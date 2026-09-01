ETV Bharat / state

हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र आखिरी दिन LIVE:हिसार में हाईकोर्ट बनाने की मांग, कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने उठाया पेयजल संकट का मुद्दा, असंध में लघु सचिवालय बनाने की मांग

haryana monsoon session last day live
हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र आखिरी दिन LIVE (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 1, 2026 at 11:44 AM IST

|

Updated : September 1, 2026 at 2:27 PM IST

Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है. आज की कार्यवाही में 11 विधेयक विचार व पारित के लिए रखे जाएंगे. प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू हो चुकी है.

LIVE FEED

2:25 PM, 1 Sep 2026 (IST)

गुरुग्राम में आधुनिक बस स्टैंड की मांग

भाजपा विधायक मुकेश शर्मा ने गुरुग्राम के मौजूदा बस स्टैंड की खराब हालत का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि शहर में 14-15 एकड़ जमीन उपलब्ध है, जहां आधुनिक सुविधाओं वाला नया बस स्टैंड बनाया जा सकता है. उन्होंने बस स्टैंड के ऊपर मॉल विकसित करने का सुझाव भी दिया. साथ ही करीब 100 कच्ची कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की.

2:25 PM, 1 Sep 2026 (IST)

नारायणगढ़ में पानी-सीवरेज व्यवस्था सुधारने की मांग

विधायक शैली चौधरी ने नारायणगढ़ में पेयजल संकट दूर करने के लिए दो बूस्टर लगाने और नई पाइपलाइन बिछाने की मांग की. उन्होंने सीवरेज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए नालों का निर्माण कराने की बात कही. किसानों को भावांतर योजना की राशि जल्द जारी करने का आग्रह भी किया.

2:25 PM, 1 Sep 2026 (IST)

सफाईकर्मियों की हड़ताल पर सरकार से सुनवाई की मांग

कांग्रेस विधायक रामकरण काला ने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि हड़ताल से शहर के लोग परेशान हैं, इसलिए कर्मचारियों की मांगों पर जल्द सुनवाई कर उन्हें पक्का किया जाए. उन्होंने शाहाबाद में नदी पर प्रस्तावित कार्य का टेंडर जारी कराने की मांग भी रखी.

2:25 PM, 1 Sep 2026 (IST)

खटक ने गिनाईं समस्याएं, सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस विधायक शकुंतला खटक ने कलानौर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने, पुरानी पेयजल-सीवरेज लाइन बदलने और टेल के गांवों तक पानी पहुंचाने की मांग की. उन्होंने स्कूलों में खराब शौचालय और जर्जर भवनों का मुद्दा भी उठाया. खटक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों, मजदूरों, युवाओं, व्यापारियों, कर्मचारियों और आम लोगों से जुड़ी कई समस्याएं बनी हुई हैं.

2:25 PM, 1 Sep 2026 (IST)

जाटौली सब्जी मंडी को शिफ्ट करने की मांग

भाजपा विधायक बिमला चौधरी ने सड़क किनारे लगने वाली जाटौली सब्जी मंडी को अनाज मंडी के अंदर स्थानांतरित करने की मांग की. उन्होंने बारिश से खराब हुई सड़कों की मरम्मत कराने और हेलीमंडी-जाटौली सड़क का निर्माण कराने की बात कही. साथ ही फसल खराब होने वाले किसान को मुआवजा दिलाने की मांग भी उठाई.

1:58 PM, 1 Sep 2026 (IST)

HSSC का भी SSC की तर्ज पर हो परीक्षा कैलेंडर

भाजपा विधायक सुनील सांगवान ने शून्यकाल में HSSC की भर्ती प्रक्रिया के लिए SSC की तर्ज पर वार्षिक कैलेंडर जारी करने की मांग रखी. उन्होंने दादरी के PG कॉलेज के लिए खेल विभाग से मांगी गई 16 करोड़ रुपये की राशि जल्द जारी करने की बात कही. स्टेडियम में अर्थ फिलिंग की समस्या का समाधान भी विभाग से कराने की मांग की. उन्होंने बौंद और दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी की उपलब्धता से जुड़ी दिक्कत भी सदन में रखी.

