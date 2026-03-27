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Himachal Budget Session: 'हिमकेयर योजना से हुए मर्दों के बच्चेदानी ऑपरेशन, ऑडिट की इंटरनल रिपोर्ट में 100 से 110 करोड़ का संभावित घोटाला'

HIMACHAL BUDGET SESSION 2026
हिमाचल विधानसभा बजट सत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 10:30 AM IST

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Updated : March 27, 2026 at 12:49 PM IST

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हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण की आज (शुक्रवार, 27 मार्च को) आठवीं बैठक है. बैठक की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे से हो गई है. आज से दो दिन तक डिमांड कट मोशन पर चर्चा चलेगी. इसके बाद 30 मार्च को बजट पारित किया जाएगा, जो प्रदेश की आगामी वित्तीय दिशा तय करेगा. इसकी शुरुआत सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से होगी. विधायकों ने विभिन्न विभागों में जनता से जुड़े कुल 55 सवाल पूछे हैं, जिसमें 45 तारांकित सवाल पूछे गए हैं, जिसका उत्तर संबंधित विभागों के मंत्री सदन में उत्तर देंगे, वहीं विधायकों ने 10 अतारांकित सवाल पूछे हैं, जिसके उत्तर सभा पटल में रखे जाएंगे.

LIVE FEED

12:25 PM, 27 Mar 2026 (IST)

सदन में हिमकेयर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "हिमकेयर योजना में हमारी सरकार में 1 मरीज पर औसतन 11 हजार खर्च आया है, लेकिन आपकी सरकार में एक मरीज पर औसतन 14 हजार खर्च हुआ है. आप योजना को बदनाम कर बंद करना चाहते हैं. आप स्पष्ट करें कि क्या आप हिमकेयर योजना को बंद करने जा रहे हैं."

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि, "हिमकेयर योजना से मर्दों के बच्चेदानी के भी हो गए ऑपरेशन. ऑडिट की इंटरनल रिपोर्ट में 100 करोड़ से 110 करोड़ का संभावित घोटाला सामने आया है. उस घोटाले की हमारी सरकार जांच कर रही है. जहां भी घोटाले होंगे हम सारी जांच कराएंगे, जो भी इसमें दोषी होगा वह सलाखों के पीछे होगा. हिमकेयर योजना को जिस ढंग से चलाया जाना था, उस ढंग से योजना को नहीं चलाया गया. हिमकेयर से अगर कोई अच्छी नई योजना होगी तो उसे लाने में भी हम हिचकिचाहट नहीं करेंगे."

12:16 PM, 27 Mar 2026 (IST)

'बिना जांच कैसे निष्कर्ष पर पहुंचे 100 करोड़ का घोटाला हुआ'

विधानसभा बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बड़ा बयान. उन्होंने कहा कि, "हिमकेयर योजना की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए. ये योजना जब हिमाचल में लागू हुई थी तो अन्य राज्यों ने भी इस योजना को सराहा था. हम मुकाबला करने को तैयार हैं, लेकिन बात तथ्य और सच्चाई पर हो. हमारी सरकार के समय से ज्यादा पैसा आपकी सरकार में खर्च हुआ है. क्या आप इसकी भी जांच करेंगे. जांच अभी पूरी नहीं हुई है तो आप कैसे निष्कर्ष पर पहुंच गए कि हिमकेयर में 100 करोड़ का घोटाला हुआ है."

दरअसल, पिछले दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमकेयर योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा था कि विजिलेंस को इसकी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं.

12:08 PM, 27 Mar 2026 (IST)

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "प्रश्नकाल से पहले नेता प्रतिपक्ष हाथ उठाते हैं और सनसनी फैलाने और धमकाने का प्रयास करते हैं. यह नई प्रथा शुरू हो गई है. सभी भाजपा विधायकों द्वारा भविष्य में ऐसा होता रहा तो सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी. विपक्ष सभा पटल पर सवाल रखे, सरकार जवाब देने को तैयार है. अभी कौन विधानसभा सत्र समाप्त हो रहा है. अगर विपक्ष चाहे तो सत्र निर्धारित समय से आगे भी चल सकता है."

स्पीकर ने कहा कि, "भाजपा सदस्य वेल में आए, This is not part of the record."

