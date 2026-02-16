HIMACHAL BUDGET SESSION: जयराम ठाकुर का तंज- सत्र शुरू होने के साथ ही कन्फ्यूजन, बजट सत्र में कब पेश होगा बजट?

बजट सत्र बढ़ाने पर विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा बयान

सर्वदलीय बैठक समाप्त होने के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि, "अच्छे वातावरण में काफी मुद्दों पर बातचीत हुई है. बैठक में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, राज्य सरकार के उप मुख्य सचेतक और भाजपा के मुख्य सचेतक शामिल हुए. राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष की कुछ मांग है. इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री मुख्यमंत्री से बात करेंगे. आज जो लिस्टेड बिजनेस है वो होगा. अभी RDG पर सरकार का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा हो. कोविड काल में भी ऐसा हुआ है. अभी तीन दिवसीय सत्र है. इस बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन संभव है सत्र की अवधि बढ़ाई जाए."