'सामाजिक कार्यों में खर्च होगा हिमाचल के मंदिरों का चढ़ावा, सरकार हाइकोर्ट में दायर करेगी पिटीशन'

रजनी शर्मा मौत मामले में नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल

मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के सवाल के जवाब में ये जानकारी सदन में दी. सीएम सुक्खू ने कहा कि रजनी शर्मा जिनकी प्रसव के बाद मौत हो गई इस पर सरकार की चिंता है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए. दोषी व्यक्ति कोई भी हो कानून से बचना नहीं चाहिए. इस दौरान सदन में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच हल्की नोंक झोंक भी देखने को मिली. वहीं, मुख्यमंत्री के उत्तर देने से पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने इस सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से सदन में रखे गए जवाब पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि प्रश्न का जवाब गैर जिम्मेदाराना है. मेरे विधानसभा क्षेत्र से महिला की मृत्यु बच्चे को जन्म देने के बाद हो जाती है, जिससे डॉक्टर के व्यवहार को लेकर गंभीर प्रश्न पैदा हो गए हैं. वहीं, जांच एजेंसियों की भी इस मामले पर रिपोर्ट भी मैच नहीं हो रही है. अगर मामले पर लापरवाही हुई है तो मामले जांच किस स्तर पर पहुंची है. हिमाचल में सभी मेडिकल कॉलेज के लिए बनेगी नीति. मुख्यमंत्री ने सदन में जानकारी दी कि मेडिकल कॉलेज पर नीति बनाने पर सरकार काम कर रही है. जिसमें सभी पहलुओं को सामने रख कर नीति बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि इस दिशा में कार्य चला है.