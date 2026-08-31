'सामाजिक कार्यों में खर्च होगा हिमाचल के मंदिरों का चढ़ावा, सरकार हाइकोर्ट में दायर करेगी पिटीशन'
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 2:28 PM IST|
Updated : August 31, 2026 at 3:40 PM IST
शिमला: तीन दिन के अवकाश के बाद हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में आज (सोमवार, 31 अगस्त को) एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू होगी. सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे बाद प्रश्नकाल से शुरू होगी. इस दौरान सता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोंक देखने को मिल सकती है. शून्यकाल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सप्ताह की शासकीय कार्यसूची की जानकारी सदन में रखेंगे. साथ ही कुछ कागजात भी पटल पर रखेंगे. किसानों को यूरिया की खरीद के साथ नैनो यूरिया प्लस लेने के लिए कथित तौर पर मजबूर किए जाने के मामले पर सदन मे विपक्ष हंगामा कर सकता है. वहीं, नियम-130 के तहत युवाओं के लिए रोजगार से संबंधित गारंटी के कार्यान्वयन पर भी सदन में विस्तृत चर्चा प्रस्तावित है. भाजपा विधायक रणधीर शर्मा, सुधीर शर्मा, राकेश जम्वाल, डॉ. हंसराज और जीत राम कटवाल प्रस्ताव करेंगे कि 'युवाओं के लिए रोजगार संदर्भित गारंटी के कार्यान्वयन बारे' सदन विचार करे. सदन में प्रदेश के जल संसाधनों और जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े राजस्व का मुद्दा भी उठेगा. विधायक केवल सिंह पठानिया नियम 130 के तहत रॉयल्टी, फ्री पावर और जल उपकर के बकाया भुगतान की वसूली और प्रदेश के राजस्व हितों के संरक्षण पर चर्चा का प्रस्ताव रखेंगे. तीन दिन के अवकाश के बाद लौट रहे सदन में एक ओर प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के सवाल सरकार के सामने होंगे. वहीं, नियम 62 और 130 के तहत प्रस्तावित मुद्दे कार्यवाही को खासा महत्वपूर्ण बना सकते हैं.
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मंदिरों से सोशल कोज के लिए दिया जाता है पैसा: डिप्टी सीएम
हिमाचल में बड़े मंदिरों के चढ़ावे के पैसे से सोशल कार्य पर खर्च करने पर सरकार हाइकोर्ट में दायर करेगी पिटीशन. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री में शून्य काल में लाए हुए मामले पर जवाब दिया कि हिमाचल में चप्पे-चप्पे में मंदिर है. इसमें करीब तीन दर्जन मंदिर सरकार के अधीन है. इसमें चिंतपूर्णी चामुंडा माता जैसे बड़े मंदिरों में अधिक चढ़ावा आता है. मंदिरों से सोशल कोज को पैसा दिया जाता है, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस पर बंदिशें लगाई है.इस मामले को कानूनी तौर पर देखा जा रहा है. जिसके बाद इस पर हाईकोर्ट में पिटीशन डालेंगें.
हिमाचल में 300 इलेक्ट्रिक बसें पहुंची: डिप्टी सीएम
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में 300 इलेक्ट्रिक बसें पहुंची है. इन बसों को जिन क्षेत्रों में चलाया जाएगा, वहां से डीजल बसों को हटाया जाएगा. इन डीजल की बसों को दूसरी जगह भेज कर चलाया जाएगा. ताकि लोगों को परिवहन की बेहतर सुविधा मिल सके.
रजनी शर्मा मौत मामले में नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल
मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के सवाल के जवाब में ये जानकारी सदन में दी. सीएम सुक्खू ने कहा कि रजनी शर्मा जिनकी प्रसव के बाद मौत हो गई इस पर सरकार की चिंता है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए. दोषी व्यक्ति कोई भी हो कानून से बचना नहीं चाहिए. इस दौरान सदन में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच हल्की नोंक झोंक भी देखने को मिली. वहीं, मुख्यमंत्री के उत्तर देने से पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने इस सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से सदन में रखे गए जवाब पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि प्रश्न का जवाब गैर जिम्मेदाराना है. मेरे विधानसभा क्षेत्र से महिला की मृत्यु बच्चे को जन्म देने के बाद हो जाती है, जिससे डॉक्टर के व्यवहार को लेकर गंभीर प्रश्न पैदा हो गए हैं. वहीं, जांच एजेंसियों की भी इस मामले पर रिपोर्ट भी मैच नहीं हो रही है. अगर मामले पर लापरवाही हुई है तो मामले जांच किस स्तर पर पहुंची है. हिमाचल में सभी मेडिकल कॉलेज के लिए बनेगी नीति. मुख्यमंत्री ने सदन में जानकारी दी कि मेडिकल कॉलेज पर नीति बनाने पर सरकार काम कर रही है. जिसमें सभी पहलुओं को सामने रख कर नीति बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि इस दिशा में कार्य चला है.
सदन में गूंजा रजनी शर्मा की मौत का मामला
सदन में गूंजा कुल्लू अस्पताल में हुई रजनी शर्मा की मौत का मामला. सीएम सुक्खू ने कहा कि रजनी शर्मा की उपचार में अगर लापरवाही हुई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी. सरकार किसी को संरक्षण नहीं देगी. इस मामले की जांच बहुत जल्दी पूरी की जाएगीं.
रामरतन के निधन पर मुख्यमंत्री ने किया शोकोउद्घार प्रकट
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में सदन की कार्यवाही शुरू, पूर्व विधायक रामरतन के निधन पर मुख्यमंत्री शोकोउद्घार प्रकट कर रहे हैं.