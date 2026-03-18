Himachal Budget Session Live: आज से बजट सत्र का दूसरा चरण, विधानसभा में गूंजेंगे इतने प्रश्न

हिमाचल विधानसभा में गूंजेंगे ये सवाल

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधानसभा सचिवालय के पास 834 नोटिस प्रश्न के रूप में आए हैं. इसमें सभी प्रश्न ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं. इसमें 665 तारांकित और 169 अ प्रश्न पूछे गए हैं. नियम 62 के तहत विधानसभा सचिवालय के पास 8 विषय आए हैं. इसी तरह से नियम 101 के तहत 3 और नियम 130 के अंतर्गत विधानसभा सचिवालयों को 5 विषय प्राप्त हुए हैं. आने वाले दिनों में इन पर चर्चा की जाएगी और इन प्रश्नों के माध्यम से प्रदेश हित से जुड़े विषय उठाए जाएंगे.