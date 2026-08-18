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पानी पानी UP; घर बने तालाब, कन्नौज, वाराणसी, उन्नाव, कौशाम्बी में बाढ़ की फनकती आफत

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विकराल हुईं UP की नदियां: डैम से पानी छोड़ने से बिगड़े हालात. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 11:02 AM IST

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Updated : August 18, 2026 at 8:59 PM IST

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उत्तर प्रदेश में लगातार बाढ़-बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. नदियां उफान पर होने से पास के जिलों में हालात बिगड़ने लगे हैं. बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे प्रदेश की नदियों के जलस्तर ने विकराल रूप ले लिया है. हालात ये हो गए हैं कि नदी किनारे बसे घर-गांव डूबने लगे हैं. बाढ़ के साथ बारिश ने शहर के भी हालात बिगाड़ दिए हैं. शहरों में जलभराव की स्थिति है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है.

LIVE FEED

8:58 PM, 18 Aug 2026 (IST)

मिर्जापुर में 7 गांव बाढ़ से प्रभावित, डीएम ने लिया जायजा

मिर्जापुर : जनपद में भारी बारिश के कारण तहसील लालगंज के सात गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. बारिश का पानी भरने से अदवा बांध के आठ गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है. लालगंज तहसील के सैकड़ों गांवों के खेत खलिहान सड़क जलमग्न हो गए हैं. मूसलाधार हो रहे बारिश के कारण कई गांव पानी से घिरे हैं. हलिया बाजार में बारिश और अदवा बांध का पानी घुस गया है. बाढ़ प्रभावित गांव दिघुली और बड़गड़ा का जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने जायजा लिया है. इस दौरान जिलाधिकारी ने बाढ़ पीड़ित परिवारों का रेस्क्यू कर राहत शिविर में पहुंचाने तथा आवश्यक राहत व बचाव के निर्देश अधिकारियों को दिये. टीम ने दिघुली गांव के प्रभावित 45 लोगों को रेस्क्यू कर राम हरख इंटर काॅलेज में स्थापित राहत शिविर में पहुंचाया तथा उन्हें भोजन, बिस्तर, पेयजल सहित अन्य जनोपयोगी सामान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि राहत शिविर में प्रकाश व्यवस्था, शौचालय, साफ-सफाई अनवरत रहे.

6:57 PM, 18 Aug 2026 (IST)

आंवला में नाले में बहे हसनैन का 20 घंटे बाद मिला शव

बरेली: आंवला में सोमवार शाम पुराना मंदिर के सामने नाले में बहकर लापता हुए युवक का शव मंगलवार दोपहर बरामद कर लिया गया. करीब 20 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव मिल सका. वहीं हादसे के बाद से मृतक हसनैन के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. चेयरमैन आबिद अली ने बताया कि सूचना के पांच-सात मिनट के भीतर वह अपनी टीम, अधिशासी अधिकारी, एसडीएम, सीओ, इंस्पेक्टर और संबंधित वार्ड सभासद के साथ मौके पर पहुंच गए थे. एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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मृतक हसनैन की फाइल फोटो (Photo Credit; ETV Bharat)

5:11 PM, 18 Aug 2026 (IST)

लखीमपुर खीरी में बाढ़ का जायजा लेने निकले SDM की गाड़ी पानी में फिसली

लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने और तराई क्षेत्र में हो रही बारिश के बीच बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है. मंगलवार को बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेने निकले निघासन एसडीएम यदुवीर सिंह का सरकारी वाहन पानी से भरी सड़क पर अचानक फिसलकर गहरे नाले की ओर झुक गया. वाहन के इस तरह एक तरफ झुकते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. गनीमत रही कि गाड़ी नाले में नहीं पलटी और एसडीएम समेत वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए.

