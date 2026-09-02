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HP Assembly Monsoon Session: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या हिमाचल में एक ही परिवार में दो लोगों को मिले हैं घर? सरकार ने दिया ये जवाब

Himachal Assembly Monsoon Session
हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 11:05 AM IST

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Updated : September 2, 2026 at 12:49 PM IST

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हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज 9वां दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू हो गई है. आज प्रश्नकाल में कुल 100 प्रश्न सूचीबद्ध किए गए हैं. इनमें 60 तारांकित प्रश्न ऐसे हैं, जबकि 40 अतारांकित सवालों के लिखित जवाब पटल पर रखे जाएंगे. इनमें 60 सवालों के जवाब मंत्रियों को सदन में खड़े होकर मौखिक रूप से देने होंगे. आज पहला सवाल भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और विपिन सिंह परमार का लगा है. इन्होंने राज्य चयन आयोग को लेकर सरकार से जवाब मांगा है.

LIVE FEED

12:46 PM, 2 Sep 2026 (IST)

'लॉटरी का फैसला नई पीढ़ी को करेगा बर्बाद'

हिमाचल की सूक्खु सरकार द्वारा शुरू की जा रही लॉटरी के विरोध में विपक्षी दल भाजपा उतर आया है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "सरकार का ये फैसला प्रदेश की नई पीढ़ी को बर्बाद करेगा, इसे जल्द बंद किया जाना चाहिए. हिमाचल देवभूमि है, यहां के लोग ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहते हैं. सरकार आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर राजस्व के नाम पर नए कर लगा रही है और अब लॉटरी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री कहते हैं कि लॉटरी से आदत नहीं लगेगी, ये सिर्फ भाग्य का खेल है. इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है. लॉटरी एक और लत को बढ़ावा देगी. पहले भी हिमाचल में लॉटरी से कई परिवार बर्बाद हुए हैं. लॉटरी नई पीढ़ी को बर्बाद कर देगा."

12:06 PM, 2 Sep 2026 (IST)

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल को 2 लाख 18 मकानों का लक्ष्य

कांग्रेस विधायक चंद्र शेखर ने सप्लीमेंट्री प्रश्न में पूछा कि, कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से पात्र लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से छूट गए हैं. उन्होंने कहा कि जो गलत सर्वे में आए हैं उनको हटाया जाया जाना चाहिए. इसकी जगह पात्र व्यक्तियों को लिया जाना चाहिए.

मानसून सत्र के नौवें दिन सदन में ये भी मामला उठा है कि, एक ही परिवार में दो लोगों को घर मिले हैं. इसके जवाब में ग्रामीण विकासमंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि ऐसी भी शिकायतें मिली है. जिनको गलत तरीके से मकान मिले हैं. इसकी उच्चाधिकारी के पास अपील की जा सकती है. उन्होंने कहा कि वोट के कारण भेदभाव हो रहा है. इसको लेकर विभाग से चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बीडीओ से भी आवेदन लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पांच सालों में हिमाचल को 2 लाख 18 मकानों का लक्ष्य मिला है,जो छूट गए हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस साल 87 हजार से अधिक मकानों की स्वीकृति दी गई हैं.

11:50 AM, 2 Sep 2026 (IST)

सभी पर्यटन स्थलों को रोपवे जोड़ना चाहती है सरकार

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "सरकार सभी पर्यटन स्थलों को रोपवे से जोड़ना चाहती है, लेकिन इसकी कॉस्ट काफी अधिक आ रही है. अगर कोई पीपीपी मोड और Eap मोड (Externally Aided Project) में रोपवे लगाना चाहता है तो सरकार इस पर भी विचार कर रही है. रोपवे लगाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, कोई अगर प्राइवेट तौर पर भी लगाना चाहते हैं तो वे आगे आएं. हमने पाया है कि रोपवे सब्सिडी पाने के लिए लगाए जा रहे हैं. फिर ये दस-दस साल लटकते रहते हैं."

11:25 AM, 2 Sep 2026 (IST)

नए पंचायत घर 50-50 हजार फर्नीचर बजट

भाजपा विधायक बलबीर वर्मा के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन में कहा कि, "तीन वर्षों में अगर जमीन 10 विस्वा से कम होगी तो पंचायत घर नहीं होगा सेंक्शन. जो नए पंचायत घर बने हैं उन सभी के लिए फर्नीचर के लिए 50-50 हजार का बजट आ गया है. पंचायत घर के लिए सरकार 1 करोड़ 14 लाख दे रही है."

11:07 AM, 2 Sep 2026 (IST)

राज्य चयन आयोग पर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने-सामने

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के नौवें दिन प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है. पहले ही सवाल के जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "सूचना एकत्रित की जा रही है." वहीं, भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि, "तीन सत्रों से यही सूचना आ रही है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, जबकि ये इतना कठिन प्रश्न नहीं है." भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और विपिन सिंह परमार ने राज्य चयन आयोग को लेकर सरकार से जवाब मांगा है.

सीएम सुक्खू ने कहा कि, "राज्य चयन आयोग से पहले कई धांधलियां हुई थीं. सभी तरह की सूचना एकत्रित की जा रही है, जिसका जवाब अगले सत्र में दिया जाएगा."

वहीं, सदन में दूसरा सवाल भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश भर में किए गए नए कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटनों का पूरा ब्यौरा मांगा है. इस सवाल के जवाब में भी सीएम सुक्खू ने कहा सूचना एकत्रित की जा रही है. इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "सरकार जवाब देने से क्यों कतरा रही है. सवाल में सिर्फ दो शब्दों की ही सूचना मांगी गई है. इसमें सिर्फ पांच मिनट का काम है. आखिरी जनहित की सूचना छुपाने से क्या लाभ है."

सीएम सुक्खू ने कहा कि, "हम तथ्य और सूचना नहीं छुपाना चाहते. हम चाहते हैं कि विस्तृत सूचना मार्च 2027 को दी जाएगी."

11:01 AM, 2 Sep 2026 (IST)

भाजपा का प्रदर्शन, 'लॉटरी जुआ बंद करो, रोजगार का प्रबंध करो!'

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के नौवें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है. भाजपा विधायकों ने लॉटरी के खिलाफ सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया. भाजपा विधायकों ने 'लॉटरी जुआ बंद करो, रोजगार का प्रबंध करो' के नारे लगाए.

Last Updated : September 2, 2026 at 12:49 PM IST

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