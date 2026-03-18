Himachal Budget Session Live: आज से बजट सत्र का दूसरा चरण, विधानसभा में गूंजेंगे इतने प्रश्न
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 10:28 AM IST|
Updated : March 18, 2026 at 10:35 AM IST
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र का आज से दूसरा चरण चल रहा है. 18 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में सत्ताधारी दल और विपक्षी नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है. वहीं, इस दौरान विभिन्न जनहित और विकास से जुड़े मुद्दों पर कुल 71 सवाल सदन में उठाए जाएंगे. इन सवालों के जरिए विपक्ष की सरकार को घेरने की रणनीति है. वहीं, सरकार भी सदन में अपने कामकाज और योजनाओं का पक्ष मजबूती से रखेगी. दूसरे चरण के बजट सत्र में सवाल-जवाब सहित राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर भी सदन में विस्तृत चर्चा होगी. यह चर्चा अक्सर सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस का बड़ा मंच बनती है, ऐसे में आज का दिन सदन की कार्यवाही के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है.
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हिमाचल विधानसभा में गूंजेंगे ये सवाल
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधानसभा सचिवालय के पास 834 नोटिस प्रश्न के रूप में आए हैं. इसमें सभी प्रश्न ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं. इसमें 665 तारांकित और 169 अ प्रश्न पूछे गए हैं. नियम 62 के तहत विधानसभा सचिवालय के पास 8 विषय आए हैं. इसी तरह से नियम 101 के तहत 3 और नियम 130 के अंतर्गत विधानसभा सचिवालयों को 5 विषय प्राप्त हुए हैं. आने वाले दिनों में इन पर चर्चा की जाएगी और इन प्रश्नों के माध्यम से प्रदेश हित से जुड़े विषय उठाए जाएंगे.