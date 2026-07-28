Himachal Monsoon Havoc: कहीं फ्लैश फ्लड ने मचाई तबाही, कहीं लैंडस्लाइड से रास्ते बंद, चंबा में परिवार के 5 लोगों की मौत

शिमला में हुआ लैंडस्लाइड

राजधानी शिमला में बीती रात से ही जमकर बारिश हो रही है. बारिश के चलते जगह-जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं. मंगलवार को सुबह ही कांग्रेस ऑफिस के सामने भारी लैंडसाइड हुआ और भारी भरकम मलबा सड़क पर आ गया. गनीमत ये रही कि जब लैंडस्लाइड हुआ उससे पहले ही वाहनों को रोक दिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया. लैंड साइड में मालबा और पत्थर सड़क पर गिरे जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है. इससे दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें लग गई. ओल्ड बस स्टैंड ओर छोटा शिमला के लिए यातायात ठप्प हो गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, सब्जी मंडी को जाने वाली सड़क भी निचे आ गई है और सब्जी मंडी के लिए आवाजाही बन्द हो गई. नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि सड़क की कटाई के चलते ये लैंडस्लाइड हुआ है.