1:58 PM, 1 Sep 2026 (IST)

फसल खराब होने पर 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मांगा

कांग्रेस विधायक राजबीर फरटिया ने कम बारिश से प्रभावित किसानों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि ग्वार, बाजरा और मूंग की फसल को नुकसान हुआ है. सरकार तत्काल गिरदावरी करवाकर किसानों को 50 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे. उन्होंने सिवानी क्षेत्र में पेयजल संकट दूर करने और जरूरत वाले गांवों में नए वाटर टैंक बनवाने की मांग भी की.

1:58 PM, 1 Sep 2026 (IST)

असंध में लघु सचिवालय बनाने की मांग

भाजपा विधायक योगेंद्र राणा ने असंध विधानसभा क्षेत्र में लघु सचिवालय स्थापित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी उपमंडल स्तर पर लघु सचिवालय बनाए जाने चाहिए. कस्बों में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तैनाती और तालाबों से गंदे पानी की निकासी का स्थायी इंतजाम करने की मांग भी उन्होंने रखी.

1:58 PM, 1 Sep 2026 (IST)

व्यापारियों के लिए बीमा और मुआवजे की मांग

निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल ने आग की घटनाओं से व्यापारियों को होने वाले नुकसान का मुद्दा उठाया. उन्होंने व्यापारियों के लिए बेहतर बीमा योजना और नुकसान की स्थिति में तत्काल मुआवजा देने की व्यवस्था की मांग की. साथ ही धार्मिक स्थलों को सोलर सब्सिडी योजना में शामिल करने और नाबालिगों के इलेक्ट्रिक वाहन चलाने पर रोक लगाने की बात कही.

1:58 PM, 1 Sep 2026 (IST)

डीजल वाहनों में उम्र नहीं, फिटनेस को आधार बनाया जाए

निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ने डीजल वाहनों को लेकर मौजूदा नियमों में बदलाव की मांग की. उन्होंने कहा कि वाहन के 10 साल पूरे होने मात्र से उसे अनुपयोगी नहीं माना जाना चाहिए. यदि वाहन फिटनेस जांच में सही पाया जाता है तो उसे सड़क से हटाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. उन्होंने वाहन की उम्र की बजाय उसकी फिटनेस को प्राथमिकता देने की मांग की.

1:58 PM, 1 Sep 2026 (IST)

सफाईकर्मियों के साथ जाति के नाम का मुद्दा भी उठाया

कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने सफाईकर्मियों, बिजली कर्मचारियों और ग्रामीण चौकीदारों के आंदोलन का मुद्दा सदन में उठाया. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है. 100-100 गज के प्लॉट देने के वादे को पूरा करने की मांग भी की. उन्होंने जाति का नाम नहीं बदले जाने की बात कही. मंत्री कृष्णलाल पंवार ने जवाब दिया कि मुख्यमंत्री इस संबंध में बदलाव नहीं करने की बात पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं.

1:57 PM, 1 Sep 2026 (IST)

प्रदूषण रोकने के लिए सरकारी जमीन पर पौधरोपण की अपील

इंद्री से भाजपा विधायक रामकुमार कश्यप ने बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है. उन्होंने AQI को नियंत्रित करने के लिए सभी विधायकों और अधिकारियों से सरकारी जमीन पर बड़े स्तर पर पौधरोपण कराने की अपील की.

1:57 PM, 1 Sep 2026 (IST)

खेतों तक पहुंचने वाले रास्ते पक्के करने की मांग

नीलोखेड़ी से भाजपा विधायक भगवानदास कबीर पंथी ने खेतों में रहने वाले लोगों के लिए आवागमन के रास्ते पक्के कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की इस मांग को केवल अनफिजिबल बताकर खारिज न किया जाए. साथ ही गुल्लरपुर CHC का अधूरा निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग रखी, जिसका काम लंबे समय से रुका हुआ है.

1:57 PM, 1 Sep 2026 (IST)

ड्राइवर और PA का वेतन 25 हजार करने की मांग

भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने विधानसभा में ड्राइवर और PA के वेतन का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि पहले PA और ड्राइवर का वेतन 20 हजार रुपये किया गया था. उन्होंने कर्मचारियों पर काम के दबाव का जिक्र करते हुए दोनों पदों का वेतन बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की.

