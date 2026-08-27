HP Assembly Monsoon Session: 'हिमाचल में महिला उत्पीड़न मामले पर शिकायत दर्ज करने को लेकर नया नियम बनाएगी सरकार'

हिमाचल में महिला उत्पीड़न मामले पर शिकायत दर्ज करने को बनाएगी नया नियम

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन के सवाल के जवाब में कहा कि, "महिलाएं पूरी तरह से अपनी शिकायत व्यक्त नहीं कर पाती हैं. इसके लिए ऐसा प्रावधान करेगी कि शिकायत गोपनीय रहे. इसके लिए नियम बनाए जाएंगे."