SDM की गाड़ी पानी में फिसली. (Video Credit; ETV Bharat)

4:40 PM, 18 Aug 2026 (IST)

मिर्जापुर में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई गांवों का संपर्क मार्ग टूटा

मिर्जापुर में तीन दिन की बारिश से नदियां उफान पर है. लगातार हो रहे बारिश से खेत खलियान स्कूल परिसर सब डूब गये है. बाढ़ से हलिया, लालगंज गैपुरा मड़िहान क्षेत्र के कई गांवों का संपर्क टूट गया है. पुल पर पानी होने के कारण घोरावल-सोनभद्र मार्ग बाधित हो गया है. गांवों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. लगातार हो रहे बारिश से सैकड़ों गांवों के ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो गया है. हलिया बाजार में पानी, कर्णावती नदी के पुल पर, लालगंज के खजूरी पुल पर और बकहर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है. कई सड़के जलमग्न है.

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मिर्जापुर में बारिश से बर्बादी (Photo Credit; ETV Bharat)

4:34 PM, 18 Aug 2026 (IST)

प्रयागराज में मूसलाधार बारिश का कहर: सड़कें बनीं तालाब, कई कॉलोनियां जलमग्न

प्रयागराज में बीते 24 घंटे में हुई 115 मिमी की मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया. लगातार और रुक-रुक कर हो रही इस तेज बारिश के कारण शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया. भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने मंगलवार को कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है. करेली की गलियों और कॉलोनियों में कई फीट तक पानी भर गया, जहां लोगों के घरों के ग्राउंड फ्लोर में पानी घुस चुका है. इसके अलावा जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन थाना परिसर, सिविल लाइंस, निरंजन डॉट पुल, नया बस अड्डा और गोविंदपुर जैसे कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं.

प्रयागराज में बारिश से लबालब सड़के (Video Credit; ETV Bharat)

2:36 PM, 18 Aug 2026 (IST)

बहराइच में कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, प्रशासन अलर्ट

बहराइच: पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. वहीं इसको लेकर लगातार अधिकारियों द्वारा इलाके का निरीक्षण भी किया गया है. उन्होंने सभी ग्रामीणों से सुरक्षित स्थान पर रहने की भी बात कही है.

बहराइच में बाढ़ का खतरा (Video Credit; ETV Bharat)

2:13 PM, 18 Aug 2026 (IST)

अयोध्या में रौद्र रूप में सरयू का जलस्तर, श्रद्धालुओं के स्नान के लिए सतर्कता बढ़ी

अयोध्या में सरयू नदी का स्तर खतरे के निशान 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है. जिसके कारण सावन झूला मेले में आने वाले श्रद्धालु अब सीढ़ियों पर ही स्नान कर रहे हैं. केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक वर्तमान में नदी के जलस्तर बढ़ते क्रम है. जिसको देखते जल पुलिस, एसडीआरएफ समेत गोताखोरों को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिया है.

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अयोध्या में सरयू नदी उफनाई (Photo Credit; ETV Bharat)

2:02 PM, 18 Aug 2026 (IST)

कानपुर में गंगा के चारों ओर पानी का सैलाब, बारिश से जलस्तर बढ़ा

कानपुर: लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश हरिद्वार और नरौरा से रोजाना आ रहे 1 लाख क्यूसेक पानी के चलते कानपुर में गंगा बैराज पर गंगा के चारों ओर पानी का सैलाब दिख रहा है. वहीं, रविवार देर रात से रुक-रुक कर हो रही बारिश के बाद सोमवार को गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई. इस वजह से गंगा बैराज के अपस्ट्रीम पर जलस्तर 113.60 मीटर दर्ज किया गया. वहीं, 1 से 2 दिनों में शुक्लागंज के पास जलस्तर चेतावनी बिंदु तक पहुंच सकता है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन के अफसर लगातार अलर्ट मोड पर हैं.

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1:54 PM, 18 Aug 2026 (IST)

फर्रुखाबाद में तहसील समाधान दिवस में डीएम ने सुनीं फरियादियों की समस्याएं

फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर की अध्यक्षता में सदर तहसील में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया. इस दौरान जिलाधिकारी ने तहसील क्षेत्र से आए फरियादियों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना. संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. डॉ. अंकुर लाठर ने कहा कि तहसील समाधान दिवस शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है.