1:57 PM, 1 Sep 2026 (IST)

सफाई और बिजली कर्मचारियों के आंदोलन पर सरकार को घेरा

कांग्रेस विधायक निर्मल सिंह ने सफाईकर्मियों और बिजली कर्मचारियों के प्रदर्शन का मुद्दा उठाते हुए सरकार से समाधान निकालने की मांग की. उन्होंने कहा कि यदि कोई समस्या नहीं है तो कर्मचारी सड़कों पर आंदोलन क्यों कर रहे हैं. साथ ही अपने क्षेत्र के कई गांवों में कैंसर के बढ़ते मामलों का जिक्र करते हुए पेयजल की गुणवत्ता को लेकर सर्वे कराने की मांग की.

1:57 PM, 1 Sep 2026 (IST)

कालका-परवाणु फोरलेन का काम जल्द शुरू करने की मांग

भाजपा विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कालका-परवाणु मार्ग को फोरलेन करने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए राशि स्वीकृत होने के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ है. उन्होंने निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग की. साथ ही कालका के मोरनी और रायपुररानी ब्लॉक को नगर पालिका का दर्जा देने की मांग भी रखी.

1:22 PM, 1 Sep 2026 (IST)

गौतम ने PA और ड्राइवर का वेतन बढ़ाने की मांग की

भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने शून्यकाल में PA और ड्राइवरों की वेतन संबंधी समस्या सदन में रखी. उन्होंने कहा कि पहले इन कर्मचारियों की सैलरी 20 हजार रुपये तय की गई थी. गौतम ने कहा कि ड्राइवरों पर काम का दबाव और तनाव रहता है, ऐसे में उनका वेतन बढ़ाया जाना चाहिए. उन्होंने सरकार से PA और ड्राइवरों का मासिक वेतन 25 हजार रुपये करने की मांग रखी.

1:22 PM, 1 Sep 2026 (IST)

निर्मल सिंह ने सफाईकर्मियों की समस्याओं पर सरकार को घेरा

कांग्रेस विधायक निर्मल सिंह ने सफाईकर्मियों और बिजलीकर्मियों से जुड़े मुद्दे उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि इन कर्मचारियों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यदि ऐसा है तो वे आंदोलन कर सड़कों पर क्यों हैं. उन्होंने सरकार से उनकी समस्याओं का जल्द समाधान कराने की मांग की. साथ ही अपने क्षेत्र के कई गांवों में कैंसर के बढ़ते मामलों का मुद्दा उठाते हुए पानी की गुणवत्ता को लेकर सर्वे कराने की मांग की.

1:22 PM, 1 Sep 2026 (IST)

कालका-परवाणु फोरलेन का काम शुरू कराने की मांग

भाजपा विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कालका-परवाणु सड़क को फोरलेन करने का काम जल्द शुरू कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ. उन्होंने सरकार से इसमें तेजी लाने की अपील की. साथ ही कालका क्षेत्र के मोरनी और रायपुररानी ब्लॉक को नगर पालिका का दर्जा देने की मांग भी सदन में रखी.

1:22 PM, 1 Sep 2026 (IST)

ब्रह्मसरोवर के विकास पर बोले सीएम- "काम हुए, लेकिन सराहना नहीं मिली"

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड (KDB) के आसपास की जमीन के विकास को लेकर सवाल उठाया. मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि ब्रह्मसरोवर के आसपास करीब 100 एकड़ क्षेत्र के विकास की डीपीआर तैयार हो चुकी है और जल्द ही काम शुरू कराया जाएगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ब्रह्मसरोवर क्षेत्र में सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है. कई कार्यों के टेंडर हो चुके हैं और गीता द्वार पर भी काम चल रहा है. उन्होंने रेलवे एलिवेटेड ट्रैक और शहर को छह रेलवे फाटकों से मुक्त किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि ये काम तेजी से पूरे हुए, लेकिन सरकार को इसका श्रेय नहीं दिया गया.

1:08 PM, 1 Sep 2026 (IST)

कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने उठाया पेयजल संकट का मुद्दा

शून्यकाल में कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने कहा कि जुलाना में महिलाओं को पानी के लिए मटके उठाकर जाना पड़ता है. पिछले एक-दो साल से फाइलें और एस्टीमेट मंत्री के पास रखे हैं, उन्हें मंजूर करवाया जाए. किसानों की पराली की फोटो खींचकर जुर्माना वसूला जाता है, लेकिन जब किसानों की फसल जल गई तो उन्हें मुआवजा नहीं मिला. जुलाना में फायर ब्रिगेड की एक भी गाड़ी नहीं है. जुलाना के लिए छोटी 3-4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएं.

