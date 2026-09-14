यूपी में बाढ़ से हाहाकार; हरदोई में उफनाई नदियां, 100 गांवों में तबाही, बंद पड़े स्कूल, फर्रुखाबाद में 34,177 लोगों का अब तक उपचार

हरदोई में करीब 100 गांवों की 50 हजार से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित

हरदोई जिले के कटियारी इलाके में गंगा, रामगंगा, गर्रा, नीलम और गंभीरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है. हरपालपुर और सांडी क्षेत्र के करीब 100 गांवों की 50 हजार से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं. जलभराव के कारण 27 प्राथमिक और जूनियर स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि 28 गांवों में बिजली आपूर्ति ठप होने से करीब 16 हजार लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं.

प्रशासनिक दावों के विपरीत सवायजपुर तहसील की डहेलिया बाढ़ चौकी पर ताला लटका मिला, जबकि क्षेत्र में कुल 14 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं. वहीं स्वास्थ्य विभाग के सीएचसी अधीक्षक डॉ. आनंद पांडे ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में चार मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं, जिन्होंने अरवल, दहेलिया, अलीगंज ननखेरिया और बम्हौली में 275 से अधिक मरीजों को दवाइयां बांटी हैं.