Himachal Monsoon Session: '5 साल में 5 लाख नौकरियां देना का वादा लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में 10,859 पोस्ट खाली', सदन में शोर शराबा
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 10:17 AM IST|
Updated : August 25, 2026 at 11:41 AM IST
हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू हो गई है. सत्र के चौथे दिन पहला ही सवाल रोजगार के सबसे संवेदनशील मुद्दे पर है. झंडूता से भाजपा विधायक जेआर कटवाल और सराज विधानसभा से विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कार्मिक विभाग से जुड़े इस सवाल के जरिए सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद इस सवाल का जवाब देने वाले हैं. विधायकों ने सरकार से पूछा है कि पिछले 2 वर्षों में 30 नवंबर 2024 तक विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों की कुल कितनी रिक्तियां हुईं. साथ ही इस अवधि के दौरान कितनी नौकरियां नियमित आधार पर, कितनी अनुबंध पर, कितनी दैनिक वेतन भोगी के तौर पर और कितनी पार्ट-टाइम आधार पर दी गईं है.
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सदन में शोर शराबा
सरकार के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुए. ऐसे में सदन में विपक्ष के सदस्यों ने नाराबाजी शुरू कर दी. सदन में शोर शराबा जारी है. हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष कुलदींप सिंह पठानिया ने सदस्यों से सीट पर बैठने का आग्रह किया. लेकिन विपक्ष की नाराबाजी जारी रही, विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल गए.
प्राइमरी एजुकेशन में 10,859 पोस्ट खाली - जयराम ठाकुर
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, सारी व्यवस्था तहस नहस हो गई है. मेरा प्रश्न गायब है, उसका कचरा कर दिया है. आपने 10 गारंटी दी है, जिसमें पहले साल में एक लाख 58 साल वाली नौकरियां का वादा है. स्थिति ये है कि जल शक्ति विभाग में 5017 पद खाली हैं. बिजली बोर्ड में 3635 पद खाली हैं. PWD में 2768 पद खाली हैं. उच्च शिक्षा में 3442 पद खाली हैं. प्राइमरी एजुकेशन में 10,859 पोस्ट खाली हैं. स्वास्थ्य विभाग में 1298 पद खाली हैं. चार साल बीतने को है काम कब करेंगे.
सीएम सुक्खू ने कहा कि, मेरा नाम सुखविंदर सिंह है, सुख नहीं है. सरकार फंक्शनल भरने पर काम कर रही है. पुलिस विभाग में 1350 पद भर चुके हैं. एक हजार पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है. नियम 130 में रोजगार पर लगे प्रस्ताव में ठोक बजाकर जवाब देंगे.
'13 विभागों में 11,610 पद खाली'
हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है. झंडूता से भाजपा विधायक जेआर कटवाल ने कहा कि, सरकार ने पांच साल में पांच लाख नौकरियां देना का वादा किया था. लेकिन, 13 विभागों की जो सूचना आई है, उसमें 37 फीसदी सीटें खाली हैं. इसमें 11,610 पद खाली हैं.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, हमारी सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं. हमने राजीव गांधी समृद्धि योजना लागू की है, जिसके माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है. इसमें पहले पार्ट में टैक्सियों को सब्सिडी दी गई है. सरकार 15 लाख वाली टैक्सी में 50 हजार हर महीने दे रही है. 20 लाख की गाड़ी पर 65 हजार रुपए दे रही है. हमारी सरकार राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत सोलर लगाने पर सब्सिडी दे रही है. प्राकृतिक खेती के तहत सरकार प्राकृतिक उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है.
'आने वाले समय में और रोजगार देंगे'
इस तरह के रोजगार पर हमारी सरकार काम कर रही है. यही व्यवस्था परिवर्तन है. हमने स्कूलों का युक्तिकरण किया है. हेल्थ विभाग में हम जून तक सभी मेडिकल कॉलेज में पूरा पैरा मेडिकल स्टाफ भर देंगे. ये व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है. आने समय में लोग औरों को भी रोजगार देंगे.
'बिजली बोर्ड में 47% पद खाली'
भाजपा विधायक जे आर कटवाल ने कहा कि, "आप पांच लाख नौकरियों को लेकर जवाब दें. बिजली बोर्ड में 47 फीसदी पद खाली है. आपने रोजगार दिया है तो सदन में फिगर दें."
'हिमाचल में पेपर लीक नहीं होगे'
सीएम सुक्खू ने कहा कि, सरकार ने राजीव गांधी मछुआरा निधि योजना से मछुआरों को 3500 रुपए दिया गया है. हमने पर्सनल इंटरव्यू खत्म कर दिया है. पेपर लीक नहीं होंगे. आने वाले समय में जहां पोस्ट की जरूरत होगी उसे भरा जाएगा. हमारी सरकार आउटसोर्स को कम करने पर काम कर रही है. जो आउट सोर्स पर लगे हैं, इसके लिए भी नीति लाने पर सरकार काम कर रही है.
सदन में गूंजेगा किसानों और बागवानों का मुद्दा
सदन की कार्यवाही थोड़ी देर में शुरू होने वाली है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज किसानों की फसलों की सुरक्षा से लेकर युवाओं के भविष्य और प्रदेश की जल संपदा के राजस्व हितों तक कई ज्वलंत मुद्दे गर्मागर्म चर्चा का विषय बनने वाले हैं. विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी कार्यसूची के अनुसार, नियम-62 के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन के पटल पर रखे जाएंगे, जबकि नियम-130 के तहत युवा रोजगार गारंटी और जलविद्युत परियोजनाओं से बकाया राशि वसूली जैसे गंभीर विषयों पर लंबी बहस जारी रहेगी.