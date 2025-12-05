हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन, संशोधन के लिए सदन में रखा जाएगा ये विधेयक

स्कूली बच्चों से मिलने पहुंची सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू

शीतकालीन सत्र के दौरान आज सुबह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू अपनी नियमित मॉर्निंग वॉक के दौरान अचानक Tong-Len चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से संचालित स्कूल पहुंचे. यहां उन्होंने बच्चों से बातचीत की, उनका हाल-चाल पूछा और पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी जानकारी साझा की. सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू हर सुबह आम लोगों से मिल रहे हैं. सदन में आज प्रश्न काल के साथ नियम 67 पर चर्चा और दो विधयक पर भी चर्चा होने वाली है. उसके उपरांत सदन को अनिश्चित कल के लिए विधानसभा अध्यक्ष की ओर से स्थगित कर दिया जाएगा.