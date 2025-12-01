ETV Bharat / state

"BJP के पास कोई मुद्दा नहीं, मैं खाना खाऊं तो वीडियो बनाते हैं, बच्चों से मिलूं तो वीडियो बनाते हैं"

HIMACHAL ASSEMBLY WINTER SESSION 2025
धर्मशाला में नशे के खिलाफ वॉकथॉन (File Photo)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 11:17 AM IST

|

Updated : December 1, 2025 at 1:57 PM IST

Choose ETV Bharat

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पांचवां दिन है. हिमाचल विधानसभा का विंटर सेशन 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किया गया है. इस सत्र में कुछ 8 बैठकें होंगी. 28 नवंबर और 4 दिसंबर को गैर-सरकारी सदस्य कार्य के लिए निर्धारित किया गया है. वहीं, विंटर सेशन के पहले चार दिन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का मुद्दा खूब गूंजा. जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच सदन में खूब नोकझोंक देखने को मिली है. आज विधानसभा सत्र की कार्यवाही 2 बजे शुरू होगी. वहीं, आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में धर्मशाला में एंटी-चिट्टा जागरूकता वॉकथॉन आयोजित की गई है.

LIVE FEED

1:56 PM, 1 Dec 2025 (IST)

"BJP के पास कोई मुद्दा नहीं, मैं खाना खाऊं तो वीडियो बनाते हैं, बच्चों से मिलूं तो वीडियो बनाते हैं"

'राधे-राधे' की जगह नमस्ते बोलने को लेकर उठे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उनके बयान को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है. सीएम ने कहा कि वह जब अपनी प्यारी बेटियों से मिलने गए थे, तो उनसे सिर्फ यह जानना चाहा कि वे ‘राधे-राधे’ का अर्थ समझकर बोल रही हैं या सिर्फ रटकर. मैंने बच्चों से पूछा कि राधे-राधे क्यों बोल रहे हो, इसका क्या मतलब है? लेकिन वह अर्थ नहीं बता सके. इसी संदर्भ में मैंने बात कही थी, जिसे राजनीतिक रंग दे दिया गया .

"बीजेपी को सनातन धर्म की राजनीति करने का हक नहीं है, क्योंकि सनातन की परिभाषा कर्म, सेवा और दीन-दुखियों की मदद में है, न कि वोट बैंक के लिए धर्म का इस्तेमाल करने में. सनातन धर्म का मतलब है अच्छे कर्म करना, सेवा करना, गरीबों की मदद करना.इसे राजनीति से न जोड़ें." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री

सीएम सुक्खू ने कहा कि उनके संस्कारों और परिवार में सनातन धर्म का पालन पीढ़ियों से होता आया है. राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के दिन हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी. तब मैंने आधे दिन की छुट्टी नहीं, पूरे दिन की छुट्टी दी थी. हमारे यहां कन्या पूजन, गोवर्धन पूजा सब बचपन से सिखाया गया है.

"विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा शेष नहीं बचा.कभी मैं किसी के घर खाना खाने जाऊं तो वीडियो बना देते हैं, बच्चों से मिलने जाऊं तो भी वीडियो बना देते हैं. नसभा में बोलने को कुछ नहीं, इसलिए ऐसी बातें मुद्दा बना रहे हैं." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री

12:41 PM, 1 Dec 2025 (IST)

चिट्टा तस्करों की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम, सीएम सुक्खू ने की घोषणा

धर्मशाला में आज एंटी-चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन का आयोजन किया गया. जिसका नेतृत्व सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया. इस वॉकथॉन में रैली में युवा, विद्यार्थी, स्वंयसेवी संगठन, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया. इस वॉकथॉन में पैराग्लाइडर के जरिए 'से नो टू चिट्टा' का संदेश दिया गया.

इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में एंटी चिट्टा अभियान को जन आंदोलन बनाने की कोशिश की जाएगी. नशे के सौदागरों के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है. अब तक नशा कारोबारियों की 46 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है. सीएम सुक्खू ने चिट्टा तस्करों की सूचना देने पर इनाम की घोषणा की.

  • 2 ग्राम चिट्टे की सूचना देने पर ₹10 हजार का इनाम
  • 5 ग्राम चिट्टे की सूचना देने पर ₹25 हजार का इनाम
  • 1 किलोग्राम चिट्टे या इससे ज्यादा की सूचना देने पर ₹5 लाख का इनाम

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये इनाम की राशि का भुगतान सूचना देने वाले को 30 दिन में किया जाएगा. चिट्टे की सूचना देने के लिए नंबर भी जारी किया गया. 112 नवंबर अब चिट्टे संबंधी सूचना दी जा सकती है. सीएम ने कहा कि कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा.

11:13 AM, 1 Dec 2025 (IST)

धर्मशाला में एंटी-चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन, सीएम सुक्खू करेंगे नेतृत्व

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नशे के विरुद्ध छेड़े गए व्यापक अभियान के तहत 1 दिसंबर, 2025 को धर्मशाला में राज्य स्तरीय एंटी-चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन आयोजित की जा रही है. इस महत्वपूर्ण आयोजन में मुख्यमंत्री स्वयं शामिल होंगे और रैली का नेतृत्व करेंगे. एंटी-चिट्टा वॉकथॉन दाड़ी मेला मैदान से शुरू होगी और ये पुलिस ग्राउंड धर्मशाला तक आयोजित की जाएगी. रैली में युवा, विद्यार्थी, स्वंयसेवी संगठन, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भाग लेंगे.

Last Updated : December 1, 2025 at 1:57 PM IST

TAGGED:

HIMACHAL ASSEMBLY WINTER SESSION
HP VIDHAN SABHA 2025
हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025
ANTI CHITTA AWARENESS WALKATHON
HIMACHAL WINTER SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.