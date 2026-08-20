ETV Bharat / state

यूपी में बाढ़-बारिश से तबाही; उफान पर नदियां, सड़कों पर जलभराव, कानपुर के 176 गांवों पर मंडराया खतरा

Photo Credit; ETV Bharat
यूपी में बाढ़-बारिश; चेतावनी स्तर से नीचे उतरी यमुना-गंगा (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 10:42 AM IST

Choose ETV Bharat

उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभागों में जोरदार बारिश हो रही है. पिछले तीन-चार दिनों से हो रही भारी बरसात के कारण यूपी के कई जिलों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. वहीं गंगा-यमुना और कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है. नदियों के करीब बने घर गिर रहें, लोग धीरे-धीरे गांवों से पलायन कर रहें. कानपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज में बाढ़ जैसे हालात होने को हैं.

LIVE FEED

10:26 AM, 20 Aug 2026 (IST)

प्रयागराज में 2 दिन लगातार बारिश से सड़कों पर लबालब भरा पानी

प्रयागराज में गंगा और यमुना का बढ़ता हुआ जलस्तर अब अपना रौद्र रूप दिखाने लगा है. संगम क्षेत्र में संगम को जाने वाली सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं और गंगा का जल अब हनुमान मंदिर कॉरिडोर तक पहुंच चुका है. शहर के करेली इलाके में भी अब कालोनियों मे पानी पहुंच चुका है हालांकि जार्ज टाउन के कुछ मोहल्लों में पानी सड़क पर भरा हैं. तेज बारिश के चलते जॉर्ज टाउन इलाके में हुए गंभीर जल-जमाव का जायजा लेने बुधवार को जिलाधिकारी (डीएम) मनीष कुमार वर्मा पहुंचे.

प्रयागराज में सड़कें पानी-पानी. (Video Credit; ETV Bharat)

10:08 AM, 20 Aug 2026 (IST)

कानपुर में 176 गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा

कानपुर में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है. बिठूर से लेकर शुक्लागंज तक करीब 176 गांव ऐसे हैं, जिन पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. जिला प्रशासन के अफसरों संग कमिश्नरेट पुलिस के जवान भी हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं. जिसका दावा पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने किया. उन्होंने जल पुलिस टीम के सदस्यों, एडीसीपी महेश कुमार के साथ गंगा में कई किलोमीटर तक निरीक्षण किया. गंगा किनारे रहने वालों को सतर्क किया और कहा जैसे ही पानी बढ़ता है वैसे ही सुरक्षित स्थानों पर सभी चले जाएं.

9:30 AM, 20 Aug 2026 (IST)

मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा

मिर्जापुर में केंद्रीय राज्यमंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण व रसायन उर्वरक भारत सरकार अनुप्रिया पटेल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तहसील सदर के ग्राम भटेवरा, कठवया गांवों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने गांव में जाकर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया तथा ग्रामीणों से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने बाढ़ आपदा से बचाव राहत के लिए उपस्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी सदर महेंद्र सिंह को आपदा आवश्यक दिशा निर्देश दिया.

Photo Credit; ETV Bharat
बाढ़ पीड़ितों से मिली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल. (Photo Credit; ETV Bharat)

TAGGED:

FLOOD AND RAIN
यूपी में बाढ़
UTTAR PRADESH FLOOD
YAMUNA RIVER WATER LEVEL
FLOODS IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.