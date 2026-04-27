हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, कांग्रेस ने सत्र का किया बहिष्कार, सदन के बाहर कांग्रेस का समानांतर सत्र जारी
Published : April 27, 2026 at 11:22 AM IST|
Updated : April 27, 2026 at 1:10 PM IST
हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है. सबसे पहले शोक प्रस्ताव लाया जाएगा, सदन में ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन से संबंधित बिल लाया जाएगा.इसके साथ ही नारी शक्ति वंदन बिल का विरोध करने पर कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाया जाएगा.
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विपक्ष क्यों महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहा है- जनरैल सिंह
कांग्रेस के निलंबित विधायक जनरैल सिंह ने सदन में कहा कि "समझ नहीं आ रहा है कि विपक्ष क्यों महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहा है. वे बाहर सत्र चलने से अच्छा अंदर आ कर अपनी बात करते. इस बिल का विरोध नहीं होना चाहिए था. सर्वसम्मति से पास होना चाहिए था. मां बहनों को हम इसको लेकर क्या जवाब देंगे. मैं अपने नेताओं को सुझाव दूंगा इस बिल का समर्थन करें."
कांग्रेस का समानांतर सत्र
कांग्रेस का सदन के बाहर समानांतर सत्र जारी है. कांग्रेस के नेता अपनी बात रख रहे हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रघुवीर कादयान स्पीकर की भूमिका निभा रहे हैं.
कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव
विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया है. मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने "महिला आरक्षण को लेकर कहा कि कोई भी समाज तब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं माना जा सकता जब तक महिलाओं को समान अवसर और अधिकार न मिले. हमारे गौरवशाली इतिहास में भी महिलाओं के अनेक प्रेरणादायक उदाहरण हैं. हमारी बेटियों ने खेलों में पूरी दुनिया में बार-बार अपनी उपलब्धियां के झंडे गाड़ने का काम किया है. महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त करने के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही है. लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सम्मान का जो अभियान पिछले 12 वर्षों से चलाया वह वर्ष 2023 में अधिनियम के रूप में लाए. गत 16 और 17 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन में संशोधन विधेयक लाया गया. इस विधेयक के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना था.इस शुभ शुरुआत से पहले ही विपक्षी दलों ने विरोध कर काला तिलक लगाया. महिलाओं के विरुद्ध विपक्ष का चेहरा उजागर हो गया. महिलाओं के समर्थन में आज का विशेष सत्र बुलाया गया लेकिन विपक्ष आज भी वॉक आउट कर गया. जिस प्रकार का रवैया केंद्र में विपक्ष के बड़े नेताओं का है वैसा ही रवैया हरियाणा कांग्रेस ने भी दिखाया. विपक्ष के लिए निंदा प्रस्ताव भी लाना चाहिए. यह कोई राजनीतिक प्रस्ताव नहीं बल्कि महिलाओं के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता का प्रतीक है".
समानांतर सदन चलाएगी कांग्रेस- भूपेन्द्र हुड्डा
मीडिया से बात करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सदन के बहार समानांतर सदन चलाएगी. हुड्डा ने कहा कि हमने निंदा प्रस्ताव की कॉपी मांगी लेकिन कॉपी नहीं दी गई इसलिए हमने फैसला किया कि हम सत्र का बायकॉट करेंगे. विधानसभा सत्र में प्रदेश के लोगों का पैसा खर्च होता है लेकिन ये लोगों के पैसे का दुरुप्रयोग कर रहे हैं. जब यह महिला आरक्षण बिल 2023 में पास कर दिया गया था तो उसे लागू क्यों नहीं किया गया. हुड्डा ने कहा "हम विधानसभा के बाहर अपना अलग पेररल सत्र चलाएंगे. इस समानांतर सत्र में कांग्रेस के सभी विधायक अपने अपने विचार रखेंगे.हम लोगों के पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे और हम टीए डीए नहीं लेंगे". हुड्डा ने कहा सरकार विधानसभा सत्र के जरिए पार्टी का प्रचार करना चाहती है.
विशेष सत्र का बॉयकॉट करेगी कांग्रेस
नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने विधानसभा के विशेष सत्र का बॉयकॉट करने का फैसला किया है. हम सदन के बाहर अपन सत्र चलाएंगे. हुड्डा ने कहा कि सदन किसी पार्टी के राजनीति करने का स्थान नहीं है. सदन जनता के मुद्दे पर चर्चा करने का स्थान है. कांग्रेस इस विशेष सत्र का बहिष्कार कर रही है.
महिला आरक्षण के लिए विपक्ष गंभीर नहीं -कृष्णलाल पंवार
कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा सदन में जब भी सरकार हरियाणा की बात करती है विपक्ष सदन से भाग जाता है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल का विपक्ष ने विरोध किया. विपक्ष इसको लेकर गंभीर नहीं है.
कांग्रेस सदन की कार्यवाही में नहीं होगी शामिल
सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होगी. कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने का फैसला लिया गया है. नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थोडी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.
हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र जारी
राष्ट्रीय गीत के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई. सबसे पहले सीएम नायब सैनी ने शोक प्रस्ताव पढ़ा. सीएम ने शोक प्रस्ताव के जरिए पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपीचंद गहलोत औऱ पूर्व सांसद जंगबीर सिंह के निधन पर शोक जताया. इसके साथ ही सीएम ने शहीद हुए जवानों की शहादत का उल्लेख करते हुए शोक व्यक्त किया.