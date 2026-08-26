ETV Bharat / state

HP Assembly Monsoon Session: राष्ट्र गान कानहीं हुआ अपमान, 75 लाख लोगों के सामने मुख्यमंत्री ने बोला झूठ, हाईकोर्ट में दर्ज करेंगे मानहानि का केस- जयराम ठाकुर

HIMACHAL ASSEMBLY MONSOON SESSION
हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 10:42 AM IST

|

Updated : August 26, 2026 at 1:07 PM IST

Choose ETV Bharat

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज पांचवा दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू हो गई है. विधायकों ने विभिन्न विभागों से जुड़े और आम जनता की समस्याओं से संबंधित कुल 67 प्रश्न सदन में सरकार के सामने रखे हैं, जिनमें 45 तारांकित और 22 अतारांकित सवाल हैं. प्रश्नकाल में पहला ही सवाल करसोग से भाजपा विधायक दीपराज का है, जो आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ा है. आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर पहला सवाल आने से यह स्पष्ट है कि विधानसभा में रोजगार, सेवा शर्तों और स्थायी नियुक्ति जैसे मुद्दे फिर से चर्चा के केंद्र में आने वाले हैं.

LIVE FEED

12:54 PM, 26 Aug 2026 (IST)

'राष्ट्र गान का कहीं नहीं हुआ अपमान'

राष्ट्र गान के अपमान पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "राष्ट्रीय गान को विपक्ष ने पूरे सम्मान के साथ गाया है. कोई अपमान राष्ट्रीय गान का नहीं हुआ है. इसलिए मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाआगा. इस मामले पर हाईकोर्ट में मानहानि का केस भी दर्ज करेंगे. 75 लाख लोगों के सामने झूठ बोला गया है. कहीं पर भी कोई साक्ष्य नहीं है कि राष्ट्रीय गान का कहीं अपमान हुआ है."

वहीं, जगत सिंह नेगी ने कहा कि किस महु से हाईकोर्ट जाएगा. देश की जनता ने सब कुछ देख लिया है. इस पर सदन में विपक्ष की नाराबाजी शुरू हो गई. जगत सिंह नेगी ने कहा कि, बीजेपी नियमों को नहीं मानती है. जगत सिंह नेगी ने कहा कि, BJP वाले झूठ बोलने वाले हैं. ये संविधान और लोगों के विरोधी है. वहीं, विधानसभा अध्यक्ष सदस्यों से बैठने की अपील करते रहे. अध्यक्ष ने कहा कि, कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा.

12:46 PM, 26 Aug 2026 (IST)

10 महीनों के लिए टेस्ट देकर टीचर नियुक्त

सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि, प्रदेश के सभी सीबीएसई स्कूलों में 30 सितंबर तक टीचरों की नियुक्ति कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि हम रिजल्ट निकलते ही टीचरों की नियक्ति कर रहे हैं. सीएम ने कहा कि सीबीएसई स्कूलों के बाद सरकारी स्कूलों में छात्रों की इंस्टॉलमेंट 24 हजार बढ़ी है. उन्होंने कहा कि शिक्षा बच्चों के भविष्य को निखारने के लिए है. सीएम ने कहा कि 10 महीनों के लिए टेस्ट देकर टीचर नियुक्त हुए हैं. सरकार इनके भविष्य को लेकर गंभीरता से विचार करेगी.उन्होंने कहा कि सीबीएसई के लिए प्रदेश सरकार पूरा खर्च वहन कर रही है.

12:44 PM, 26 Aug 2026 (IST)

चिट्टे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि, चिट्टे के खिलाफ हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है. चिट्टे में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. चिट्टे में संलिप्त लोगों की संपति को नष्ट किया जा रहा है. इसके लिए पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी की सिफारिश को न माना जाए. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

12:28 PM, 26 Aug 2026 (IST)

विभिन्न विषयों के 820 शिक्षकों को नियुक्ति

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि, प्रदेश में सीबीएसई के तहत 147 स्कूलों को पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद मान्यता दी गई है. जिसके लिए पूरे मापदंड अपनाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि सीबीएसई स्कूलों के लिए जो टीचरों के पद राज्य चयन आयोग को भेजे गए है, इनको एक महीने में भरा जाएगा. उन्होंने कहा कि सीबीएसई स्कूलों के लिए 3830 टीचर उपलब्ध हैं. इसमें से विभिन्न सब्जेक्ट से 820 टीचरों को नियुक्ति दी जा चुकी है.

