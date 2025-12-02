Himachal Winter Session: '2200 करोड़ के घाटे में HRTC, 1300 करोड़ की देनदारी बाकी'
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 10:57 AM IST|
Updated : December 2, 2025 at 12:38 PM IST
हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज छठा दिन है. हिमाचल विधानसभा का विंटर सेशन 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किया गया है. इसमें कुल 8 बैठकें आयोजित की जाएगी. 28 नवंबर और 4 दिसंबर को गैर-सरकारी सदस्य कार्य के लिए निर्धारित किया गया है. सत्र के 5वें दिन सदन में विधायक क्षेत्र विकास निधि, इस साल आपदा के दौरान मणिमहेश यात्रा पर हुई 17 यात्रियों की मौत और रोबोटिक सर्जरी का मुद्दा गूंजा. इसके अलावा भी सदन सदस्यों द्वारा सरकार से कई प्रश्न पूछे गए. सदन में भाजपा विधायक प्रकाश राणा ने सदन में ऐलान की जब तक प्रदेश आर्थिक संकट से नहीं निकलता है वो वेतन के रूप में सिर्फ 1 रुपए सैलरी लेंगे. जिसकी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सराहना की.
LIVE FEED
'2200 करोड़ के घाटे में HRTC, 1300 करोड़ की देनदारी बाकी'
सदन में झंडूता से भाजपा विधायक जीत राम कटवाल ने पूछा कि निगमों, बोर्डों और सोसायटियों में कितने पद स्वीकृत हुए हैं. उन्होंने सरकार से इसका जवाब मांगा. जिसके जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आउटसोर्स के जरिए काफी लोगों को रोजगार मिला है. विभिन्न विभागों में इस समय इंटरव्यू चल रहे हैं, जल्द इसकी जानकारी दी जाएगी. वहीं, एचआरटीसी के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने सदन में बताया, एचआरटीसी करीब 2200 करोड़ के घाटे में है और 1300 करोड़ की देनदारी है.
सत्ता पक्ष-विपक्ष में नोकझोंक, सीएम ने बताया- सुप्रीम कोर्ट में इतने वकील कर रहे हिमाचल के हितों की पैरवी
भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने सदन में सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने प्रदेश के हितों की पैरवी के लिए कितने महाधिवक्ता (Advocate General) और सहायक महाधिवक्ता तैनात किए हैं? इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन में जवाब दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष इस जवाब पर संतुष्ट नजर नहीं आए. जिसके चलते सदन में हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली.
अदालत में चल रहे मामलों को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में सीएम सुक्खू ने सदन में कहा कि प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में 4 बड़े वकीलों से पैरवी करवाई जा रही है. वर्तमान में बीबीएमबी, शानन जल विद्युत परियोजना और वॉटर सेस समेत कई मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. उन्होंने कहा कि वकीलों को दी गई फीस की जानकारी भी दी जाएगी, प्रश्न पूछने पर जवाब दिया जाएगा.
सदन में गूंजा रोजगार का मुद्दा, नौकरियों पर समयबद्ध सूचना देने पर अड़ा विपक्ष, जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर साधा निशाना
शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि ये सरकार नौजवानों को रोजगार देने के बड़े-बड़े वादे करती थी. सरकार ने इसे लेकर 10 गारंटियां दी थी. उन्हीं में से एक गारंटी ये भी थी कि पहली ही बैठक में युवा बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएंगी, पक्की नौकरियां दी जाएंगी, मगर आज जब रोजगार को लेकर सवाल किया जा रहा है तो कहा ये जा रहा है कि सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं ये विडंबना है. जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर मुख्यमंत्री कहते हैं 23 हजार नौकरियां दी गई हैं, कहीं 34 हजार नौकरियों का जिक्र करते हैं. उन्होंने कहा कि पेंशन वाली, 58 साल वाली और पक्की नौकरियां कब दी जाएगी और कितनों को दी, इस सवाल का जवाब कब तक दिया जाएगा. सदन में नौकरियों पर समयबद्ध सूचना उपलब्ध करवाने पर विपक्ष अड़ा रहा. विपक्ष का कहना है कि पिछले तीन सालों से यही सुनने को मिल रहा है, सूचना कब प्रदान की जाएगी.
सदन में रोजगार को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के प्रश्न के जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार से ये व्यवस्था चली आ रही है, हमारी सरकार उस व्यवस्था को बदल रही है, अगले सत्र तक पूरी जानकारी दी जाएगी.
'जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी' के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की कवायद तेज कर दी. पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया.
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार की 'जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी' युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. उन्होंने कहा कि यह नीति युवा विरोधी है और इससे रोजगार के मौकों में कमी आएगी. भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को तुरंत वापस लेने की मांग उठाई.