Himachal Monsoon Havoc: कहीं फ्लैश फ्लड ने मचाई तबाही, कहीं लैंडस्लाइड से रास्ते बंद, चंबा में परिवार के 5 लोगों की मौत
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 12:32 PM IST|
Updated : July 28, 2026 at 1:51 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है. बीती रात को प्रदेश में भारी बारिश देखने को मिली है. इसके बाद कई नदी और नाले उफान पर हैं. कई जगह बारिश और भूस्खलन से नुकसान की खबरें हैं. शिमला सहित अनेक स्थानों पर भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने के कारण सड़कें एवं आवागमन प्रभावित हुआ है. बा जिला मुख्यालय के साथ लगते सुल्तानपुर वार्ड में आज सुबह करीब 3 बजे फ्लैश फ्लड आने से कई घरों में पानी भर गया, जबकि कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई. हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है. इस दौरान एक जेसीबी भी फ्लड में बह गई. मौसम विभाग ने आज दोपहर तक बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना जिलों में भारी से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं, 1 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा. इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज होने की संभावना है. बारिश की सबसे अधिक गतिविधि 29 जुलाई की देर रात से 31 जुलाई के बीच देखने को मिल सकती है.
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हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत
चंबा जिले में दर्दनाक हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है. पठानकोट–चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनीखेत के लाहड़ के पास सोमवार (27 जुलाई) को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त हुई ऑल्टो कार भरमौर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गैहरा के निवासी पप्पू राणा की बताई जा रही है. कार किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार एक ही परिवार के पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में एक मासूम बच्चा भी शामिल है.
शिमला में हुआ लैंडस्लाइड
राजधानी शिमला में बीती रात से ही जमकर बारिश हो रही है. बारिश के चलते जगह-जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं. मंगलवार को सुबह ही कांग्रेस ऑफिस के सामने भारी लैंडसाइड हुआ और भारी भरकम मलबा सड़क पर आ गया. गनीमत ये रही कि जब लैंडस्लाइड हुआ उससे पहले ही वाहनों को रोक दिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया. लैंड साइड में मालबा और पत्थर सड़क पर गिरे जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है. इससे दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें लग गई. ओल्ड बस स्टैंड ओर छोटा शिमला के लिए यातायात ठप्प हो गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, सब्जी मंडी को जाने वाली सड़क भी निचे आ गई है और सब्जी मंडी के लिए आवाजाही बन्द हो गई. नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि सड़क की कटाई के चलते ये लैंडस्लाइड हुआ है.
सीएम सुक्खू ने की लोगों से ये अपील
बीती रात को हुई बारिश से नुकसान के बाद सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि 'प्रदेश के अलग-अलग जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है. चंबा जिला के ओवड़ी मोहल्ले में घरों में मलबा और पानी घुसने की सूचना मिली है. शिमला सहित अनेक स्थानों पर भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने के कारण सड़कें एवं आवागमन प्रभावित हुआ है. प्रदेश सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. मैंने अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेकर प्रभावित क्षेत्रों में सड़क बहाली, राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है. ऐसे में आप सभी से मेरा आग्रह है कि नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करें.
नदी में लापता युवक का नहीं लगा सुराग
रविवार को चंबा के साहो रोड़ पर एक बाइक दुर्घटना का शिकार हो गई थी. हादसे के बाद एक बाइक सवार साल नदी के बहाव में बह गया था, जबकि दूसरा युवक घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. देर रात को पेश आए इस हादसे की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन अंधेरे के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा सका. बहरहाल सोमवार सुबह एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया और लापता युवक की तलाश शुरू कर दी गई थी. सोमवार को देर शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया लेकिन लापता युवक नहीं मिल पाया है. आज युवक की तलाश के लिए फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा.