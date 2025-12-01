"BJP के पास कोई मुद्दा नहीं, मैं खाना खाऊं तो वीडियो बनाते हैं, बच्चों से मिलूं तो वीडियो बनाते हैं"

'राधे-राधे' की जगह नमस्ते बोलने को लेकर उठे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उनके बयान को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है. सीएम ने कहा कि वह जब अपनी प्यारी बेटियों से मिलने गए थे, तो उनसे सिर्फ यह जानना चाहा कि वे ‘राधे-राधे’ का अर्थ समझकर बोल रही हैं या सिर्फ रटकर. मैंने बच्चों से पूछा कि राधे-राधे क्यों बोल रहे हो, इसका क्या मतलब है? लेकिन वह अर्थ नहीं बता सके. इसी संदर्भ में मैंने बात कही थी, जिसे राजनीतिक रंग दे दिया गया .

"बीजेपी को सनातन धर्म की राजनीति करने का हक नहीं है, क्योंकि सनातन की परिभाषा कर्म, सेवा और दीन-दुखियों की मदद में है, न कि वोट बैंक के लिए धर्म का इस्तेमाल करने में. सनातन धर्म का मतलब है अच्छे कर्म करना, सेवा करना, गरीबों की मदद करना.इसे राजनीति से न जोड़ें." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री

सीएम सुक्खू ने कहा कि उनके संस्कारों और परिवार में सनातन धर्म का पालन पीढ़ियों से होता आया है. राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के दिन हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी. तब मैंने आधे दिन की छुट्टी नहीं, पूरे दिन की छुट्टी दी थी. हमारे यहां कन्या पूजन, गोवर्धन पूजा सब बचपन से सिखाया गया है.