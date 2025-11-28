Himachal Winter Session: सड़कों पर उतरे पेंशनर्स, सुक्खू सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी

सदन में प्रश्नकाल में विपक्ष का हंगामा, 10 मिनट तक कार्यवाही स्थगित

हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई. जिसमें सबसे पहले विपक्ष के स्थगित प्रश्न रखे गए. मौखिक प्रश्नों को सदन में रखा गया, जिसमें विधानसभा के सदस्यों की ओर से अपने-अपने सवाल उठाए गए. इसी बीच नेता विपक्ष जयराम ठाकुर व समस्त नेताओं की ओर से राजस्व मंत्री के उत्तर देने से पहले ही अपनी बात रखने की बात कही. जिस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से प्रश्नकाल के बाद ही अन्य विषय पर बात करने की बात कही गईं. जिसपर विपक्ष के नेताओं की ओर से अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर राजस्व मंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी गई, जोकि सदन जारी रहने के दौरान पहले आधे घंटे तक जारी रही. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सभी विपक्ष के विधायक सदन के सभामंडप में आ गए और जोरदार नारेबाजी व धरना-प्रदर्शन किया. विधानसभा अध्यक्ष की ओर से हंगामे के बीच 10 मिनट के लिए हाऊस को स्थगित कर दिया गया.