रोहित ठाकुर ने सरकारी स्कूलों को सीबीएससी को मान्यता देने के पीछे बड़ा कारण बताया. उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या 4 लाख घट चुकी थी. इस दौरान आपकी भी सरकार रही है और हमारी भी सरकार रही है. प्रदेश में प्राइवेट स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं. इसलिए छात्रों का रुझान प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चों को शिक्षा दिलाने का रहता है. इसको देखते हुए 147 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई की शुरुआती दौर में मान्यता दी गई है.

11:48 AM, 26 Aug 2026 (IST)

'पूर्व सरकार के समय से आउटसोर्स पर इम्पैनल्ड करने के नियम'

सीएम सुक्खू ने कहा कि, "कोविड के समय जो नौकरी से निकाले गए थे, उनको फिर से नौकरी पर रखा जाएगा. इसमें कुछ को पहले ही रखा भी जा चुका है. आउटसोर्स पर इम्पैनल्ड करने के नियम पूर्व सरकार के समय से है. आउटसोर्स के लिए कंपनियां को इम्पैनल करने के लिए पूरे नियम अपनाए जाते हैं, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन बकायदा विज्ञापन निकलती है. रिटन में मेरिट पर आने वाले बच्चों को सीधी नौकरी मिलेगी. हमने पर्सनल इंटरव्यू खत्म कर दिए हैं. नौकरियों में किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, चाहे वो कोई भी हो."

11:15 AM, 26 Aug 2026 (IST)

हिमाचल में अब आउटसोर्स पर नहीं होगी नर्सों की भर्ती

सीएम सुक्खू ने कहा कि, "हिमाचल प्रदेश में अब नर्सों की भर्ती आउटसोर्स पर नहीं होगी. नर्सी की भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से टेस्ट के माध्यम से होगी. ताकि लोगों को अस्पतालों में बेहतर सर्विस मिले. अभी 600 नर्सें की भर्ती चल रही है."

11:05 AM, 26 Aug 2026 (IST)

सदन में प्रश्नकाल शुरू

भाजपा विधायक दीपराज के आउटसोर्स कर्मचारियों के सवाल पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "आउटसोर्स पर पूर्व सरकार भी लगाती थी, तब भी कंपनियां थीं." वहीं, दीपराज ने कहा कि, "पूर्व सरकार में जो आउटसोर्स पर लगे थे, सरकार ने उन्हें नौकरी से क्यों हटाया."

सीएम सुक्खू ने कहा, "स्टाफ नर्स के लिए आउटसोर्स सर्विस दी गई है. आउटसोर्स के लिए नीतिगत विचार चल रहा है. इनको कंपनी नौकरी से निकाल भी सकती है और रख भी सकती है. आउट सोर्स एजेंसी पीछे से चली आ रही है. आउटसोर्स के तहत मिनिमम सैलरी रखी गई है. अगर कोई पैसा काटे जाते है तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी. कई बार ऐसा होता है कि मंजूरी अधिक की ली जाती है, और रखे कम जाते हैं. इसका भी ध्यान रखा जाएगा. आउटसोर्स पर एजेंसी के माध्यम से भी रखे जाते है और ठेकेदार के माध्यम से भी रखा जाता है."

10:54 AM, 26 Aug 2026 (IST)

सदन में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण

सदन में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. विधानसभा में आज फिर से आम जन की रोजमर्रा की परेशानियों से लेकर प्रदेश के राजस्व हितों तक के अहम मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहने वाले हैं. नियम-62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जरिए सदन का ध्यान उन समस्याओं की ओर आकर्षित किया जाएगा, जो सीधे जनता के जीवन और प्रदेश की कनेक्टिविटी को प्रभावित कर रही हैं. इसके साथ ही नियम-130 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा भी जारी रहेगी, जिसमें युवाओं के रोजगार की गारंटी और जलविद्युत परियोजनाओं से बकाया देयताओं की वसूली जैसे संवेदनशील विषय शामिल हैं. वहीं, नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में राम कुमार सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करेंगे कि डिजिटल मीटर लगने के बाद आम जनता को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

Last Updated : August 26, 2026 at 1:07 PM IST

TAGGED:

HIMACHAL ASSEMBLY MONSOON SESSION
HIMACHAL OUTSOURCED EMPLOYEES ISSUE
HIMACHAL CM SUKHVINDER SINGH SUKHU
हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र
HP ASSEMBLY MONSOON SESSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.