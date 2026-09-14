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यूपी में बाढ़ से हाहाकार; हरदोई में उफनाई नदियां, 100 गांवों में तबाही, बंद पड़े स्कूल, फर्रुखाबाद में 34,177 लोगों का अब तक उपचार

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यूपी में बाढ़ से खराब हो रहें हालात, गंगा के बढ़ते जलस्तर से डूब रहे घर, खेत, खलिहान. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 3:22 PM IST

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यूपी में बाढ़ से परेशानी लगातार जारी है. पहाड़ों पर हो रही बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी के कारण गंगा-यमुना, शारदा, घाघरा जैसी नदियां उफान पर हैं. नेपाल से निकलने वाली सुहेली और मोहना नदी भी लबालब है. प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का पानी जमा है, जिससे वहां रहने वाले लोगों पर बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है. कई जिलों में कच्चे मकान ढह गए, लोग बाढ़ वाले इलाके से पलायन कर रहे हैं. हरदोई, उन्नाव, चित्रकूट, कानपुर, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, फर्रूखाबाद, वाराणसी में बाढ़ के हालात बने हैं.

LIVE FEED

2:59 PM, 14 Sep 2026 (IST)

फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी बरकरार, 34,177 लोगों का अब तक उपचार

फर्रुखाबाद में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार सक्रिय रखा गया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय के निर्देशन में बाढ़ चौकियों, स्वास्थ्य टीमों और रैपिड रिस्पांस टीमों के माध्यम से प्रभावित लोगों को उपचार, स्वास्थ्य जांच और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. प्रतिदिन की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य टीमों को सक्रिय किया जा रहा है.

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फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)

2:50 PM, 14 Sep 2026 (IST)

हरदोई में करीब 100 गांवों की 50 हजार से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित

हरदोई जिले के कटियारी इलाके में गंगा, रामगंगा, गर्रा, नीलम और गंभीरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है. हरपालपुर और सांडी क्षेत्र के करीब 100 गांवों की 50 हजार से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं. जलभराव के कारण 27 प्राथमिक और जूनियर स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि 28 गांवों में बिजली आपूर्ति ठप होने से करीब 16 हजार लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं.

प्रशासनिक दावों के विपरीत सवायजपुर तहसील की डहेलिया बाढ़ चौकी पर ताला लटका मिला, जबकि क्षेत्र में कुल 14 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं. वहीं स्वास्थ्य विभाग के सीएचसी अधीक्षक डॉ. आनंद पांडे ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में चार मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं, जिन्होंने अरवल, दहेलिया, अलीगंज ननखेरिया और बम्हौली में 275 से अधिक मरीजों को दवाइयां बांटी हैं.

हरदोई में बाढ़ से डूबे 100 गांव (Video Credit; ETV Bharat)

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