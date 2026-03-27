Himachal Budget Session: 'हिमकेयर योजना से हुए मर्दों के बच्चेदानी ऑपरेशन, ऑडिट की इंटरनल रिपोर्ट में 100 से 110 करोड़ का संभावित घोटाला'

सदन में हिमकेयर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "हिमकेयर योजना में हमारी सरकार में 1 मरीज पर औसतन 11 हजार खर्च आया है, लेकिन आपकी सरकार में एक मरीज पर औसतन 14 हजार खर्च हुआ है. आप योजना को बदनाम कर बंद करना चाहते हैं. आप स्पष्ट करें कि क्या आप हिमकेयर योजना को बंद करने जा रहे हैं."

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि, "हिमकेयर योजना से मर्दों के बच्चेदानी के भी हो गए ऑपरेशन. ऑडिट की इंटरनल रिपोर्ट में 100 करोड़ से 110 करोड़ का संभावित घोटाला सामने आया है. उस घोटाले की हमारी सरकार जांच कर रही है. जहां भी घोटाले होंगे हम सारी जांच कराएंगे, जो भी इसमें दोषी होगा वह सलाखों के पीछे होगा. हिमकेयर योजना को जिस ढंग से चलाया जाना था, उस ढंग से योजना को नहीं चलाया गया. हिमकेयर से अगर कोई अच्छी नई योजना होगी तो उसे लाने में भी हम हिचकिचाहट नहीं करेंगे."