1:40 PM, 18 Aug 2026 (IST)

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत-बचाव के लिए 86 टीमें तैनात, सरकार ने राहत का दायरा बढ़ाया, 1586 चौकियां और 1,263 शरणालय तैयार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बारिश के बीच शारदा और घाघरा समेत नदियों के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में शारदा और बाराबंकी के एल्गिनब्रिज के पास घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. बाढ़ से प्रदेश के 12 जिले और 166 गांव प्रभावित हुए हैं, जहां करीब 64,402 लोग प्रभावित हैं. स्थिति से निपटने के लिए योगी सरकार ने व्यापक राहत एवं बचाव तंत्र सक्रिय किया है. प्रदेश में 1,586 बाढ़ चौकियां और 1,263 बाढ़ शरणालय स्थापित किए गए हैं, जबकि राहत-बचाव के लिए कुल 86 टीमें लगाई गईं हैं. इनमें एनडीआरएफ की 18, एसडीआरएफ की 16 और पीएसी की 52 टीमें तैनात हैं.

12:28 PM, 18 Aug 2026 (IST)

कन्नौज में सरकारी स्कूल बना तालाब, घुटनों तक पानी में पढ़ाई ठप

कन्नौज: तेज बारिश के बाद सरकारी स्कूल की बदहाली की तस्वीर सामने आई है. अकबरपुर का कंपोजिट विद्यालय स्कूल कम और तालाब ज्यादा नजर आया. परिसर से लेकर कक्षा-कक्षों तक घुटनों तक पानी भर गया. बच्चे गेट पर खड़े रहे और शिक्षक जल निकासी की जद्दोजहद करते दिखे. तेज बारिश के बाद पूरे विद्यालय में पानी भर गया. कमरों में पानी घुसने से सरकारी दस्तावेज भीगकर खराब हो गए. जर्जर भवन और जलभराव के बीच बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई. सांप-बिच्छू और अन्य जीवों के खतरे के कारण अभिभावक भी चिंतित हैं. विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि जलभराव की शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ. जल निकासी के लिए शिक्षकों को खुद पानी में उतरना पड़ा.

कन्नौज के सरकारी स्कूल में भरा पानी. (Video Credit; ETV Bharat)

11:39 AM, 18 Aug 2026 (IST)

ललितपुर में ओडी नदी में मिला 35 साल के युवक का शव, मछली पकड़ने गया था

ललितपुर: थाना कस्बा मदनपुर निवासी 35 वर्षीय हरचरन पुत्र नथु कुशवाहा गांव की किनारे से निकली औंडी नदी के चैकडेम पर मछली पकड़ने गया था. उसी दौरान उसका पैर फिसलने से वह नीचे नदी में जा गिरा. नदी की धारा के बहाव से हरचरन पानी में लापता हो गया. वहां मौजूद कुछ ग्रामीणों द्वारा तौलिया रस्सी की मदद से इसे बचाने का काफी प्रयास किया लेकिन नदी के तेज बहाव में हरचरन का कोई पता नहीं मिला.

सोमवार सुबह एक बार फिर से खोजबीन की गई जिसमें घटना स्थल से कुछ ही दूर हरचरन का शव बरामद हुआ. थानाध्यक्ष मदनपुर राजपाल ने बताया कि मृतक मछली पकड़ने गया था, अचानक नदी में गिर गया और डूब गया. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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ललितपुर में ओडी नदी में मिला शव (Photo Credit; ETV Bharat)

11:28 AM, 18 Aug 2026 (IST)

वाराणसी में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी, घाटों पर आरती रोकी

वाराणसी: काशी में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है. गंगा का जलस्तर 67 मीटर के करीब पहुंचा. अब छत पर संपन्न कराई जा रही है वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती.

11:19 AM, 18 Aug 2026 (IST)

उन्नाव में गंगा का जलस्तर घटा, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुश्किलें बरकरार

उन्नाव: गंगा के जलस्तर में सोमवार देर रात करीब 5 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई, लेकिन पश्चिमी गंगा घाट क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित मोहल्लों में लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. गंगा अभी भी चेतावनी बिंदु से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. जलस्तर कम होने के बावजूद नदी किनारे बसे लोगों में चिंता बनी हुई है. कई मोहल्लों में पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है, जबकि आवागमन के लिए लोगों को नावों का सहारा लेना पड़ रहा है.

