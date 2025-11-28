ETV Bharat / state

Himachal Winter Session: सड़कों पर उतरे पेंशनर्स, सुक्खू सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी

Himachal Assembly Winter Session 2025
हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025 (File Photo)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 11:11 AM IST

|

Updated : November 28, 2025 at 1:31 PM IST

Choose ETV Bharat

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक धर्मशाला के तपोवन में आयोजित है. इस सत्र कुल 8 बैठकें होंगी. 28 नवंबर और 4 दिसंबर को गैर-सरकारी सदस्य कार्य के लिए निर्धारित किया गया है. वहीं, शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामे भरा रहा. भाजपा नेताओं ने पहले विधायक निधि को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया. उसके बाद सदन में पंचायत चुनावों को टालने को लेकर सरकार को जमकर घेरा. विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली. ऐसे में आज तीसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं.

LIVE FEED

1:18 PM, 28 Nov 2025 (IST)

सड़कों पर उतरे पेंशनर्स, सुक्खू सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी

हिमाचल प्रदेश में पहली बार वरिष्ठ नागरिक (पेंशनर्स) सड़कों पर उतरे हैं. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पेंशनरों ने आज प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पुलिस मैदान में सरकार के खिलाफ पेंशनरों ने जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी कर की. 'पेंशन चोर गद्दी छोड़', 'लाड़ा-लाड़ी गद्दी छोड़' और 'सुखू भाई सुखू भाई, देदे हमारी पाई पाई' जैसे नारों से धर्मशाला गूंज उठा.

पेंशनर्स ने सुक्खू सरकार के खिलाफ की नारेबाजी (ETV Bharat)

12:22 PM, 28 Nov 2025 (IST)

सदन के बाहर कांग्रेस-बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन

शुक्रवार को हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन एक अनोखा नजारा देखने को मिले. दरअसल इस सत्र के दौरान बीजेपी विधायक सरकार के खिलाफ अलग-अलग मुद्दों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते आ रहे हैं. और बीजेपी पिछले कुछ सत्रों से ऐसा करती आ रही है लेकिन शुक्रवार को कांग्रेस विधायक भी उसी मोड में नजर आए. एक तरफ जहां बीजेपी नेताओं ने कर्मचारियों से जुड़े मामलों को लेकर सरकार को घेरा और कर्मचारी विरोधी सरकार के नारे लगाए और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों की तख्तियां पकड़े नजर आए तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक साडा हक एथे रख के नारों के साथ प्रदर्शन करते दिखे. कांग्रेस विधायकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था. उन्होंने पीडीएएस की राशि ना मिलने से जुड़ी तख्तियां और बैनर पकड़े थे और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे.

12:11 PM, 28 Nov 2025 (IST)

'सदन में देर से पहुंचकर हंगामा कर रहे भाजपा विधायक'

बीजेपी विधायकों के प्रदर्शन और सदन में हंगामे को लेकर सत्ता पक्ष ने कहा कि बीजेपी विधायक दल विधानसभा के नियमों का पालन नहीं कर रहा है. सत्ता पक्ष का आरोप है कि 'नेता विपक्ष जयराम ठाकुर प्रश्नकाल में देरी से पहुंचे और किसी मुद्दे पर बोलने के लिए अड़े रहे, जबकि सदन में पहुंचने से पहले उनके तीन प्रश्न लग चुके थे. भाजपा विधायक सदन में नारेबाजी करके प्रश्नकाल को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं. स्पीकर कुलदीप पठानिया ने प्रश्नकाल के बाद नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को बोलने के लिए समय देने का आश्वासन दिया लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा विधायक नारेबाजी कर रहे हैं.'

12:06 PM, 28 Nov 2025 (IST)

कांग्रेस विधायकों का सदन के बाहर प्रदर्शन

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आज कांग्रेस विधायकों ने भी सदन के बाहर प्रदर्शन किया. कांग्रेस विधायकों ने केंद्र सरकार से पीडीएएस की राशि ना मिलने पर प्रदर्शन की और साडा हक एथे रख के नारे भी लगाए. इस दौरान कांग्रेस विधायकों के हाथ में पीडीएएस की राशि ना मिलने से जुड़े नारे लिखी तख्तियां भी थीं. इससे पहले बीजेपी भी लगातार राज्य सरकार के खिलाफ शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही सदन के बाहर इस तरह का प्रदर्शन कर रही है.

कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन
कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

11:56 AM, 28 Nov 2025 (IST)

'जनता का पैसा बर्बाद कर रहा विपक्ष'

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के बाहर बीजेपी विधायकों के प्रदर्शन को लेकर सत्ता पक्ष ने निशाना साधा है. सत्ता पक्ष का आरोप है कि बीजेपी विधायकों ने सदन की मर्यादा तार-तार की है. प्रश्नकाल के दौरान मौजूद रहने के बावजूद सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं. बीजेपी विधायकों के कारण विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी, विपक्ष जनता के पैसे को बर्बाद कर रहा है.

11:52 AM, 28 Nov 2025 (IST)

सदन में प्रश्नकाल में विपक्ष का हंगामा, 10 मिनट तक कार्यवाही स्थगित

हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई. जिसमें सबसे पहले विपक्ष के स्थगित प्रश्न रखे गए. मौखिक प्रश्नों को सदन में रखा गया, जिसमें विधानसभा के सदस्यों की ओर से अपने-अपने सवाल उठाए गए. इसी बीच नेता विपक्ष जयराम ठाकुर व समस्त नेताओं की ओर से राजस्व मंत्री के उत्तर देने से पहले ही अपनी बात रखने की बात कही. जिस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से प्रश्नकाल के बाद ही अन्य विषय पर बात करने की बात कही गईं. जिसपर विपक्ष के नेताओं की ओर से अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर राजस्व मंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी गई, जोकि सदन जारी रहने के दौरान पहले आधे घंटे तक जारी रही. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सभी विपक्ष के विधायक सदन के सभामंडप में आ गए और जोरदार नारेबाजी व धरना-प्रदर्शन किया. विधानसभा अध्यक्ष की ओर से हंगामे के बीच 10 मिनट के लिए हाऊस को स्थगित कर दिया गया.

11:32 AM, 28 Nov 2025 (IST)

सदन के बाहर भाजपा का प्रदर्शन, सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है. सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत भी भाजपा विधायकों के प्रदर्शन के साथ शुरू हुई है. भाजपा विधायकों ने 'कर्मचारी विरोध सरकार' और 'पूर्व कर्मचारियों के मेडिकल बिल का भुगतान करो' की तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सदन की कार्यवाही से पहले भाजपा के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया.

भाजपा विधायकों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
Last Updated : November 28, 2025 at 1:31 PM IST

TAGGED:

HIMACHAL ASSEMBLY WINTER SESSION
HP VIDHAN SABHA 2025
हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025
HIMACHAL POLITICS
HIMACHAL WINTER SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.