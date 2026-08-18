पानी पानी UP; घर बने तालाब, कन्नौज, वाराणसी, उन्नाव, कौशाम्बी में बाढ़ की फनकती आफत

बाराबंकी में सरयू नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 44 सेंटीमीटर ऊपर

बाराबंकी: सरयू नदी के जलस्तर में उतार के बाद सोमवार को एक बार फिर जलस्तर बढ़ गया है. सबसे ज्यादा तहसील रामसनेहीघाट के कोटेदार पुरवा, गोडियन पुरवा, छपटन पुरवा, पाठक पुरवा, लोनियन पुरवा, मास्टर पुरवा, कंगणन पुरवा, सहाई पुरवा, असवा, मुखियन पुरवा और खेतासराय प्रभावित हैं जिनमें खेतासराय और पाठक पुरवा में कटान होने से कई घर नदी में समा गए हैं. रामनगर तहसील में सुंदरनगर मजरे बतनेरा, बाबा पुरवा, कोडरी, जमका, चौधरी पुरवा, बल्लीपुर, बबूरिहा, पंडित पुरवा, बान विझला, पांडेपुर में भी कटान जारी है. हालांकि जिला प्रशासन ने सम्भावित बाढ़ को लेकर पहले से ही व्यवस्थाएं कर रखी हैं. बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बंधे पर आश्रय स्थल बनाये गए हैं. जहां पर प्रशासन उनके खाने पीने की सामग्री उपलब्ध करा रहा है. सोमवार रात 8 बजे सरयू नदी का जलस्तर एल्गिन ब्रिज पर 106.510 मीटर नापा गया जो खतरे के निशान से 44 सेंटीमीटर क्रास कर गया है. जलस्तर के बढ़ने से जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने चेतावनी जारी की है.