12:59 PM, 1 Sep 2026 (IST)

हिसार में हाईकोर्ट बनाने की मांग

कांग्रेस विधायक नरेश सेलवाल ने विधानसभा के शून्यकाल में हिसार को हरियाणा की राजधानी बनाने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि उकलाना क्षेत्र के चार गांवों की तहसील खेड़ी चौपटा है. ग्रामीणों की मांग के अनुसार इन गांवों को हिसार या हांसी में शामिल किया जाना चाहिए. सेलवाल ने SYL के पानी का मुद्दा भी उठाते हुए कहा कि हरियाणा के हिस्से के पानी को लेकर फैसला प्रदेश के पक्ष में है. मुख्यमंत्री जब पंजाब जाएं तो वहां के मुख्यमंत्री के सामने हरियाणा के पानी का मुद्दा मजबूती से रखें. उन्होंने राजधानी के साथ हाईकोर्ट भी हिसार में स्थापित करने की मांग की.

12:59 PM, 1 Sep 2026 (IST)

टोहाना पॉलिटेक्निक का नाम गुरु तेग बहादुर के नाम पर करने की मांग

कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह ने राजकीय पॉलिटेक्निक जमालपुर, टोहाना का नाम गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखने की मांग की. उन्होंने कहा कि संस्थान पहले सरदार हरपाल सिंह के नाम पर था, लेकिन अब उनका नाम हटा दिया गया है. विधायक ने कहा कि यदि नाम बदला ही गया है तो संस्थान को गुरु तेग बहादुर के नाम से जाना जाए. उन्होंने कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन स्मारक में छोटे साहिबजादों की स्मृतियां शामिल करने, टोहाना-फतेहाबाद मार्ग का नाम उनके नाम पर रखने और उनके बलिदान दिवस पर अवकाश घोषित करने की भी मांग रखी.

12:59 PM, 1 Sep 2026 (IST)

हाईवे निर्माण से 400 एकड़ में बाढ़ का खतरा: तेवतिया

कांग्रेस विधायक रघुवीर तेवतिया ने शून्यकाल के दौरान यमुना क्षेत्र में बाढ़ की आशंका का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट जाने वाले हाईवे पर यमुना नदी के ऊपर फ्लाईओवर बनने से कुछ स्थानों पर तटबंध पहले की तुलना में कम ऊंचे रह गए हैं. ऐसे में नदी का पानी ओवरफ्लो होने पर करीब 400 एकड़ क्षेत्र प्रभावित हो सकता है. विधायक ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए संभावित प्रभावित क्षेत्र से करीब एक किलोमीटर पहले अतिरिक्त तटबंध बनाने की मांग की.

12:48 PM, 1 Sep 2026 (IST)

नलवा-आदमपुर में साफ पानी और सुविधाओं पर जोर

भाजपा विधायक रणधीर पनिहार ने शून्यकाल के दौरान नलवा और आदमपुर क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया. उन्होंने ढाणियों तक सड़क और बिजली की सुविधा पहुंचाने के लिए नई नीति बनाने की मांग की. साथ ही रावतखेड़ा व तलवंडी के स्कूलों को अपग्रेड करने, गंगवा में खेल स्टेडियम स्थापित करने और गांव में नई गलियों का निर्माण कराने की मांग रखी.

12:48 PM, 1 Sep 2026 (IST)

बहादुरगढ़ को नगर निगम बनाने की मांग

निर्दलीय विधायक राजेश जून ने शून्यकाल में बहादुरगढ़ की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई मुद्दे सदन में रखे. उन्होंने लाइनपार और छोटूराम नगर फाटक पर रेलवे अंडरपास बनाने की मांग की. इसके अलावा नगर परिषद क्षेत्र में 8 गांवों को शामिल कर नगर निगम गठित करने, शहर की जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और नया गांव व बामडौली के पुराने-जर्जर स्कूल भवनों को नए सिरे से बनाने की मांग भी उठाई.

