Himachal Budget Session: सदन के आखिरी दिन RDG पर चर्चा शुरू, राज्यपाल के अभिभाषण पर भी होगी चर्चा

सदन में गूंजा विधायक निधि का मुद्दा, भाजपा विधायकों ने की नारेबाजी

हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में विधायक निधि को लेकर पूछे गए सवाल का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब दिया. सीएम सुक्खू ने कहा कि विधायक निधि के पैसे को लेकर हम सोच रहे हैं. ये पैसा किस तरह से जारी किया जाए, इसको लेकर बजट सत्र के बाद हम सब बैठकर बात करेंगे. जिसमें तय करेंगे की वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक हम कितना पैसा दे सकते हैं.

इस सीएम सुक्खू ने कहा कि नियमों के अनुसार विधायक निधि का सिर्फ 10 फीसदी महिला मंडलों को दिया जा सकता है. सीएम ने प्रश्नकर्ता भाजपा विधायक प्रकाश राणा की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपने 543 महिला मंडलों को विधायक निधि से पैसा दिया है.

जिसके बाद सदन में शोर शराबा शुरू हो गया और भाजपा विधायक सदन में खड़े हो गए. भाजपा विधायकों ने विधायक निधि जारी करने को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी. विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने की अपील की. जिसके बाद माहौल शांत हुआ और भाजपा विधायक अपनी सीट पर बैठ गए. इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि ऐच्छिक निधि को लेकर विचार किया जाएगा.