Himachal Winter Session: यौन शोषण के आरोपों में घिरे MLA हंसराज के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

सदन में गूंजा पंचायती राज चुनाव का मुद्दा, विपक्ष ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा विधायकों के साथ सदन में शिष्टाचार भेंट की और सत्र के लिए शुभकामनाएं दी. सत्र की शुरुआत के बाद स्पीकर कुलदीप पठानिया ने सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष और सभी सदस्यों का सदन में स्वागत किया. राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई. जिसमें स्पीकर सहित सभी सदस्यों ने संविधान दिवस पर सदन में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा. इसके बाद मुख्यमंत्री ने शोकोदगार प्रस्तुत किए. जिसमें विधानसभा अध्यक्ष भी चर्चा में शामिल हुए और पूर्व विधायक स्वर्गीय बाबू राम गौतम को सदन ने श्रद्धांजलि दी.

विपक्ष ने पेश किया काम रोको प्रस्ताव

इसके बाद नियम 67 के तहत रणधीर शर्मा और जीत राम कटवाल ने पंचायती राज चुनावों को लेकर और सरकार व चुनाव आयोग में टकराव की स्थिति को लेकर काम रोको प्रस्ताव दिया. जिसे सरकार ने स्वीकार किया. रणधीर शर्मा ने कहा कि हार को देखकर सरकार चुनाव टालने की कोशिश कर रही है. उन्होंने सदन में सरकार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने के गंभीर आरोप लगाए. इस दौरान फिलहाल प्रश्नकाल की कार्यवाही को स्थगित किया गया है.