12:41 PM, 1 Sep 2026 (IST)

प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद शून्यकाल शुरू

स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद शून्यकाल की घोषणा की.

12:33 PM, 1 Sep 2026 (IST)

दो साल की पॉलिसी का उदाहरण दें, सरकार लागू करने को तैयार:मंत्री कृष्ण बेदी

मंत्री कृष्ण बेदी ने सफाईकर्मियों, सीवरमैन और ड्राइवरों को नियमित करने की मांग पर कहा कि, "कर्मचारी दो साल की पॉलिसी बनाने की मांग कर रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में 10 साल और चौटाला सरकार के समय 5 साल की पॉलिसी बनाई गई थी. अगर देश में कहीं भी दो साल में कर्मचारियों को पक्का करने की ऐसी नीति लागू है तो उसका उदाहरण दिया जाए, सरकार उसे अपनाने के लिए तैयार है. कुछ लोग वाल्मीकि समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और समाज को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं."

12:33 PM, 1 Sep 2026 (IST)

सरकार ने छह बार की बातचीत, 13 हजार कर्मचारी ड्यूटी से बाहर: मंत्री विपुल गोयल

कार्यवाही के दौरान मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि, "सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से सरकार छह बार बातचीत कर चुकी है. जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसमें फिलहाल सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती. कर्मचारियों को नियमित करने के मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार ने समय मांगा था, लेकिन कर्मचारी इसके लिए तैयार नहीं हैं.कई स्थानों पर सफाई व्यवस्था और कूड़ा उठाने का काम जारी है. स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि करीब 13 हजार कर्मचारी फिलहाल काम पर नहीं हैं." इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में हंगामा भी किया.

12:07 PM, 1 Sep 2026 (IST)

राजौंद को उपमंडल का दर्जा देने पर सरकार का जवाब

कांग्रेस विधायक विकास सहारण ने विधानसभा में राजौंद को नया उपमंडल बनाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि, "राजौंद, कैथल से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर है." इस पर मंत्री विपुल गोयल ने स्पष्ट किया कि, "अभी राजौंद उपमंडल बनाए जाने के तय मानकों पर खरा नहीं उतरता. आगामी जनगणना के बाद यदि सभी निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं तो राजौंद को उपमंडल का दर्जा देने पर विचार किया जाएगा."

12:07 PM, 1 Sep 2026 (IST)

आदमपुर के किसानों को मिला 6.46 करोड़ का मुआवजा

आदमपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रप्रकाश जांगड़ा ने फसल खराब होने के बाद किसानों को दिए गए मुआवजे का ब्योरा मांगा. जवाब में मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज दावों की जांच की गई. कृषि विभाग ने ई-खरीद के रिकॉर्ड से भी इनका मिलान किया. सत्यापन के बाद आदमपुर क्षेत्र के किसानों को कुल 6 करोड़ 46 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी की गई.

12:07 PM, 1 Sep 2026 (IST)

बादली के स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा

कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने बादली विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी का मामला सदन में उठाया. उन्होंने कई स्कूल भवनों की खराब स्थिति का हवाला देते हुए नए निर्माण और भवनों की जांच की मांग की. शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि क्षेत्र के 171 स्कूलों में 81 शिक्षक पद खाली हैं. नियमित भर्ती पूरी होने तक HKRN के जरिए शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी.

12:07 PM, 1 Sep 2026 (IST)

23 स्कूलों में मरम्मत की दरकार

शिक्षा मंत्री ने कहा कि बादली क्षेत्र के 23 स्कूलों में छोटी-मोटी मरम्मत की जरूरत सामने आई है. विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से जहां अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता होगी, वहां निर्माण कराया जाएगा. स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को 25 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार दिया गया है. वहीं, प्रधानाचार्य जरूरी कार्यों पर तत्काल 2 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं.

12:06 PM, 1 Sep 2026 (IST)

स्कूल भवनों में दरारों की जांच की मांग

विधायक कुलदीप वत्स ने दादनपुर स्कूल के नए भवन की मांग के साथ बादली के एक स्कूल भवन में आई दरारों की जांच कराने को कहा. उन्होंने कुलाना स्थित गर्ल्स कॉलेज और सिलानी के स्कूल भवन की स्थिति की भी जांच कराने की मांग सदन में रखी.

