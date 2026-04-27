हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, कांग्रेस ने सत्र का किया बहिष्कार, सदन के बाहर कांग्रेस का समानांतर सत्र जारी

कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव

विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया है. मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने "महिला आरक्षण को लेकर कहा कि कोई भी समाज तब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं माना जा सकता जब तक महिलाओं को समान अवसर और अधिकार न मिले. हमारे गौरवशाली इतिहास में भी महिलाओं के अनेक प्रेरणादायक उदाहरण हैं. हमारी बेटियों ने खेलों में पूरी दुनिया में बार-बार अपनी उपलब्धियां के झंडे गाड़ने का काम किया है. महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त करने के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही है. लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सम्मान का जो अभियान पिछले 12 वर्षों से चलाया वह वर्ष 2023 में अधिनियम के रूप में लाए. गत 16 और 17 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन में संशोधन विधेयक लाया गया. इस विधेयक के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना था.इस शुभ शुरुआत से पहले ही विपक्षी दलों ने विरोध कर काला तिलक लगाया. महिलाओं के विरुद्ध विपक्ष का चेहरा उजागर हो गया. महिलाओं के समर्थन में आज का विशेष सत्र बुलाया गया लेकिन विपक्ष आज भी वॉक आउट कर गया. जिस प्रकार का रवैया केंद्र में विपक्ष के बड़े नेताओं का है वैसा ही रवैया हरियाणा कांग्रेस ने भी दिखाया. विपक्ष के लिए निंदा प्रस्ताव भी लाना चाहिए. यह कोई राजनीतिक प्रस्ताव नहीं बल्कि महिलाओं के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता का प्रतीक है".