ETV Bharat / state

Himachal Winter Session: पंचायती राज स्थगन प्रस्ताव निरस्त होने पर सदन में हंगामा, CM सुक्खू ने बताया कब होंगे चुनाव

Himachal Assembly Winter Session 2025
हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025 (File Photo)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 10:51 AM IST

|

Updated : November 27, 2025 at 5:58 PM IST

Choose ETV Bharat

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है. विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक धर्मशाला के तपोवन में आयोजित किया गया है. इस शीतकालीन सत्र में कुल 8 बैठकें होगी. 28 नवंबर और 4 दिसंबर को गैर-सरकारी सदस्य कार्य के लिए निर्धारित किया गया है. विधानसभा के पहले दिन की कार्यवाही में पंचायती राज चुनावों का मुद्दा खूब गरमाया. विपक्ष ने सरकार पर हार के डर से चुनाव न होने देने का आरोप लगाया. वहीं, सत्ता पक्ष ने प्रदेश में खराब सड़कों के कारण पंचायतों चुनावों में देरी का हवाला दिया. इसके अलावा कांग्रेस सरकार के तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के जश्न पर भी विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जाहिर की. आज की कार्यवाही सुबह 11 बजे से जारी है.

LIVE FEED

4:15 PM, 27 Nov 2025 (IST)

विपिन सिंह परमार ने सदन में उठाया उताराला सड़क मार्घ का मुद्दा

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने होली उतराला सड़क मार्ग का मामला उठाया. विपिन परमार ने कहा कि, "इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. ये मार्ग दो जिलों को जोड़ता है. रोड के बनने से दूरी कम होगी. समय की बचत होगी. इस मार्ग के बनने से टांडा और एम्स बिलासपुर पहुचने में लोगों को मदद मिलेगी."

4:11 PM, 27 Nov 2025 (IST)

पंचायती राज स्थगन प्रस्ताव निरस्त होने पर सदन में हंगामा

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी पर विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ. इस बीच सीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पंचायती राज स्थगन प्रस्ताव निरस्त हने पर विपक्ष ने सदन में जमकर नारेबाजी की है.

3:59 PM, 27 Nov 2025 (IST)

CM सुक्खू ने बताया कब होंगे पंचायत चुनाव?

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव की चर्चा के उत्तर में कहा कि, 17 लोगों ने विचार रखे, जो प्रस्ताव लाए हैं. कम संसाधनों के बावजूद सरकार ने राहत देने का काम किया. सरकार संवेदनशीलता से काम करती है. डिजास्टर एक्ट हटाते ही पंचायत चुनाव होंगे. नई पंचायतें बनाई जाएगी. आज के बाद प्रदेश में पूरी तरह से आपदा एक्ट लागू होगा. उसके बाद ही पंचायत चुनाव होंगे.

3:50 PM, 27 Nov 2025 (IST)

चुनाव टालने का प्रयास कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही: सतपाल सत्ती

ऊना से भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि, "सरकार फेल हो गई है. पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए. जब सड़कें नहीं थीं, तब भी चुनाव होते थे. पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए. लोकतंत्र में चुनावों का समय होने पर ही पर्व के रूप में मनाते हैं. तीन स्तरीय प्रणाली के तहत पंचायत के चुनाव होते हैं. इसमें दोराय नहीं कि हिमाचल में बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है. चुनाव टालने का प्रयास करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है. सड़कें, पानी और बिजली अब तक बहाल नहीं हुई है, तो सरकार में बैठने का कोई लाभ नहीं है. ऐसे में बहाने बनाकर चुनाव रोकने का कतई प्रयास नहीं करनी चाइए. छह महीने पहले आरक्षण रोस्टर जारी करना अनिवार्य है. पंचायत चुनाव समय पर होने चाइए."

1:23 PM, 27 Nov 2025 (IST)

पंचायत चुनाव में देरी पर सदन में हंगामा, विपक्ष के सवालों पर सरकार ने बताई ये वजह?

हिमाचल विधानसभा के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही के दौरान दून सोलन के विधायक राम कुमार ने कहा कि आपदा से सारे हिमाचल के साथ-साथ उनका विधानसभा क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जमीनी स्तर पर आपदा राहत को पहुंचाने का काम किया जा रहा है. ऐसे में अभी राज्य में पंचायत चुनावों को लेकर तैयारी नहीं की जा सकी है. नेता प्रतिपक्ष ने पहले दिन से रिव्यू करने की बात कही थी.

वही, चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा ने कहा कि हिमाचल में पंचायत चुनाव कभी भी आगे नहीं सरके है. कोविड-19 के मुश्किल दौर में भी चुनाव हुए हैं. पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर प्रस्ताव मंगवा लिए, जबकि बाद में आनाकानी की गई. उन्होंने कहा कि सरकार राज्य चुनाव आयोग के साथ झगड़ा करने की कोशिश कर रही है. सरकार इस समय चुनाव से बचने की कोशिश कर रही है. तीन महीने आरक्षण रोस्टर निकालने को कहा था, उस टाइम ही आपदा एक्ट लागू किया गया था.

