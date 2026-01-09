ETV Bharat / state

Himachal Panchayat Elections Live: 'कांग्रेस कर रही संविधान से खिलवाड़, पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला लोकतंत्र की जीत'

पंचायतीराज चुनाव पर सियासत!
पंचायतीराज चुनाव पर सियासत! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 3:02 PM IST

Updated : January 9, 2026 at 5:33 PM IST

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायतीराज चुनाव 30 अप्रैल से पहले करवाने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही अदालत ने 28 फरवरी तक चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी करने को भी कहा है. हाईकोर्ट के फैसले को पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने लोकतंत्र की बड़ी जीत करार दिया है. साथ ही सुखविंदर सरकार को घेरा है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, 'यह निर्णय न केवल संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करता है, बल्कि सरकार की मनमानी पर भी स्पष्ट संदेश देता है. कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 'संविधान बचाओ' का नारा लेकर घूमती है, लेकिन जहां भी उसे अवसर मिलता है, वहीं संविधान और कानून की मर्यादाओं को ताक पर रख देती है. हिमाचल में पंचायत, नगर निगम और नगर निकायों के चुनावों को लेकर सरकार जिस प्रकार के फैसले ले रही है, उससे यह स्पष्ट है कि सरकार को न तो संवैधानिक प्रक्रियाओं की चिंता है और न ही लोकतांत्रिक परंपराओं की'.

जयराम ने कहा मुख्यमंत्री और सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा संविधान और कानून की दुहाई देना शोभा नहीं देता. पंचायत चुनावों पर उच्च न्यायालय का फैसला अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है. साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और संवैधानिक दायरे में हो. पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह हमेशा न्यायपालिका के फैसलों का सम्मान करती आई है और आगे भी करती रहेगी.

वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा न्यायालय के फैसले पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला देते हुए सवाल खड़े को लेकर भाजपा ने निशाना साधा. भाजपा नेताओं ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद बताया. उनका कहना है कि न्यायालय के निर्णयों पर इस तरह की टिप्पणियां न केवल संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि यह सरकार की हताशा को भी दर्शाती है.

LIVE FEED

5:29 PM, 9 Jan 2026 (IST)

पंचायत चुनाव टालने की साजिश पर HC की करारी फटकार: राकेश जम्वाल

भाजपा मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से कांग्रेस सरकार की पंचायत चुनाव टालने की साजिश बेनकाब हो गई है. उन्होंने इसे प्रदेश की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की जीत करार दिया.

5:26 PM, 9 Jan 2026 (IST)

पंचायत चुनावों पर हाइकोर्ट का फैसला शानदार: सुधीर शर्मा

धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है. सुधीर शर्मा ने कहा कि न्यायालय का यह फैसला उन ताकतों के लिए एक कड़ा सबक है, जो सत्ता के नशे में चूर हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार आपदा कानून की आड़ में चुनाव टाल रही थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया.

2:37 PM, 9 Jan 2026 (IST)

हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम सुक्खू की प्रतिक्रिया

पंचायतीराज चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिक्रिया दी है. सीएम सुक्खू ने कहा कि 'हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर फैसला दिया है किस कानून के तहत दिया है. हिमाचल में डिजास्टर एक्ट लगा है, अब इसका मतलब है कि इसके कोई मायने ही नहीं रह गए हैं? अच्छा होता कि इस बारे में सरकार को भी पूछा जाता. हम भी यही चाहते हैं कि अप्रैल-मई में चुनाव हो जाते. हाईकोर्ट के फैसलों की कानूनी व्याख्या नहीं हो पा रही है. मेरा ये मानना है कि डिजास्टर एक्ट लागू होने के बाद कोई भी चीज घटित होती है तो सब चीजों की संभावनाओं को देखकर आगे बढ़ना पड़ता है.'

2:37 PM, 9 Jan 2026 (IST)

पंचायतीराज चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला

पंचायतीराज चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है. हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले पंचायतीराज चुनाव पूरे करवाने का आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोमेश शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. साथ ही अदालत ने 28 फरवरी तक चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के भी आदेश दिए हैं. याचिकाकर्ता डिक्कन कुमार ठाकुर और उनकी तरफ से पेश एडवोकेट नंदलाल ठाकुर ने इस फैसले को बड़ी राहत बताया है. याचिकाकर्ता ने कहा था कि सरकार डिजास्टर एक्ट हवाला देकर पंचायती राज चुनाव को नहीं टाल सकती है.

Last Updated : January 9, 2026 at 5:33 PM IST

