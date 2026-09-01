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'बीजेपी ने खोल दिए ऐसे 750 स्कूल, जहां एक भी बच्चा और न ही टीचर'

हिमाचल विधानसभा
हिमाचल विधानसभा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 11:07 AM IST

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Updated : September 1, 2026 at 11:51 AM IST

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शिमला: हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र अब अपने आठवें दिन पहुंच चुका है. पिछले तीन वर्षों में 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश के विभिन्न विभागों में कितने संस्थान बंद, विलय या डिनोटिफाई किए गए और कितने नए खोले गए? विभागवार और विधानसभा क्षेत्रवार पूरा ब्यौरा मांगा गया है, जो संस्थान दोबारा शुरू किए गए, उनके भवन बन चुके हैं या नहीं? बंद करने और बाद में दोबारा खोलने के कारण भी सरकार से मांगे गए हैं. तारांकित सवालों के जवाब मंत्रियों को सदन में खड़े होकर मौखिक रूप से देने होंगे, जबकि अतारांकित सवालों के लिखित जवाब पटल पर रखे जाएंगे.

LIVE FEED

11:28 AM, 1 Sep 2026 (IST)

'तीन साल बाद आया सरकार का जवाब'

सीएम के जवाब में जयराम ठाकुर ने कहा कि साढ़े तीन साल बाद सवाल का जवाब आया है. व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने 2035 संस्थान बंद किए है, जिसमें फिर से 123 संस्थानों को दोबारा खोला गया है. अगर ये जरूरी थे तो इन्हें बंद क्यों किया गया. इनके बंद करने के क्या मापदंड तय किए गए थे. इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चुनाव से छह महीने पहले संस्थान खोलने पर विश्वास नहीं रखते. आपने चुनाव से छह महीने पहले संस्थान खोल दिए. साढ़े चार साल तक आप क्या करते रहे.

मुख्यमंत्री ने जयराम ठाकुर के स्प्लीमेंटरी सवाल के जवाब में कहा कि आपके समय में पेपर बेचे जाते थे. हमारी सरकार ने सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को बंद कर दिया. इस सदन में 90 फीसदी सदस्य उच्च शिक्षित है. जयराम ठाकुर ने सप्लीमेंट्री प्रश्न करते हुए कहा कि सरकार पांच साल के लिए चुनी जाती है. आपको शपथ लेने के दो दिन में ही कैसे पता चला कि स्कूलों में बच्चे नहीं है. हमने जनता की मांग पर संस्थान खोले थे. मुझे कोई सपना नहीं आया कि संस्थान खोलने हैं. हमारी सरकार आएगी तो आपके पांच साल में लिए गए फैसलों का रिव्यू होगा.

11:21 AM, 1 Sep 2026 (IST)

'राजनीतिक लाभ के लिए रेवड़ियां बांटी'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार जनता की जरूरत के हिसाब से संस्थान खोलती है. आपने राजनीतिक लाभ के लिए रेवड़ियां बांट दी बीजेपी ने 750 ऐसे स्कूल खोल दिए जहां एक भी बच्चा और टीचर नहीं था. शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के बाद चर्चा के बाद इन संस्थानों को बंद किया गया. इन्होंने हेल्थ सेक्टर में भी संस्थान तो खोल दिए कि जहां न तो डॉक्टर थे न ही अन्य स्टाफ था. हमने जो संस्थान खोले हैं वो ऐसी जगह खोले हैं जहां जनता को इसकी जरूरत थी. ऐसे संस्थान भविष्य में भी खोले जाएंगे. हमने नीड बेस संस्थान खोले हैं. उन संस्थानों को ही बंद किया गया जिसकी जरूरत नहीं थी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा विधायक सवाल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा विधायक रणधीर शर्मा और त्रिलोक जम्बाल ने बंद संस्थानों को लेकर पूछे गए सवाल पर ये जवाब दिया है.

10:46 AM, 1 Sep 2026 (IST)

3 सितंबर तक चलेगा सदन

प्रश्नकाल के बाद आज सदन में नियम 61 के तहत चर्चा भी प्रस्तावित है. वहीं कल नियम 130 के अंतर्गत शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी. नियम 130 के तहत युवाओं के लिए रोजगार गारंटी के कार्यान्वयन पर विपक्ष पहले से ही सरकार को घेर रहा है. भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव के समय एक लाख नौकरियों की गारंटी दी थी, लेकिन चार साल पूरे होने को हैं और विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं. सदन में पिछले दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली है. विशेषाधिकार हनन नोटिस, राष्ट्रगान विवाद और रोजगार के मुद्दे पर पहले भी हंगामा हो चुका है. ऐसे में मंगलवार का दिन भी गरमागरम रहने के आसार हैं. हिमाचल विधानसभा का यह मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू हुआ था और 3 सितंबर तक चलेगा। अब तक के दिनों में आपदा, सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं, खाली पद और रोजगार जैसे मुद्दे केंद्र में रहे हैं. आज का प्रश्नकाल इन मुद्दों को और तीखा बनाने वाला है.

Last Updated : September 1, 2026 at 11:51 AM IST

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