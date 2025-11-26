ETV Bharat / state

Himachal Winter Session: यौन शोषण के आरोपों में घिरे MLA हंसराज के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

Himachal Assembly winter session 2025
हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025 (File Photo)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 10:21 AM IST

|

Updated : November 26, 2025 at 1:12 PM IST

हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का 10वां सत्र आज से शुरू हो रहा है. विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक धर्मशाला के तपोवन में आयोजित है. इस विंटर सेशन में कुल 8 बैठकें होगी. जिनमें 28 नवंबर और 4 दिसंबर को गैर-सरकारी सदस्य कार्य के लिए निर्धारित किया गया है. विंटर सेशन के लिए सदन के सदस्यों की ओर से कुल 744 प्रश्न प्राप्त हुए हैं. जिनमें 604 तारांकित,140 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं.

LIVE FEED

1:11 PM, 26 Nov 2025 (IST)

यौन शोषण के आरोपों में घिरे MLA हंसराज के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि वो गृह मंत्री से डांट खाकर वापस आए हैं. उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम के चुनाव भाजपा ने 9 महीने तक स्थगित किए थे. सदन की बैठक को 2 बजे तक स्थगित किया गया है.

वहीं, भाजपा विधायक हंसराज के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया. कांग्रेस विधायकों ने कहा कि भाजपा के कई पदाधिकारियों द्वारा महिला का शोषण किया जा रहा है. राजस्व मंत्री जगत नेगी ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है.

12:53 PM, 26 Nov 2025 (IST)

मंत्रियों की न सुनते और न मानते हैं सीएम सुक्खू- जयराम ठाकुर

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर जोरदार निशाना साधा. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 3 साल में सरकार का कार्यकाल ऐसा बीता है, जैसे एनएसयूआई चला रहे हैं. जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रियों की नहीं सुनते हैं और अगर सुनते हैं तो मानते नहीं है, बड़ी ही विचित्र स्थिति है. उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को आगे-पीछे नहीं कर सकते हैं. पंचायतों के चुनाव क्यों टाले जाएं, सरकार से इसका उत्तर देते नहीं बन रहा है. सरकार को लग रहा है कि चुनाव के परिणाम उनके अनुकूल नहीं आएंगे, इसलिए चुनाव को टालने का प्रयास किया जा रहा है. जयराम ठाकुर ने कहा कि हालात यह है कि सरकार पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता. ऐसी अव्यवस्था आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली. जयराम ने कहा कि पंचायती राज चुनावों पर लेकर सरकार फिर से विचार करे.

12:30 PM, 26 Nov 2025 (IST)

संविधान की सबसे बड़ी संगरक्षक कांग्रेस पार्टी: सीएम सुक्खू

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान की सबसे बड़ी संगरक्षक है. सरकार नैतिकता, पारदर्शिता में विश्वास रखती है. मंडी में होने वाला जश्न सिर्फ जश्न नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का विजन है. वहीं, सदन की कार्यवाही 5 बजे तक चलेगी. मुख्यमंत्री सदन में शासकीय सूची से अवगत करवा रहे हैं.

12:21 PM, 26 Nov 2025 (IST)

"चुनाव आयोग से टकरा रही सरकार, संविधान की उड़ाई धज्जियां"

सदन में चर्चा के दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा. रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार चुनाव आयोग के साथ टकरा रही है. उन्होंने कैबिनेट में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर दी गई मंजूरी पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया. भाजपा विधायक ने प्रदेश सरकार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने जैसे गंभीर आरोप लगाए.

रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार सिर्फ आपदा के नाम पर चुनाव रोकने की कोशिश कर रही है. इस तरह के बहानों से लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने की कोशिश की जा रही है. विधायक ने कहा कि जहां सबसे ज्यादा आपदा हुई है, सरकार वहीं पर अपने तीन साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मना रही है. उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव रोकने का कोई कारण नहीं बनता है. इस दौरान उन्होंने संविधान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तीखे तंज कसे.

12:04 PM, 26 Nov 2025 (IST)

सदन में गूंजा पंचायती राज चुनाव का मुद्दा, विपक्ष ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा विधायकों के साथ सदन में शिष्टाचार भेंट की और सत्र के लिए शुभकामनाएं दी. सत्र की शुरुआत के बाद स्पीकर कुलदीप पठानिया ने सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष और सभी सदस्यों का सदन में स्वागत किया. राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई. जिसमें स्पीकर सहित सभी सदस्यों ने संविधान दिवस पर सदन में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा. इसके बाद मुख्यमंत्री ने शोकोदगार प्रस्तुत किए. जिसमें विधानसभा अध्यक्ष भी चर्चा में शामिल हुए और पूर्व विधायक स्वर्गीय बाबू राम गौतम को सदन ने श्रद्धांजलि दी.

विपक्ष ने पेश किया काम रोको प्रस्ताव

इसके बाद नियम 67 के तहत रणधीर शर्मा और जीत राम कटवाल ने पंचायती राज चुनावों को लेकर और सरकार व चुनाव आयोग में टकराव की स्थिति को लेकर काम रोको प्रस्ताव दिया. जिसे सरकार ने स्वीकार किया. रणधीर शर्मा ने कहा कि हार को देखकर सरकार चुनाव टालने की कोशिश कर रही है. उन्होंने सदन में सरकार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने के गंभीर आरोप लगाए. इस दौरान फिलहाल प्रश्नकाल की कार्यवाही को स्थगित किया गया है.

11:25 AM, 26 Nov 2025 (IST)

पूर्व विधायक स्वर्गीय बाबू राम गौतम के प्रति शोकोदगार, सीएम ने रखा प्रस्ताव

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में पूर्व विधायक स्वर्गीय बाबू राम गौतम के प्रति शोकोदगार प्रस्ताव रखा. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी शोक प्रस्ताव में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि स्वर्गीय बाबू राम गौतम के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक दल को भी इस शोकोदगार प्रस्ताव में शामिल समझा जाए. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की. वहीं, कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने बाबू राम गौतम को याद करते हुए कहा कि वे आम आदमी की लड़ाई लड़ते थे.

11:08 AM, 26 Nov 2025 (IST)

शीतकालीन सत्र शुरू, स्पीकर ने सदस्यों को दिलाई संविधान की शपथ

हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है. राष्ट्रगीत के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई है. संविधान दिवस के अवसर पर सदस्यों ने संविधान की शपथ ली. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन के सभी सदस्यों को संविधान की शपथ दिलाई.

10:25 AM, 26 Nov 2025 (IST)

हिमाचल विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया आज सुबह विंटर सेशन से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है. बैठक का आयोजन विधानसभा अध्यक्ष के चैंबर में किया गया है. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि सत्र के सुचारू संचालन और सदन की कार्यवाही बिना व्यवधान चलाने के उद्देश्य से उन्होंने ये बैठक बुलाई है. इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्य सचेतक और भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक मौजूद हैं.

Last Updated : November 26, 2025 at 1:12 PM IST

