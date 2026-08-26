HP Assembly Monsoon Session: राष्ट्र गान कानहीं हुआ अपमान, 75 लाख लोगों के सामने मुख्यमंत्री ने बोला झूठ, हाईकोर्ट में दर्ज करेंगे मानहानि का केस- जयराम ठाकुर

विभिन्न विषयों के 820 शिक्षकों को नियुक्ति

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि, प्रदेश में सीबीएसई के तहत 147 स्कूलों को पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद मान्यता दी गई है. जिसके लिए पूरे मापदंड अपनाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि सीबीएसई स्कूलों के लिए जो टीचरों के पद राज्य चयन आयोग को भेजे गए है, इनको एक महीने में भरा जाएगा. उन्होंने कहा कि सीबीएसई स्कूलों के लिए 3830 टीचर उपलब्ध हैं. इसमें से विभिन्न सब्जेक्ट से 820 टीचरों को नियुक्ति दी जा चुकी है.

रोहित ठाकुर ने सरकारी स्कूलों को सीबीएससी को मान्यता देने के पीछे बड़ा कारण बताया. उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या 4 लाख घट चुकी थी. इस दौरान आपकी भी सरकार रही है और हमारी भी सरकार रही है. प्रदेश में प्राइवेट स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं. इसलिए छात्रों का रुझान प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चों को शिक्षा दिलाने का रहता है. इसको देखते हुए 147 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई की शुरुआती दौर में मान्यता दी गई है.