11:55 AM, 1 Sep 2026 (IST)

सीवन CHC के निर्माण में देरी क्यों हुई?:विधायक देवेंद्र हंस

सीवन CHC के निर्माण में देरी को लेकर गुहला चीका से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस ने सवाल किया कि, "सीवन CHC के निर्माण में देरी क्यों हुई है? यहां 45 गांव आते हैं. फिलहाल यह किराए के भवन में चल रही है. यहां हर महीने करीब 10 डिलीवरी भी होती हैं." इस पर मंत्री आरती राव ने कहा कि, "हां, CHC के निर्माण में देरी हुई है. इसकी वजह फायर NOC रही है. इसे 3 महीने में शुरू करवा दिया जाएगा. दिसंबर 2028 तक इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा."

11:46 AM, 1 Sep 2026 (IST)

अर्जुन चौटाला का SC-ST अपराधों के आंकड़ों पर सवाल

सदन में कार्यवाही के दौरान इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने सवाल किया कि, "क्या NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में SC-ST के खिलाफ 1,020 मामले दर्ज हुए हैं? राज्य में SC-ST के खिलाफ अपराधों की संख्या चिंताजनक है. SC-ST के खिलाफ अपराध के आंकड़ों में हरियाणा आठवें स्थान पर है." इस पर मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि, "हां, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में SC-ST के खिलाफ 1,020 मामले दर्ज हुए हैं. देश के आंकड़ों की तुलना में हरियाणा की स्थिति ऐसी नहीं है. हरियाणा 12वें स्थान पर है."

11:42 AM, 1 Sep 2026 (IST)

झज्जर में मारुति एक्सीलेंसी सेंटर होगा शुरू

कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कार्यवाही के दौरान कहा कि, "राजकीय ITI गुढ़ा, झज्जर में रेनोवेशन और मल्टीपर्पज हॉल बनाने का कोई प्रस्ताव है? मारुति एक्सीलेंसी सेंटर की क्या स्थिति है? राजकीय ITI, साल्हावास में उपकरणों की स्थिति क्या है?" इस पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने जवाब दिया कि, "राजकीय ITI गुढ़ा में रेनोवेशन और मल्टीपर्पज हॉल का कोई प्रस्ताव नहीं है. मारुति एक्सीलेंसी सेंटर जल्द शुरू हो जाएगा. राजकीय ITI, साल्हावास में 9 ट्रेड के उपकरण पूरे हैं. बाकी ट्रेड के उपकरण लाने की प्रक्रिया चल रही है."

11:42 AM, 1 Sep 2026 (IST)

जगमोहन आनंद के सवाल का मंत्री कृष्ण वेदी ने दिया जवाब

सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक जगमोहन आनंद ने सवाल किया कि, "करनाल के सेक्टर-13 मार्केट के साथ लगती जमीन को डेवलप करने के लिए क्या योजना है? करीब 2 एकड़ की पॉश जमीन पर कूड़ा डाला जा रहा है. इसका सुधार करवाया जाए." इस पर मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि, "सेक्टर-13 मार्केट के साथ लगती जमीन सिनेमा के लिए आरक्षित थी. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की योजना है कि अब यहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर इसकी ऑक्शन करवाई जाएगी. इसके अलावा अन्य डेवलपमेंट के काम भी किए जाएंगे."

11:42 AM, 1 Sep 2026 (IST)

जल्द शुरू होगा पिल्लूखेड़ा राजकीय कॉलेज का निर्माण

BJP विधायक रामकुमार गौतम ने सदन में कार्यवाही के दौरान कहा कि, "पिल्लूखेड़ा गांव के राजकीय कॉलेज का निर्माण कब शुरू होगा?" इस पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि, "पिल्लूखेड़ा गांव के राजकीय कॉलेज का 4 अप्रैल 2026 को शिलान्यास कर दिया गया था. पहले इसका बजट 8 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 11 करोड़ रुपए हो गया है. इसकी स्वीकृति हो चुकी है और जल्द ही राशि जारी कर दी जाएगी. इसमें अभी 156 बच्चियां पढ़ती हैं, उनकी संख्या बढ़वाएं." इस पर विधायक गौतम ने कहा कि, "यह बड़ी शर्म की बात है. इसका निर्माण जल्द शुरू करवाएं. स्कूल की बिल्डिंग में कौन बच्चियों को भेजेगा?" इस पर शिक्षा मंत्री ढांडा ने कहा कि, "हमें जमीन गलत दे दी गई थी, जिसके चलते निर्माण में समय लगा है."

