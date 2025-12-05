ETV Bharat / state

हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन, संशोधन के लिए सदन में रखा जाएगा ये विधेयक

हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र
हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 10:28 AM IST

Updated : December 5, 2025 at 10:51 AM IST

धर्मशाला: हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में चल रहा है. आज सत्र का अंतिम दिन है. सत्र में कुल 8 बैठकें आयोजित होनी थी. आनी के बीजेपी विधायक लोकेंद्र कुमार के प्रस्ताव पर आज स्कूलों में शीतकालीन अवकाश में बदलाव से उत्पन्न स्थिति पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 को जगत सिंह नेगी विचार विमर्श के लिए सदन में रखेंगे. इसके बाद विधेयक को पारित किया जा सकता है. इसके अलावा सुखराम चौधरी ने नियम 61 के अंतर्गत चर्चा की मांग रखी है.

10:48 AM, 5 Dec 2025 (IST)

स्कूली बच्चों से मिलने पहुंची सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू

शीतकालीन सत्र के दौरान आज सुबह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू अपनी नियमित मॉर्निंग वॉक के दौरान अचानक Tong-Len चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से संचालित स्कूल पहुंचे. यहां उन्होंने बच्चों से बातचीत की, उनका हाल-चाल पूछा और पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी जानकारी साझा की. सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू हर सुबह आम लोगों से मिल रहे हैं. सदन में आज प्रश्न काल के साथ नियम 67 पर चर्चा और दो विधयक पर भी चर्चा होने वाली है. उसके उपरांत सदन को अनिश्चित कल के लिए विधानसभा अध्यक्ष की ओर से स्थगित कर दिया जाएगा.

Last Updated : December 5, 2025 at 10:51 AM IST

