हरियाणा विधानसभा बजट सत्र दूसरा दिन LIVE: सदन की कार्यवाही शुरू
Published : February 23, 2026 at 1:58 PM IST|
Updated : February 23, 2026 at 2:16 PM IST
हरियाणा विधानसभा में आज बजट सत्र का दूसरा दिन है. आज की कार्यवाही हंगामेदार होने के आसार है. आज कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा. प्रश्नकाल से कार्यवाही शुरू हुई. आज स्वास्थ्य, सड़क और अन्य मुद्दों पर सवाल जवाब के आसार हैं. वहीं, हाउसिंग बोर्ड और एचएसवीपी के मर्ज पर भी हंगामा हो सकता है. एचडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ ही पेंशन सहित अन्य मुद्दों पर भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगी. इसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी.
LIVE FEED
कार्यवाही शुरू
बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हो चुकी है.
थोड़ी देर में शुरू होगी कार्यवाही
सभी दलों के नेता विधानसभा पहुंच चुके हैं. थोड़ी देर में कार्यवाही शुरू होगी. आज सीएम ने सदन की कार्यवाही से पहले मंत्रियों और पार्टी विधायकों के साथ बैठक की थी.