11:42 AM, 1 Sep 2026 (IST)

कृषि-बागवानी भवन निर्माण में देरी पर सवाल

कार्यवाही के दौरान पूंडरी से भाजपा विधायक सतपाल जांबा ने कहा कि, "पूंडरी में कृषि एवं बागवानी भवन बनाने के लिए वित्तीय हिस्सा जारी कर दिया गया है. अगर इसमें किसी स्तर पर देरी हुई है तो इसके पीछे क्या कारण है?" इस पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि, "कृषि एवं बागवानी भवन के निर्माण में देरी हुई है. बागवानी विभाग ने अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं की है. सरकार ने 1 जून 2026 को राज्य में 86 बागवानी कार्यालय बनाने की स्वीकृति दी थी. ट्रेजरी में अकाउंट अपडेट नहीं होने के कारण राशि जारी नहीं हो सकी. आज ही बागवानी विभाग की ओर से यह राशि जमा करवा दी जाएगी. इसे वर्ष 2027-28 के दौरान पूरा कर दिया जाएगा."

11:34 AM, 1 Sep 2026 (IST)

कांग्रेस विधायक इंदूराज नरवाल ने मंत्री कृष्ण वेदी से कहा- "अधिकारियों ने आपको गलत रिपोर्ट दी"

सदन में कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक इंदूराज नरवाल ने कहा कि, "कितने रजवाहों और माइनरों की सफाई हुई है?" इस पर मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि, " साल 2025-26 में 20 माइनर और रजवाहों की सफाई हुई. साल 2026-27 में 17 माइनर और रजवाहों की सफाई हुई. जिनकी सफाई नहीं हुई, उनमें इसकी जरूरत नहीं थी." इस पर विधायक इंदूराज ने कहा कि, "अधिकारियों ने आपको गलत रिपोर्ट दी है. किसी भी माइनर या रजवाहे की सफाई नहीं हुई है. जवाहरा और सिवानका माइनर जब बरोदा हलके में प्रवेश करती हैं तो वहां 3 फीट ऊंचा ब्रेकर बना दिया गया है."

11:34 AM, 1 Sep 2026 (IST)

विधायक अशोक अरोड़ा के सवाल को मंत्री विपुल गोयल ने दिया जवाब

प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने सवाल किया कि, "कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के नजदीक जमीन के विकास के लिए क्या कोई प्रावधान किया गया है?" इस पर मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि, "कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर के आसपास की 100 एकड़ जमीन के विकास के लिए DPR तैयार हो गई है. बहुत जल्द इस पर काम शुरू होगा."

11:33 AM, 1 Sep 2026 (IST)

कार्यवाही शुरू कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी के सवाल का मंत्री कृष्ण वेदी ने दिया जवाब

कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने कहा कि, "एक फरवरी 2026 को सीएम ने कहा था एससी कंपोनेंट प्लान के पैसे को एससी के लिए ही खर्च किया जाएगा. क्या इसके लिए प्रावधान जारी कर दिया गया है?" इसके जवाब में मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि, "एससी कंपानेंट बजट पर हमारी एवरेज काफी अच्छी पोजिशन में हैं." इस पर विधायक पूजा चौधरी ने कहा कि, "यह एससी समाज के लिए विश्वासघात है. ये अखबार में बयान तो देते हैं लेकिन हाउस में उसे लागू नहीं किया जाता."

11:33 AM, 1 Sep 2026 (IST)

हरियाणा कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन

हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा शुरू होने से पहले कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग और मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड मामले को लेकर प्रदर्शन किया. नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में पार्टी के तमाम विधायक मौजूद रहे.

Last Updated : September 1, 2026 at 2:27 PM IST

TAGGED:

MONSOON SESSION LIVE
HARYANA MONSOON SESSION LIVE
HARYANA ASSEMBLY SESSION
CM NAYAB SINGH SAINI
HARYANA MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.