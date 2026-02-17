Himachal Budget 2026: हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन, RDG बहाली पर होगी चर्चा

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र, दूसरे दिन RDG बहाली पर चर्चा रहेगी जारी, आज होगी वोटिंग

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज बेहद अहम रहने वाला है. सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें नियम-102 के तहत लाए गए सरकारी संकल्प पर RDG (Revenue Deficit Grant) को लेकर चर्चा जारी रहेगी. सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य RDG बहाली के मुद्दे पर अपने-अपने तर्क रख रहे हैं. चर्चा पूरी होने के बाद प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाएगा. प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में केंद्र सरकार से RDG बहाल करने की सिफारिश की जाएगी.