11:59 AM, 27 Mar 2026 (IST)

सदन में लगा अंतिम तारांकित प्रश्न, जिसमें कांग्रेस विधायक राजेश कालिया ने भूमि अधिग्रहण को लेकर सवाल पूछा है. भूमि अधिग्रहण के सवाल पर सदन में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जवाब दिया. प्रश्नकाल का समय भाजपा के विधायकों के द्वारा सवाल न पूछने पर 5 मिनट पहले समाप्त हो गया. इसके बाद भाजपा विधायक अपनी सीटों में बैठ गए.

11:52 AM, 27 Mar 2026 (IST)

चिंतपूर्णी माता मंदिर को 3 करोड़ विदेशी मुद्रा चढ़ावे के रूप में प्राप्त

कांग्रेस विधायक राकेश कालिया की ओर से विदेशी मुद्रा को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में बताया, माता चिंतपूर्णी मंदिर को चढ़ावे के रूप में 3 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, इस विदेशी मुद्रा को कन्वर्ट कर माता चिंतपूर्णी के अकाउंट में डाला जाता है. उन्होंने कहा कि विश्वभर में माता चिंतपूर्णी के भक्त हैं. मंदिर को डॉलर, पौंड दिनार सहित अन्य विदेशी मुद्रा के रूप में चढ़ावा चढ़ता है.

सदन में विपक्ष की नारेबाजी 45 मिनट से लगातार जारी है. नारेबाजी के बीच में कांग्रेस के विधायक अपने प्रश्न पूछ रहे हैं, जिस पर संबंधित विभागों के मंत्री सदन में शोरशराबे के बीच में जानकारी दे रहे हैं.

11:36 AM, 27 Mar 2026 (IST)

सदन में आधे घंटे से भाजपा की नारेबाजी जारी

सदन में भाजपा की नारेबाजी आधे घंटे से लगातार जारी है. सदन में केवल कांग्रेस विधायक की अपने प्रश्न पूछ रहे हैं. भाजपा के एक भी विधायक ने प्रश्नकाल के दौरान एक भी सवाल नहीं पूछा है.

11:36 AM, 27 Mar 2026 (IST)

स्मार्ट मीटरों को लेकर सदन में दिया जवाब

कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि, स्मार्ट मीटर लगाने की केंद्र सरकार की योजना है. प्रदेश में जितने भी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, वे सब केंद्र सरकार के तय मानकों के आधार पर लग रहे हैं. जहां भी उपभोक्ताओं के अधिक बिल आ रहे हैं, वे संबंधित डिवीजन में इसकी शिकायत कर सकते हैं.उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर आ रही कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा. इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं.

11:18 AM, 27 Mar 2026 (IST)

नारेबाजी करते हुए वेल के पास पहुंचे भाजपा विधायक

अब कांग्रेस विधायक का प्रश्न लगा है. लेकिन विपक्ष ने सदन में नाराबाजी शुरू कर दी. कांग्रेस विधायक रामकुमार ने नारेबाजी के बीच ही अपना प्रश्न पूरा किया. विपक्ष के नारेबाजी के बीच ही संबंधित विभाग के मंत्री सदन में विधायक के सवाल का जवाब दे रहे हैं. भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए वेल के पास पहुंचे.

भाजपा विधायक सदन में प्रश्नकाल से पहले 25 मार्च को बजट अनुमान पर दिए गए सीएम के जवाब से नाराज हैं. भाजपा विधायक प्रश्नकाल से पहले सीएम के बजट अनुमान पर दिए गए जवाब को लेकर अपनी बात रखना चाहते थे. विधानसभा ने विपक्ष को इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद भाजपा विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया. भाजपा विधायकों की नारेबाजी के बीच सदन में प्रश्नकाल लगातार जारी है. भाजपा विधायक अपने प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं. सदन में कांग्रेस विधायकों के सवालों का ही संबंधित विभागों के मंत्री अपना जवाब दे रहे हैं.

11:13 AM, 27 Mar 2026 (IST)

सदन की कार्यवाही विपक्ष के शोरशराबा से शुरू

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के सदन में पहुंचने के साथ ही प्रश्नकाल शुरू हो गया है. सदन की कार्यवाही विपक्ष के शोरशराबा के साथ शुरू हो गया है. पहला और दूसरा प्रश्न भाजपा विधायक के लगे थे, लेकिन भाजपा विधायकों ने सवाल नहीं पूछे.

Last Updated : March 27, 2026 at 12:49 PM IST

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