Himachal Monsoon Session: '5 साल में 5 लाख नौकरियां देना का वादा लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में 10,859 पोस्ट खाली', सदन में शोर शराबा

'13 विभागों में 11,610 पद खाली'

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है. झंडूता से भाजपा विधायक जेआर कटवाल ने कहा कि, सरकार ने पांच साल में पांच लाख नौकरियां देना का वादा किया था. लेकिन, 13 विभागों की जो सूचना आई है, उसमें 37 फीसदी सीटें खाली हैं. इसमें 11,610 पद खाली हैं.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, हमारी सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं. हमने राजीव गांधी समृद्धि योजना लागू की है, जिसके माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है. इसमें पहले पार्ट में टैक्सियों को सब्सिडी दी गई है. सरकार 15 लाख वाली टैक्सी में 50 हजार हर महीने दे रही है. 20 लाख की गाड़ी पर 65 हजार रुपए दे रही है. हमारी सरकार राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत सोलर लगाने पर सब्सिडी दे रही है. प्राकृतिक खेती के तहत सरकार प्राकृतिक उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है.

'आने वाले समय में और रोजगार देंगे'

इस तरह के रोजगार पर हमारी सरकार काम कर रही है. यही व्यवस्था परिवर्तन है. हमने स्कूलों का युक्तिकरण किया है. हेल्थ विभाग में हम जून तक सभी मेडिकल कॉलेज में पूरा पैरा मेडिकल स्टाफ भर देंगे. ये व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है. आने समय में लोग औरों को भी रोजगार देंगे.

'बिजली बोर्ड में 47% पद खाली'

भाजपा विधायक जे आर कटवाल ने कहा कि, "आप पांच लाख नौकरियों को लेकर जवाब दें. बिजली बोर्ड में 47 फीसदी पद खाली है. आपने रोजगार दिया है तो सदन में फिगर दें."

'हिमाचल में पेपर लीक नहीं होगे'

सीएम सुक्खू ने कहा कि, सरकार ने राजीव गांधी मछुआरा निधि योजना से मछुआरों को 3500 रुपए दिया गया है. हमने पर्सनल इंटरव्यू खत्म कर दिया है. पेपर लीक नहीं होंगे. आने वाले समय में जहां पोस्ट की जरूरत होगी उसे भरा जाएगा. हमारी सरकार आउटसोर्स को कम करने पर काम कर रही है. जो आउट सोर्स पर लगे हैं, इसके लिए भी नीति लाने पर सरकार काम कर रही है.