इसके जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर बात नहीं हो पा रही है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य ही बताए कि क्या राज्य में आपदा है या नहीं है? नेता प्रतिपक्ष मात्र थुनाग में ही आपदा की बात करते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों को भूल रहे हैं. प्रदेश में 1867 घर पूरी तरह से, 8 हजार आशिंक रूप से, 700 से ज्यादा सड़कें डैमेज हुई, जिन्हें बहाल किया गया है. साथ ही काफी भूमि को नुकसान हुआ है. आपदा राहत व एफसीए-1980 को लेकर बात करने पर विपक्ष के विधायक बाहर भाग रहे हैं. नेशनल डिजास्टर एक्ट-2005 में कांग्रेस सरकार ने बनाया है, जिसके तहत ही बजट मिल रहा है. राजस्व मंत्री ने कहा आपदा की स्थिति बनी हुई है, सड़कें अभी भी पूरी दरूस्त नहीं हुई. राज्य के सभी अधिकारी-कर्मचारी आपदा राहत कार्य में व्यस्त है. 80-80 लाख के तंबू पूर्व सरकार ने खर्च कर किए, जबकि 18 करोड़ का तंबू इनविस्टर मीट के लिए लगाया गया, जिसमें राज्य में इन्वेस्ट नहीं आई.

12:51 PM, 27 Nov 2025 (IST)

विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा, विपक्ष ने की नारेबाजी, स्पीकर ने किया सदन स्थगित

हिमाचल विधानसभा विंटर सेशन के दूसरे दिन की कार्यवाही सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक से शुरू हुई है. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा हिमाचल की हितैषी नहीं है. भाजपा ने आपदा में अवसर ढूंढा है. उन्होंने कहा कि डिजास्टर एक्ट हटने के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे. उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर मीट के नाम पर भाजपा ने 18 करोड़ का तंबू लगा दिया था. जगत सिंह नेगी ने कहा कि जयराम ठाकुर ने प्रदेश का कबाड़ा कर दिया है. जिसके बाद सदन में भाजपा विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी. भाजपा विधायक सीएम की कुर्सी तक पहुंचे और सरकार और कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. भाजपा विधायकों ने जगत सिंह नेगी से कहा कि 'झूठ बोलना बंद करो, झूठा मंत्री नहीं चलेगा'. बैल में खड़े होकर विपक्ष नारेबाजी करने लगा. जिसके बाद कांग्रेस विधायक भी खड़े हो गए और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. वहीं, नारेबाजी के चलते सदन को स्थगित कर दिया गया है.

12:40 PM, 27 Nov 2025 (IST)

सत्र के दूसरे दिन पंचायत चुनाव चर्चा पर ये बोले सीएम सुक्खू

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पंचायती राज चुनाव की चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार दर्द की दवा देने के लिए बैठी है, ये सब कमियां हैं और उन्हें नियम के अनुसार ही ठिक किया जाएगा. सीएम ने कहा कि सचिवालय में विधायक बलवीर की बहुत पकड़ है, लेकिन दिन में सपने मत देखना, हम चुनौतियों से डटकर मुकाबला करेंगे. उन्होंने कहा कि नगर निगम के रोस्टर में आरक्षण को लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है.

11:03 AM, 27 Nov 2025 (IST)

सदन के बाहर भाजपा विधायकों का प्रदर्शन, तख्तियां लेकर की नारेबाजी

आज हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज भाजपा विधायकों द्वारा प्रदर्शन किया गया. भाजपा विधायकों ने विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी करने की मांग को लेकर सदन के बाहर धरना प्रदर्शन किया. हाथ में तख्तियां लेकर और नारेबाजी करते हुए भाजपा विधायक ऑपोजीशन लॉज से बाहर आए.

भाजपा का धरना-प्रदर्शन (ETV Bharat)
Last Updated : November 27, 2025 at 5:58 PM IST

TAGGED:

HIMACHAL ASSEMBLY WINTER SESSION
HP VIDHAN SABHA 2025
हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र
HIMACHAL ASSEMBLY SESSION 2025
HIMACHAL WINTER SESSION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कहीं आपके पास तो नहीं है 2 PAN कार्ड? भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना, Advocate से समझिए पूरा नियम

हिमाचल की स्मार्ट पंचायत, जिसकी अपनी वेबसाइट, जिम, सीसीटीवी, गेस्ट हाउस और बहुत कुछ

हिमाचल में मौसम ने बिगाड़ा सेब पैदावार का गणित, क्वालिटी उत्पादन लक्ष्य से इतने लाख पेटियां दूर, MIS के तहत रिकॉर्ड तोड़ खरीद

सुख की सरकार ने तीन साल में जुटाया 26 हजार करोड़ रेवेन्यू, शराब से कमाए 7500 करोड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.