केंद्रीय जल आयोग के अनुसार रविवार शाम 6 बजे गंगा का जलस्तर 112.280 मीटर दर्ज किया गया था. सोमवार देर रात तक जलस्तर 5 सेंटीमीटर घटकर 112.230 मीटर हो गया. हालांकि, जलस्तर में मामूली कमी के बावजूद बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. गोताखोर, हुसैन नगर, मोहम्मद नगर, शाही नगर और कर्बला मोहल्ले में कई मकान पानी से घिरे हुए हैं. कुछ स्थानों पर लोगों के घरों के आसपास और अंदर तक पानी पहुंचने से परेशानी बढ़ गई है.

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उन्नाव में गंगा का जलस्तर घटा. (Photo Credit; ETV Bharat)

11:10 AM, 18 Aug 2026 (IST)

कौशांबी में गिरा कच्चे मकान का छज्जा, अधेड़ महिला की मौत

कौशांबी: लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है. महेवाघाट थाना क्षेत्र में बारिश की वजह से एक कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया. मलबे के नीचे दबने से 55 साल की एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई. प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है.

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कौशांबी में गिरा कच्चा मकान (Photo Credit; ETV Bharat)

10:52 AM, 18 Aug 2026 (IST)

कौशाम्बी में मूसलाधार बारिश-जलभराव, दर्जनों घरों में घुसा पानी

कौशाम्बी: लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है. मंझनपुर तहसील क्षेत्र के कई गांवों में जलप्रलय जैसी स्थिति पैदा हो गई है. दरअसल, क्षेत्र में नवनिर्मित राम वन गमन मार्ग के कारण प्राकृतिक जल निकासी का रास्ता अवरुद्ध हो गया है, जिससे बारिश का पानी यमुना नदी में नहीं गिर पा रहा है. निकासी बाधित होने से यह पानी सीधे रिहायशी इलाकों में भर गया, जिसके चलते दो दर्जन से अधिक घरों में पानी घुस चुका है और ग्रामीणों का जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है.

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कौशाम्बी में मूसलाधार बारिश और जलभराव. (Photo Credit; ETV Bharat)

10:31 AM, 18 Aug 2026 (IST)

बाराबंकी में सरयू नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 44 सेंटीमीटर ऊपर

बाराबंकी: सरयू नदी के जलस्तर में उतार के बाद सोमवार को एक बार फिर जलस्तर बढ़ गया है. सबसे ज्यादा तहसील रामसनेहीघाट के कोटेदार पुरवा, गोडियन पुरवा, छपटन पुरवा, पाठक पुरवा, लोनियन पुरवा, मास्टर पुरवा, कंगणन पुरवा, सहाई पुरवा, असवा, मुखियन पुरवा और खेतासराय प्रभावित हैं जिनमें खेतासराय और पाठक पुरवा में कटान होने से कई घर नदी में समा गए हैं. रामनगर तहसील में सुंदरनगर मजरे बतनेरा, बाबा पुरवा, कोडरी, जमका, चौधरी पुरवा, बल्लीपुर, बबूरिहा, पंडित पुरवा, बान विझला, पांडेपुर में भी कटान जारी है. हालांकि जिला प्रशासन ने सम्भावित बाढ़ को लेकर पहले से ही व्यवस्थाएं कर रखी हैं. बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बंधे पर आश्रय स्थल बनाये गए हैं. जहां पर प्रशासन उनके खाने पीने की सामग्री उपलब्ध करा रहा है. सोमवार रात 8 बजे सरयू नदी का जलस्तर एल्गिन ब्रिज पर 106.510 मीटर नापा गया जो खतरे के निशान से 44 सेंटीमीटर क्रास कर गया है. जलस्तर के बढ़ने से जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने चेतावनी जारी की है.

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बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा. (Photo Credit; ETV Bharat)
Last Updated : August 18, 2026 at 8:59 PM IST

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