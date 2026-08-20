यूपी में बाढ़-बारिश से तबाही; उफान पर नदियां, सड़कों पर जलभराव, कानपुर के 176 गांवों पर मंडराया खतरा

कानपुर में 176 गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा

कानपुर में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है. बिठूर से लेकर शुक्लागंज तक करीब 176 गांव ऐसे हैं, जिन पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. जिला प्रशासन के अफसरों संग कमिश्नरेट पुलिस के जवान भी हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं. जिसका दावा पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने किया. उन्होंने जल पुलिस टीम के सदस्यों, एडीसीपी महेश कुमार के साथ गंगा में कई किलोमीटर तक निरीक्षण किया. गंगा किनारे रहने वालों को सतर्क किया और कहा जैसे ही पानी बढ़ता है वैसे ही सुरक्षित स्थानों पर सभी चले जाएं.