Himachal Panchayat Elections Live: 'कांग्रेस कर रही संविधान से खिलवाड़, पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला लोकतंत्र की जीत'

हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम सुक्खू की प्रतिक्रिया

पंचायतीराज चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिक्रिया दी है. सीएम सुक्खू ने कहा कि 'हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर फैसला दिया है किस कानून के तहत दिया है. हिमाचल में डिजास्टर एक्ट लगा है, अब इसका मतलब है कि इसके कोई मायने ही नहीं रह गए हैं? अच्छा होता कि इस बारे में सरकार को भी पूछा जाता. हम भी यही चाहते हैं कि अप्रैल-मई में चुनाव हो जाते. हाईकोर्ट के फैसलों की कानूनी व्याख्या नहीं हो पा रही है. मेरा ये मानना है कि डिजास्टर एक्ट लागू होने के बाद कोई भी चीज घटित होती है तो सब चीजों की संभावनाओं को देखकर आगे बढ़ना पड़ता है.'