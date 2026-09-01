'बीजेपी ने खोल दिए ऐसे 750 स्कूल, जहां एक भी बच्चा और न ही टीचर'

'तीन साल बाद आया सरकार का जवाब'

सीएम के जवाब में जयराम ठाकुर ने कहा कि साढ़े तीन साल बाद सवाल का जवाब आया है. व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने 2035 संस्थान बंद किए है, जिसमें फिर से 123 संस्थानों को दोबारा खोला गया है. अगर ये जरूरी थे तो इन्हें बंद क्यों किया गया. इनके बंद करने के क्या मापदंड तय किए गए थे. इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चुनाव से छह महीने पहले संस्थान खोलने पर विश्वास नहीं रखते. आपने चुनाव से छह महीने पहले संस्थान खोल दिए. साढ़े चार साल तक आप क्या करते रहे.

मुख्यमंत्री ने जयराम ठाकुर के स्प्लीमेंटरी सवाल के जवाब में कहा कि आपके समय में पेपर बेचे जाते थे. हमारी सरकार ने सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को बंद कर दिया. इस सदन में 90 फीसदी सदस्य उच्च शिक्षित है. जयराम ठाकुर ने सप्लीमेंट्री प्रश्न करते हुए कहा कि सरकार पांच साल के लिए चुनी जाती है. आपको शपथ लेने के दो दिन में ही कैसे पता चला कि स्कूलों में बच्चे नहीं है. हमने जनता की मांग पर संस्थान खोले थे. मुझे कोई सपना नहीं आया कि संस्थान खोलने हैं. हमारी सरकार आएगी तो आपके पांच साल में लिए गए फैसलों का रिव्यू होगा.