Himachal Winter Session: पंचायती राज स्थगन प्रस्ताव निरस्त होने पर सदन में हंगामा, CM सुक्खू ने बताया कब होंगे चुनाव

पंचायत चुनाव में देरी पर सदन में हंगामा, विपक्ष के सवालों पर सरकार ने बताई ये वजह?

हिमाचल विधानसभा के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही के दौरान दून सोलन के विधायक राम कुमार ने कहा कि आपदा से सारे हिमाचल के साथ-साथ उनका विधानसभा क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जमीनी स्तर पर आपदा राहत को पहुंचाने का काम किया जा रहा है. ऐसे में अभी राज्य में पंचायत चुनावों को लेकर तैयारी नहीं की जा सकी है. नेता प्रतिपक्ष ने पहले दिन से रिव्यू करने की बात कही थी.

वही, चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा ने कहा कि हिमाचल में पंचायत चुनाव कभी भी आगे नहीं सरके है. कोविड-19 के मुश्किल दौर में भी चुनाव हुए हैं. पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर प्रस्ताव मंगवा लिए, जबकि बाद में आनाकानी की गई. उन्होंने कहा कि सरकार राज्य चुनाव आयोग के साथ झगड़ा करने की कोशिश कर रही है. सरकार इस समय चुनाव से बचने की कोशिश कर रही है. तीन महीने आरक्षण रोस्टर निकालने को कहा था, उस टाइम ही आपदा एक्ट लागू किया गया था.

इसके जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर बात नहीं हो पा रही है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य ही बताए कि क्या राज्य में आपदा है या नहीं है? नेता प्रतिपक्ष मात्र थुनाग में ही आपदा की बात करते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों को भूल रहे हैं. प्रदेश में 1867 घर पूरी तरह से, 8 हजार आशिंक रूप से, 700 से ज्यादा सड़कें डैमेज हुई, जिन्हें बहाल किया गया है. साथ ही काफी भूमि को नुकसान हुआ है. आपदा राहत व एफसीए-1980 को लेकर बात करने पर विपक्ष के विधायक बाहर भाग रहे हैं. नेशनल डिजास्टर एक्ट-2005 में कांग्रेस सरकार ने बनाया है, जिसके तहत ही बजट मिल रहा है. राजस्व मंत्री ने कहा आपदा की स्थिति बनी हुई है, सड़कें अभी भी पूरी दरूस्त नहीं हुई. राज्य के सभी अधिकारी-कर्मचारी आपदा राहत कार्य में व्यस्त है. 80-80 लाख के तंबू पूर्व सरकार ने खर्च कर किए, जबकि 18 करोड़ का तंबू इनविस्टर मीट के लिए लगाया गया, जिसमें राज्य में इन्वेस्ट नहीं आई.