Himachal Budget 2026: हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन, RDG बहाली पर होगी चर्चा

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 8:32 AM IST

Updated : February 17, 2026 at 11:07 AM IST

आज हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है. आज भी सदन में RDG बहाली के मुद्दे पर चर्चा होगी. वहीं, राज्यपाल के अभिभाषण पर आज से चर्चा होगी.

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है. इसके साथ ही सदन में प्रश्नकाल शुरू हो गया है. वहीं, आज भी सदन में RDG बहाली करने को लेकर चर्चा जारी रहेगी. जिसमें सरकार और विपक्ष के सदस्य अपने-अपने तर्क सदन में रखेंगे.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज बेहद अहम रहने वाला है. सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें नियम-102 के तहत लाए गए सरकारी संकल्प पर RDG (Revenue Deficit Grant) को लेकर चर्चा जारी रहेगी. सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य RDG बहाली के मुद्दे पर अपने-अपने तर्क रख रहे हैं. चर्चा पूरी होने के बाद प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाएगा. प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में केंद्र सरकार से RDG बहाल करने की सिफारिश की जाएगी.

