हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन, संशोधन के लिए सदन में रखा जाएगा ये विधेयक
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 10:28 AM IST|
Updated : December 5, 2025 at 10:51 AM IST
धर्मशाला: हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में चल रहा है. आज सत्र का अंतिम दिन है. सत्र में कुल 8 बैठकें आयोजित होनी थी. आनी के बीजेपी विधायक लोकेंद्र कुमार के प्रस्ताव पर आज स्कूलों में शीतकालीन अवकाश में बदलाव से उत्पन्न स्थिति पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 को जगत सिंह नेगी विचार विमर्श के लिए सदन में रखेंगे. इसके बाद विधेयक को पारित किया जा सकता है. इसके अलावा सुखराम चौधरी ने नियम 61 के अंतर्गत चर्चा की मांग रखी है.
LIVE FEED
स्कूली बच्चों से मिलने पहुंची सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
शीतकालीन सत्र के दौरान आज सुबह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू अपनी नियमित मॉर्निंग वॉक के दौरान अचानक Tong-Len चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से संचालित स्कूल पहुंचे. यहां उन्होंने बच्चों से बातचीत की, उनका हाल-चाल पूछा और पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी जानकारी साझा की. सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू हर सुबह आम लोगों से मिल रहे हैं. सदन में आज प्रश्न काल के साथ नियम 67 पर चर्चा और दो विधयक पर भी चर्चा होने वाली है. उसके उपरांत सदन को अनिश्चित कल के लिए विधानसभा अध्यक्ष की ओर से स्थगित कर दिया जाएगा.