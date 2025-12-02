Himachal Winter Session: '2200 करोड़ के घाटे में HRTC, 1300 करोड़ की देनदारी बाकी'

सदन में गूंजा रोजगार का मुद्दा, नौकरियों पर समयबद्ध सूचना देने पर अड़ा विपक्ष, जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर साधा निशाना

शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि ये सरकार नौजवानों को रोजगार देने के बड़े-बड़े वादे करती थी. सरकार ने इसे लेकर 10 गारंटियां दी थी. उन्हीं में से एक गारंटी ये भी थी कि पहली ही बैठक में युवा बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएंगी, पक्की नौकरियां दी जाएंगी, मगर आज जब रोजगार को लेकर सवाल किया जा रहा है तो कहा ये जा रहा है कि सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं ये विडंबना है. जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर मुख्यमंत्री कहते हैं 23 हजार नौकरियां दी गई हैं, कहीं 34 हजार नौकरियों का जिक्र करते हैं. उन्होंने कहा कि पेंशन वाली, 58 साल वाली और पक्की नौकरियां कब दी जाएगी और कितनों को दी, इस सवाल का जवाब कब तक दिया जाएगा. सदन में नौकरियों पर समयबद्ध सूचना उपलब्ध करवाने पर विपक्ष अड़ा रहा. विपक्ष का कहना है कि पिछले तीन सालों से यही सुनने को मिल रहा है, सूचना कब प्रदान की जाएगी.

सदन में रोजगार को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के प्रश्न के जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार से ये व्यवस्था चली आ रही है, हमारी सरकार उस व्यवस्था को बदल रही है, अगले सत्र तक पूरी जानकारी दी जाएगी.