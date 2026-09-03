HP Assembly Monsoon Session: हिमाचल में सभी बचे कर्मचारियों को दिया जाएगा पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ- CM सुक्खू
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 11:01 AM IST|
Updated : September 3, 2026 at 11:42 AM IST
हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र की दसवीं और आखिरी बैठक आज (गुरुवार, 3 सितंबर को) सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हो रही है. मानसून सत्र के अंतिम दिन विधायकों ने विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 92 सवाल पूछे हैं. इनमें 50 तारांकित प्रश्न ऐसे हैं, जिनके मौखिक जवाब मंत्रियों को सदन में खड़े होकर देने होंगे. बाकी 42 अतारांकित सवालों के लिखित जवाब पटल पर रखे जाएंगे. सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, भर्तियां और आपदा राहत एवं जनता के रोजमर्रा के मुद्दे इन्हीं सवालों के जरिए एक बार फिर सरकार के सामने आएंगे. सीएम ने कहा हिमाचल में सभी बचे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा.
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'67 साल से ऊपर के सभी कर्मचारियों का पूरा भुगतान'
सीएम सुक्खू ने कहा कि, वर्ष 2023 में सरकार ने ही माइनिंग की थी. उद्योग विभाग ने माइनिंग की शक्तियां भी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को दे दी है. जब हमने सत्ता संभाली तो प्रदेश आर्थिक संकट में जा चुका था. प्रदेश में 67 साल से ऊपर के सभी कर्मचारियों का पूरा भुगतान किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि अगर आपदा की राशि मिल गई होती, मोदी के 1500 करोड़ मिले होते और RDG बंद नहीं होती तो कर्मचारियों के सभी भुगतान हो गए होते.
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सप्लीमेंट्री सवाल पूछा कि, आप अगर कर्मचारी हितैषी हैं तो कर्मचारी और पेंशनर आज धरने पर क्यों हैं. उन्होंने कहा कि आपदा को जो पैसा आया है वो कहां है.आप कहते हैं कि आपने OPS दे दिया है तो बिजली बोर्ड के कर्मचारी पिछले कल यानी बुधवार OPS को लेकर धरने पर क्यों बैठे थे?
'माइनिंग डिपार्टमेंट ने दी माइनिंग की अनुमति'
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "मुश्किल से उद्योग विभाग से नदियों की ड्रेजिंग की अनुमति मिली है. माइनिंग डिपार्टमेंट ने माइनिंग की अनुमति दी है. इस पर अब भारत सरकार की स्वीकृति मिलनी है. माइनिंग से काफी आय होगी. इसके लिए हम डिपार्टमेंट बनाएंगे. ड्रेजिंग मटिरियल बेचने को फार्म जारी होती हैं. फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के लिए ड्रेजिंग की अनुमति उद्योग विभाग से ली गई है. हमारे पास नदियां हैं. अगर इनकी हम इसकी ड्रेजिंग करेंगे तो इसका भी हिमाचल को आत्म निर्भर बनाने में योगदान होगा."
100 फीसदी इस्तेमाल करने लायक नहीं ड्रेजिंग का मटेरियल
हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि, ड्रेजिंग के लिए FCA (Forest Conservation Act) की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. मटेरियल साइड करके ऑक्शन कर सकते हैं. कैबिनेट के फैसले के बाद ड्रेजिंग और माइनिंग का काम वन विभाग और वन निगम को दिया गया है. 74 हजार मीट्रिक टन पत्थर उठाकर रॉयल्टी सरकार के खजाने में जमा की है.
उद्योग मंत्री ने ये जानकारी भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी की ओर से कुल्लू जिला से होकर बहने वाली ब्यास नदी एवं बंजार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में बहने वाली इसकी सहायक खड्डों में ड्रेजिंग एवं माइनिंग के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के सवाल में ये जानकारी दी है. उद्योग मंत्री कहा कि, ड्रेजिंग का मटेरियल 100 फीसदी इस्तेमाल करने लायक नहीं है. हाइड्रल कंपनी को ही ड्रेजिंग का खर्च उठाना होगा. सरकार सिर्फ ऑक्शन कर सकती है.
सदन में प्रश्नकाल शुरू
हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है.