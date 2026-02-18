Himachal Budget Session: सदन के आखिरी दिन RDG पर चर्चा शुरू, राज्यपाल के अभिभाषण पर भी होगी चर्चा
हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है. आज सदन में सरकारी संकल्प के तहत RDG पर चर्चा के साथ ही बायोमेट्रिक प्रणाली पर अधिकारियों की अनुपस्थिति का मुद्दा भी सदन में गूंजेगा. वहीं, आज सदन में 15 सवाल लिस्टेड हैं. जिसमें विधानसभा सदस्यों की ओर से 11 प्रश्न तारांकित और 4 अतारांकित प्रश्न पूछे गए हैं.
सदन में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद अब शून्यकाल शुरू हुआ. जिसमें विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के मामले उठाए. वहीं, सदन में RDG पर चर्चा फिर से शुरू हो गई. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि आज 15 सदस्य चर्चा में भाग लेंगे. इसमें कांग्रेस की तरफ से 10 सदस्य और भाजपा की तरफ से 5 सदस्य आज चर्चा में भाग लेंगे. उन्होंने कहा कि सदन का आज आखिरी दिन है. चर्चा पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज ही रिप्लाई भी देना है. वहीं, आज सदन की कार्यवाही में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी शामिल है, इसलिए उन्होंने सभी सदस्यों से समय का ध्यान रखे जाने की अपील की है.
जल जीवन मिशन के तहत नहीं मिला 1227 करोड़, डिप्टी सीएम ने पूर्व जयराम सरकार को ठहराया जिम्मेदार
हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में बताया कि भारत सरकार से जल जीवन मिशन के तहत 6395 करोड़ सेक्शन हुआ था. जिसमें हमें 5167 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, लेकिन अभी भी 1227 करोड़ नहीं मिला है. डिप्टी सीएम ने कहा कि ये पेंडिंग पैसा न मिलने की वजह ये है कि पूर्व भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार को लिखकर दिया है कि जल जीवन मिशन का काम पूरा हो चुका है. उन्होंने कहा कि हम लगातार पैसा जारी करने का मामला केंद्र के सामने उठा रहे हैं, लेकिन अब केंद्र ने इसमें कुछ शर्तें जोड़ दी हैं. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश को 1747 स्कीमें सेक्शन हुई थी, जिसमें से अभी 1100 स्कीमों काम चल रहा है. इसके साथ ही सदन में प्रश्नकाल समाप्त हो गया है.
सदन में गूंजा विधायक निधि का मुद्दा, भाजपा विधायकों ने की नारेबाजी
हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में विधायक निधि को लेकर पूछे गए सवाल का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब दिया. सीएम सुक्खू ने कहा कि विधायक निधि के पैसे को लेकर हम सोच रहे हैं. ये पैसा किस तरह से जारी किया जाए, इसको लेकर बजट सत्र के बाद हम सब बैठकर बात करेंगे. जिसमें तय करेंगे की वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक हम कितना पैसा दे सकते हैं.
इस सीएम सुक्खू ने कहा कि नियमों के अनुसार विधायक निधि का सिर्फ 10 फीसदी महिला मंडलों को दिया जा सकता है. सीएम ने प्रश्नकर्ता भाजपा विधायक प्रकाश राणा की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपने 543 महिला मंडलों को विधायक निधि से पैसा दिया है.
जिसके बाद सदन में शोर शराबा शुरू हो गया और भाजपा विधायक सदन में खड़े हो गए. भाजपा विधायकों ने विधायक निधि जारी करने को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी. विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने की अपील की. जिसके बाद माहौल शांत हुआ और भाजपा विधायक अपनी सीट पर बैठ गए. इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि ऐच्छिक निधि को लेकर विचार किया जाएगा.
बायोमेट्रिक हाजिरी के जवाब पर सत्ती ने जताई नाराजगी, कहा- इसी सत्र में मिल जानी चाहिए सूचना
हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में बायोमेट्रिक प्रणाली का मुद्दा गूंजा. बायोमेट्रिक हाजिरी के सवाल के पर सूचना एकत्रित करने का जवाब मिलने पर भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने जताई नाराजगी. सत्ती ने कहा कि ये मेरा तीसरा प्रश्न है, जिसका जवाब 'सूचना एकत्रित की जा रही है' के रूप में प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहा कि सूचना इसी सत्र में मिल जानी चाहिए. जिसके जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसी सत्र में सूचना देने का प्रयास किया जाएगा.
राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी, इस दिन होगा चुनाव
हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की गई है. बीजेपी राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. ऐसे में प्रदेश की एक सीट पर 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होगा.
अभी जारी रहेगी पुरानी ट्रांसफर पॉलिसी, नई में लगेगा समय- सीएम सुक्खू
हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हो गई है. सदन में आज नई ट्रांसफर पॉलिसी का मुद्दा गूंजा. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि अभी नई ट्रांसफर पॉलिसी में समय लगेगा. प्रदेश में जब तक नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं होगी, तब तक पुरानी ट्रांसफर पॉलिसी जारी रहेगी. ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर सदन में ये पहला प्रश्न आनी के भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार की ओर से पूछा गया है.