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल पूछा. जिसके जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में 1.36 कर्मचारियों को ओपीएस दी. इसका सबसे पहला वित्तीय असर ये पड़ा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल की 1600 करोड़ रुपए की एडिशनल बॉरोइंग लिमिट बंद कर दी. प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 5356 कर्मचारियों को अभी ओपीएस दे रही है. जैसे-जैसे कर्मचारी रिटायर होते जाएंगे, सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता जाएगा. सीएम ने कहा कि हमने कर्मचारियों को राजनीतिक लाभ के लिए ओपीएस नहीं दी है, बल्कि उनकी सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर पहली कैबिनेट बैठक में ही पुरानी पेंशन लागू करने का फैसला लिया. सीएम ने बताया कि 3 साल में कुल 21 हजार कर्मचारियों ने रिटायर होने पर एनपीएस की जगह ओपीएस को चुना है.

Last Updated : December 4, 2025 at 12:48 PM IST

TAGGED:

HIMACHAL ASSEMBLY WINTER SESSION
HP VIDHAN SABHA 2025
हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र
BJP PROTEST AGAINST SUKHU GOVT
HIMACHAL WINTER SESSION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.