HP Assembly Monsoon Session: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या हिमाचल में एक ही परिवार में दो लोगों को मिले हैं घर? सरकार ने दिया ये जवाब

राज्य चयन आयोग पर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने-सामने

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के नौवें दिन प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है. पहले ही सवाल के जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "सूचना एकत्रित की जा रही है." वहीं, भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि, "तीन सत्रों से यही सूचना आ रही है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, जबकि ये इतना कठिन प्रश्न नहीं है." भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और विपिन सिंह परमार ने राज्य चयन आयोग को लेकर सरकार से जवाब मांगा है.

सीएम सुक्खू ने कहा कि, "राज्य चयन आयोग से पहले कई धांधलियां हुई थीं. सभी तरह की सूचना एकत्रित की जा रही है, जिसका जवाब अगले सत्र में दिया जाएगा."

वहीं, सदन में दूसरा सवाल भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश भर में किए गए नए कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटनों का पूरा ब्यौरा मांगा है. इस सवाल के जवाब में भी सीएम सुक्खू ने कहा सूचना एकत्रित की जा रही है. इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "सरकार जवाब देने से क्यों कतरा रही है. सवाल में सिर्फ दो शब्दों की ही सूचना मांगी गई है. इसमें सिर्फ पांच मिनट का काम है. आखिरी जनहित की सूचना छुपाने से क्या लाभ है."

सीएम सुक्खू ने कहा कि, "हम तथ्य और सूचना नहीं छुपाना चाहते. हम चाहते हैं कि विस्तृत सूचना मार्च 2027 को दी जाएगी."