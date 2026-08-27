HP Assembly Monsoon Session: 'हिमाचल में महिला उत्पीड़न मामले पर शिकायत दर्ज करने को लेकर नया नियम बनाएगी सरकार'
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 10:53 AM IST|
Updated : August 27, 2026 at 11:17 AM IST
हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज छठा दिन है. सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हो गई है. आज सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के 77 सवाल लगे हैं. इसमें 54 तारांकित प्रश्नों पर मंत्रियों को सदन में खड़े होकर मौखिक जवाब देने होंगे, जबकि 23 अतारांकित सवालों के जवाब लिखित रूप में पटल पर रखे जाएंगे. पिछले पांच दिनों से चली आ रही नोकझोंक को देखते हुए आज भी सदन में तल्खी के आसार साफ दिख रहे हैं. आज विभिन्न विभागों, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, जल शक्ति, बिजली, कार्मिक और आपदा प्रबंधन से जुड़े ये 77 सवालों के माध्यम से विधायक अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाएंगे और तस्वीर सदन के पटल पर रखेंगे.
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हिमाचल में महिला उत्पीड़न मामले पर शिकायत दर्ज करने को बनाएगी नया नियम
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन के सवाल के जवाब में कहा कि, "महिलाएं पूरी तरह से अपनी शिकायत व्यक्त नहीं कर पाती हैं. इसके लिए ऐसा प्रावधान करेगी कि शिकायत गोपनीय रहे. इसके लिए नियम बनाए जाएंगे."
सदन में प्रश्नकाल शुरू
हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के छठे दिन सदन में प्रश्नकाल शुरू हो गया है.